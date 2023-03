TEST de la Chaise de bureau ergonomique FlexiSpot BS11Pro

Si vous cherchez une chaise de bureau ergonomique haut de gamme, la FlexiSpot BS11Pro pourrait bien être l’option que vous recherchez. Cette nouvelle chaise de la marque offre un design moderne et une technologie avancée pour offrir un confort optimal et une posture saine. Avec un dossier entièrement ergonomique et rembourré en maille respirante, un siège réglable et des bras de support 3D, cette chaise est conçue pour une utilisation professionnelle intensive. De plus, un grand appui-tête réglable offre un soutien anatomique pour les personnes de grande taille. Dans ce test, nous allons examiner de plus près les caractéristiques et les avantages de la chaise de bureau ergonomique FlexiSpot BS11Pro.

FlexiSpot BS11Pro: Les caractéristiques

Modèle BS11 Pro Ergonomie Accoudoirs 3D (rotatif, réglable haut/bas et avant/arrière) Surface d’assise Réglable à l’avant/à l’arrière Dossier Inclinable Réglage de la hauteur

Chaise 47 – 54cm Appui-tête 118 – 126cm Dimensions Zone assise 52 x 52 cm Dossier 61 x 44 cm Appui-tête 15 x 31 cm Matériaux Maille élastique (nylon), plastique, métal Roulettes Roulettes PU multifonctions 65 mm Poids maximum possible 350 kilogrammes Couleurs disponibles Gris, noir Prix 449,99€ (319,99€ actuellement grâce à la réduction en cours)

FlexiSpot BS11Pro: Déballage

La chaise de bureau ergonomique FlexiSpot BS11Pro arrive dans un grand carton d’environ 20kg. Cet emballage ne présente extérieurement aucune fioriture. En plus du nom du modèle, celui-ci comporte également un dessin de la chaise de bureau.

Si vous vous posez la question (comme moi) de savoir si ce packaging rentre dans votre voiture, voici ses dimensions : 64,5 cm de hauteur, 79 cm de large et 39 cm de profondeur.

Une fois ouvert, nous nous apercevons que, comme d’habitude avec FlexiSpot, l’ensemble est très bien emballé avec de nombreuses protections, afin de pouvoir résister aux différents aléas du transport.

À l’intérieur du colis nous trouvons les différentes vis qui vont servir à assembler la chaise et un tournevis 2 en 1 qui fait également clé Allen. Celui-ci, bien pensé, est indispensable pour le montage. Certaines vis vont en effet demander un peu de force pour le serrage, et le grip apporté par ce tournevis facilite grandement la manœuvre.

Vous trouverez également un mode d’emploi disponible en anglais et allemand. Il comporte peu de pages et est suffisant pour monter la chaise sans se tromper.

Vient ensuite les premiers éléments de la chaise à monter, l’assise, le dossier et l’appui tête.

Les accoudoirs à viser sous l’assise.

Enfin, nous retrouvons la partie mécanique permettant les différents réglages du siège, ainsi que le vérin et la base à roulette.

En définitive, FlexiSpot fourni une chaise ergonomique bien emballé, complète, sans fioriture et avec un outil à la hauteur pour le montage qui va suivre.

FlexiSpot BS11Pro: Montage

Pour monter cette chaise ergonomique FlexiSpot nous n’avons rencontré aucune difficulté. Il suffit de suivre scrupuleusement le manuel afin d’éviter de devoir re-démonter des éléments… Si vous oubliez les rondelles de l’assise par exemple. Monter la chaise ne nous a pas pris plus de 30 minutes au total. Il suffit de procéder dans l’ordre suivant.

Fixer les accoudoirs (attention à ne pas vous tromper de sens) à l’assise du siège :

Assembler le mécanisme à l’assise :

Viser le dossier au mécanisme :

Montez ensuite les roulettes sur la base, puis le vérin sur celle-ci. Il suffit alors de monter l’assise sur le vérin.

Enfin visez l’appui tête et clipsez le cache vis :

Nous n’avons rencontré aucune difficulté particulière pour monter la chaise hormis certaines vis difficiles à viser, mais l’outil ergonomique fourni permet d’y faire face. Malgré les instructions très courtes et concises, les erreurs lors du montage ne sont guère possibles et une seule personne est nécessaire pour la totalité des étapes.

FlexiSpot BS11Pro: Conception, design

La chaise ergonomique FlexiSpot BS11 Pro dispose d’un design moderne et ergonomique qui convient à tous les environnements de travail. Elle est disponible en deux couleurs : gris et noir.

Nous avons opté pour le modèle gris qui est bi-ton et arbore de nombreuses surfaces de couleur blanche, lui donnant un look plus actuel et moins sujet à la poussière. La version noire de son côté ne comporte qu’une seule couleur.

Le siège, le dossier et l’appui-tête sont recouverts d’un tissu en maille respirante et élastique pour une meilleure ventilation et éviter la transpiration.

La qualité de fabrication de la chaise est excellente et solide. Elle donne une impression de stabilité dans toutes les positions. La chaise peut supporter jusqu’à 350 kg de charge et est conçue avec un mélange de matériaux en plastique et en métal.

Les accoudoirs de la chaise sont également en plastique, mais leur matériau est plus doux, ce qui les rend confortables à utiliser.

Le mécanisme de bascule et le tourniquet sont en métal tandis que le reste des pièces est en plastique. Les coutures sont soignées et le plastique est de haute qualité.

La chaise reste stable dans toutes les positions et ne vacille pas. Le design visuel de la chaise est bien fait et la ligne est pleine d’assurance.

Gage de qualité, les roulettes de cette BS11 Pro sont plus grandes que ma précédente chaise de bureau (6,5cm contre 6cm précédemment).

La chaise ergonomique FlexiSpot BS11 Pro est un mélange parfait entre la chaise de bureau et la chaise de jeu, avec un look moderne et une finition élégante. Elle est conçue pour s’adapter à toutes les morphologies et à tous les besoins ergonomiques. Les matériaux utilisés pour la fabrication de cette chaise sont de haute qualité, ce qui garantit une durée de vie prolongée et une expérience confortable pour l’utilisateur.

FlexiSpot BS11Pro: Réglages possibles et tests d’ergonomie

Le FlexiSpot BS11Pro est une chaise ergonomique de bureau qui offre un grand confort et une sensation d’assise très agréable. En plus de sa forme ergonomique, la chaise est équipée d’un réglage lombaire dynamique (flexible) qui soutient le dos à tout moment, sans nécessité d’ajustement supplémentaire.

Le tissu en maille élastique recouvrant l’assise et le dossier de la chaise est étroitement étiré et s’adapte parfaitement au corps tout en offrant un bon soutien du dos. Il favorise une position assise droite en ligne avec la forme en S naturelle de la colonne vertébrale. Même après plusieurs heures d’affilée, nous avons trouvé la chaise de bureau très confortable et n’avons trouvé aucune raison de nous plaindre. FlexiSpot trouve ici un bon compromis entre le soutien du dos et le confort élevé d’assise.

Ce tissu est également facile à nettoyer et offre une bonne résistance à l’usure.

Le support de nuque est également réglable en hauteur pour s’adapter parfaitement à la morphologie de chaque utilisateur. Il offre un soutien optimal du cou et des épaules pour éviter les tensions musculaires.

L’assise et le dossier sont suffisamment grands pour offrir un confort optimal. Seules les personnes de très grande taille pourraient trouver l’assise un peu courte avec sa profondeur de 52 cm.

Les accoudoirs 3D sont également réglables en hauteur, largeur et profondeur pour offrir un soutien optimal des bras et des épaules. Ils peuvent être pivotés en trois étapes et ajustés en cinq crans avant/arrière, en plus d’être réglables en hauteur entre 18 et 24 cm par rapport à la surface d’assise.

La chaise est équipée d’un mécanisme d’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler l’inclinaison du dossier jusqu’à environ 60° tandis que la hauteur de l’assise peut être réglée entre 47 et 54 cm. Cela permet à chacun de trouver la position idéale pour travailler ou se détendre. Les trois réglages peuvent être effectués via des poignées faciles à atteindre.

Les roulettes de sol sont bien adaptées à tous les types de sols et fonctionnent en douceur sans faire trop de bruit. Elles ne s’encombrent pas facilement avec la saleté ou les débris ce qui facilite leur entretien.

FlexiSpot BS11Pro: Notre avis

La chaise de bureau FlexiSpot BackSupport BS11 Pro est un produit bien conçu, confortable et polyvalent pour toute personne passant beaucoup de temps assise à un bureau. Son tissu en maille respirant, sa construction stable et son réglage lombaire dynamique en font un excellent choix pour ceux qui souhaitent privilégier leur posture et leur santé dorsale. La chaise offre également un bon équilibre entre soutien et confort, vous permettant de rester assis pendant de longues périodes sans vous sentir fatigué ou inconfortable.

L’un des points forts de la BS11 Pro sont ses réglages. Les accoudoirs, le siège et le dossier peuvent tous être ajustés pour s’adapter à votre corps et à vos préférences de travail, ce qui en fait une chaise hautement personnalisable. Le design épuré de la chaise ainsi que les couleurs proposées en font également un élément esthétique de choix pour tout espace de travail.

Dans l’ensemble, nous recommandons vivement la chaise de bureau FlexiSpot BS11 Pro à toute personne recherchant une option d’assise de haute qualité et confortable. Sa construction solide, son ajustabilité polyvalente et son design moderne en font un excellent investissement pour toute personne souhaitant privilégier son confort et sa productivité tout en travaillant.

Si cette chaise ergonomique vous intéresse, elle est actuellement disponible avec une réduction de 130€ ramenant son prix à 319,99€ au lieu de 449,99€ (plus d’information ici).

Nombreux réglages

Design modern

Bonne qualité de construction

Tissu en maille respirant

Contre