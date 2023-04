Huawei Mate X3 : le téléphone pliable le plus léger au monde fait sa première vente !

Avez-vous déjà pensé qu’un téléphone pliable pourrait être plus léger que l’iPhone 14 Pro Max ? Non? Eh bien, Huawei Mate X3 est là pour vous prouver le contraire. Le téléphone est non seulement plus léger que tous les téléphones pliables, mais il est également plus léger que les téléphones ordinaires.

Néanmoins, la bonne nouvelle est que le téléphone le plus léger du monde fait son chemin vers la première vente dans son pays d’origine. En Chine, il existe en deux versions différentes. Écran souple et écran en verre, qui est essentiellement l’édition collector. Et peu de temps après ce premier événement de vente, le téléphone atteindra les consommateurs mondiaux en mai.

Aperçu détaillé de la qualité de fabrication du Huawei Mate X3

Alors, comment Huawei a-t-il réussi à réduire le poids global du Mate X3 ? Eh bien, le fabricant chinois s’est concentré principalement sur le poids de l’écran et le matériau du corps. Le premier a connu une baisse de 28%, tandis que le second a diminué de 20%. Pour être exact, le poids total de l’appareil n’est que de 239 grammes.

Pour référence, l’iPhone 14 Pro Max pèse 240 grammes. Oui, la différence de 1 gramme avec le Huawei Mate X3 peut sembler minime. Cependant, vous devez considérer que le X3 est pliable. Et si vous le comparez avec le Galaxy Z Fold 4, la différence de poids sera bien plus perceptible.

De plus, Huawei a travaillé avec l’épaisseur du Mate X3. Lorsqu’il est déplié, il ne fait que 5,3 mm d’épaisseur. Cette nature compacte du téléphone vous permettra de transporter plus facilement le téléphone dans votre poche.

Maintenant, ce n’est pas parce que le poids du Mate X3 est faible que Huawei a lésiné sur les composants internes. Au lieu de cela, Huawei a emballé des composants de qualité phare. Et si cela vous intéresse, le prix de départ en Chine est de 12999 yuans (1890 $).

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine