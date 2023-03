Ne gaspillez pas votre argent sur un iPhone SE : c’est une grave erreur !

L’iPhone SE, autrefois un appareil très populaire, a progressivement perdu son attrait aux yeux des consommateurs. Ce smartphone Apple abordable était autrefois l’option de choix pour beaucoup. Offrant un mélange d’éléments de conception anciens et de performances impressionnantes à un prix compétitif. Cependant, avec le temps et l’introduction de nouveaux modèles, l’iPhone SE est désormais confronté à plusieurs défis.

iPhone SE 3 : vaut-il la peine d’être acheté ?

Tout d’abord, le design de l’iPhone SE semble dépassé par rapport aux autres téléphones du marché. L’esthétique rétro de l’appareil n’est peut-être plus aussi attrayante qu’elle l’était autrefois, et certains acheteurs potentiels n’ont peut-être pas été intéressés en premier lieu. L’iPhone SE ne reçoit plus la même attention qu’autrefois.

De plus, le prix de la SE a augmenté à chaque nouvelle itération, ce qui en fait une option moins attrayante pour les consommateurs soucieux de leur budget. L’un des modèles les plus récents dispose d’un seul appareil photo et n’a pas de mode nuit, décevant de nombreux acheteurs potentiels. En conséquence, la réputation du SE en tant qu’appareil abordable mais de haute qualité a diminué.

En fait, de nombreux consommateurs à la recherche d’un iPhone économique optent désormais pour des modèles plus anciens au lieu du SE. Ces appareils sont souvent dotés de nombreuses fonctionnalités attrayantes et de mises à jour régulières, et leurs prix ont diminué au fil du temps. Par exemple, l’iPhone 11 est maintenant disponible pour un peu plus de 500 $, tandis que le SE est au prix de 429 $.

Une autre lacune importante du SE est sa durée de vie inférieure à la moyenne. De nombreux téléphones intelligents concurrents offrent des batteries plus durables, ce qui fait des performances de la batterie du SE un sujet de préoccupation pour les acheteurs potentiels. Même les modèles de budget Android ont réussi à surpasser le SE à cet égard, laissant les clients attendre plus des futures versions.

Voici un rappel des specs du modèle iPhone SE 2022 :

Caractéristiques Apple iPhone SE 2022

Écran 4,7 pouces (1334 x 750 pixels) IPS 326 ppi, rapport de contraste 1400:1, luminosité maximale de 625 cd/m2

Six cœurs A15 (2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité) Puce bionique 5 nm avec architecture 64 bits, GPU 4 cœurs, moteur neuronal 16 cœurs

Options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go

iOS 15

Double SIM (nano + eSIM)

Résistant à l’eau et à la poussière (IP67)

Appareil photo grand angle 12MP (f/1.8), stabilisation d’image optique, flash True Tone. Enregistrement vidéo 4K à 60 ips, ralenti 1080p à 240 ips

Caméra frontale 7MP avec ouverture f/2.2, enregistrement vidéo 1080p

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Haut-parleurs stéréo intégrés

Dimensions : 138,4 × 67,3 × 7,3 mm ; Poids : 144 g

5G (sous‑6 GHz), LTE de classe Gigabit, 802.11ax Wi-Fi 6 avec 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC avec mode lecteur, GPS avec GLONASS

Batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec jusqu’à 15 heures de lecture vidéo

Devriez-vous envisager d’acheter l’iPhone SE 4 ?

Le futur iPhone SE 4 complique encore les choses pour les acheteurs potentiels. Avec des informations limitées et seulement des rumeurs, les utilisateurs peuvent hésiter à investir dans la SE actuelle. On s’attend à ce que l’iPhone SE 4 soit proposé à un prix compétitif. Et offrez des améliorations dans des domaines tels que la durée de vie de la batterie et la conception.

Cependant, certaines rumeurs suggèrent que le prix de l’iPhone SE 4 pourrait encore augmenter. Diminuant son attrait en tant qu’option économique. En tant que tel, les acheteurs potentiels doivent attendre plus d’informations pour déterminer si la nouvelle SE vaut l’investissement.

En conclusion, le SE, autrefois un choix populaire pour les utilisateurs à la recherche d’un iPhone abordable, est désormais confronté à un avenir incertain. Avec des éléments de conception anciens, une durée de vie de la batterie décevante et des prix en hausse, l’appareil ne se distingue plus comme l’option économique qu’il était autrefois. Alors que le marché attend la sortie de l’iPhone SE 4, seul le temps dira si Apple pourra retrouver la magie qui a initialement rendu le SE si populaire.

