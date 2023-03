DOOGEE S100 en TEST: Le téléphone incassable ultra équipé et pas cher

Doogee, la marque spécialisée dans les smartphones robustes, vient de présenter son dernier-né, le S100, un téléphone qui allie performances et solidité. Équipé d’un processeur MediaTek Helio G99, de 12 Go de RAM et d’une grande batterie de 10 800 mAh, le S100 offre des performances de adaptées aux professionnels et amateurs de plein air. Ce smartphone se démarque également par son écran IPS FHD+ de 6,58 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et son corps renforcé qui lui permet d’être certifié IP68 et IP69K contre l’eau et résistant aux chutes. Le Doogee S100 dispose également d’un triple module photo et de nombreuses autres caractéristiques intéressantes. Mais est-il à la hauteur des attentes ? Découvrons-le lors de ce test.

DOOGEE S100: Packaging

Tout comme le DOOGEE V30 (que nous avons testé ici), le S100 arrive dans une boite à la couleur jaune omniprésente. Cette couleur donne rapidement un indice sur quel type de smartphone est à l’intérieur. Un modèle orienté pour la nature et le monde du travail physique.

Une fois le DOOGEE S100 sorti de la boite nous nous apercevons que celui-ci possède une protection d’écran dédiée pour la livraison qui indique au passage l’utilité de chaque bouton présent sur le tour du téléphone. Le port de chargement est aussi indiqué, ainsi que l’utilisation du tiroir Sim/Micro SD.

Le packaging comprend un petit manuel disponible en Français qui indique quelques informations et les bandes de fréquences compatibles. Vous trouverez également une carte de garantie et une protection d’écran.

Un chargeur rapide de 66W (au maximum) permet de charger l'immense batterie du S100.

Enfin, un câble de chargement USB-C est compris dans le packaging.

DOOGEE S100: Design

Le Doogee S100 est un smartphone qui allie robustesse et design « racé ». Il possède un cadre en alliage qui lui confère une certaine solidité et est recouvert de TPU résistant aux chocs qui amortit les impacts des coups et des chutes.

Le téléphone ressemble à un bloc monolithique avec des coins chanfreinés et des bords biseautés qui le font moins ressembler à une brique.

La coque arrière est recouverte de cuir végétalien, ajoutant une touche d’élégance et d’intemporalité. Le téléphone est disponible en trois couleurs : bleu, jaune et noir.

À l’avant du smartphone se trouve un écran avec des bordures supérieures et inférieures et latérales. Une encoche en forme de V renferme la caméra frontale, ainsi que la LED de notification et les capteurs de lumière/proximité qui sont placés à gauche de celle-ci. Les zones au-dessus et au-dessous de l’écran abritent quatre éléments identiques pour les haut-parleurs stéréo supérieur et inférieur.

Le téléphone a une « île de caméras » arrière qui abrite quatre flashs LED avec les trois objectifs entre les deux paires de lumières. Chacune des lentilles a une bague en plastique saillante de la surface en verre pour une protection supplémentaire.

La disposition des boutons est similaire à celle de la plupart des smartphones robustes, avec le lecteur d’empreintes digitales, le bouton d’alimentation et le bouton de volume sur la droite, et un bouton personnalisé avec le logement de la carte SIM.

Le constructeur a spécifié qu’ils ont optimisé le tiroir SIM, de sorte que vous n’avez pas besoin d’outils pour l’ouvrir. Il suffit de le sortir avec vos ongles… Ce qui ne s’est pas révélé simple lors de notre test.

Le téléphone dispose également d’un bouton physique personnalisable et d’un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Le S100 n’est pas aussi encombrant que le V Max, sorti plus tôt cette année, mais il est tout de même assez volumineux, pesant 372 g et mesurant au maximum 18 mm d’épaisseur.

DOOGEE S100: Caractéristiques et fonctionnalités

Spécifications

Le Doogee S100 est équipé d’un processeur Mediatek Helio G99, un processeur de milieu de gamme capable avec un sous-système graphique raisonnablement rapide (ARM Mali-G57 MC2) et la capacité surprenante de convoquer jusqu’à 20 Go de RAM, ce qui est plus que la plupart des ordinateurs portables. Cependant, la quantité réelle de mémoire système dont dispose le S100 est de 12 Go, ce qui est tout de même considérable. Le téléphone peut également appeler/marquer, en tant que RAM étendue, 8 Go de stockage principal UFS 2.2 de 256 Go. Le téléphone ne dispose pas de la connectivité 5G, ce qui peut être un obstacle pour certains. Le reste des spécifications comprend le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, une batterie de 10,8 Ah, un chargeur rapide de 66 W et la connectivité NFC. La seule caractéristique manquante est que le double plateau de cartes Nano SIM n’accepte qu’une seule carte SIM si vous utilisez une carte MicroSD.

Le Doogee S100 est un smartphone robuste qui est classé IP68 et IP69K et est certifié MIL-STD-810H. Cela signifie qu’il peut survivre à des conditions environnementales difficiles, notamment des chutes de 1,8 mètre, 30 minutes sous 1,5 mètre d’eau et 24 heures de trempage dans du béton à 1 mètre de profondeur. Il peut également résister à des environnements à haute pression et à des températures extrêmes. Le téléphone peut fonctionner normalement entre -55°C et 70°C.

Connectivité

Le Doogee S100 est équipé d’un tiroir de carte SIM hybride. Les valeurs SAR maximales signalées de l’UE du S100 sont les suivantes : tête – 0,246 W/kg et corps – 1,652 W/kg. Le smartphone prend également en charge Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi Direct, Cast display et NFC.

Il prend également en charge le GPS bi-bande, GLONASS, Galileo et Beidou. Notre unité de test a réussi à détecter un très grand nombre de satellites avec une précision allant jusqu’à 2 mètres. Un port USB Type-C 2.0 est fourni.

Capteurs

Le Doogee S100 dispose d’un ensemble élargi de capteurs comprenant un accéléromètre, un champ magnétique, une orientation, un gyroscope, la lumière, la proximité, la gravité, l’accélération linéaire, le vecteur de rotation, le champ magnétique (non calibré), le vecteur de rotation de jeu, le gyroscope (non calibré), le mouvement significatif, le détecteur de pas et le compteur de pas, ainsi que le vecteur de rotation géomagnétique.

Le capteur d’empreintes digitales monté sur le côté (intégré dans le bouton de mise sous tension) est précis et rapide et peut également avoir diverses fonctions assignées en plus de déverrouiller l’écran.

Écran

Le Doogee S100 est doté d’un écran IPS de 6,58 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass 5 et permet différents réglages d’affichage, notamment différents taux de rafraîchissement et thèmes. Le dispositif a une luminosité maximale de 480 cd/m², un rapport de contraste statique de 1500:1 et une température de couleur de 8200-8600 K. L’affichage est relativement uniformément lumineux, avec une luminosité moyenne de 426-431 cd/m².

En termes de précision des couleurs, le Doogee S100 couvre presque 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, mais présente de légères déviations dans les zones verte et rouge-orange. La dalle utilisée a une disposition traditionnelle de sous-pixels RGB.

Dans l’ensemble, l’écran du Doogee S100 offre une expérience utilisateur fluide et réactive avec un taux de rafraîchissement élevé et différents réglages d’affichage. La précision des couleurs de l’affichage est bonne, avec de légères déviations dans certaines zones. Les noirs ne sont forcément pas aussi profonds qu’un écran OLED, mais pour une utilisation de « baroudeur », celui-ci reste adapté et permet de réduire le coût de l’ensemble du téléphone.

Appareils photos

Le Doogee S100 dispose d’un ensemble d’objectifs photos similaire au Doogee V30, comprenant une caméra principale et une caméra grand-angle, ainsi qu’un capteur Samsung S5KHM2 de 108 MP avec un format optique de 1/1,52″ et un format de pixel de 0,7 μm. La caméra principale peut prendre des vidéos en 2K à 30 images par seconde et dispose d’un mode de prise de vue séparé de 108 MP pour une résolution plus élevée. La deuxième caméra arrière est une unité ultra-grand-angle avec un capteur OmniVision OV16B10 PureCel Plus-S de 16 MP, tandis que la troisième caméra arrière est une caméra de vision nocturne Sony IMX350 de 20 MP avec une ouverture f/1.8 et des lumières IR doubles. L’application de la caméra offre la plupart des fonctionnalités à portée de main, notamment la prise en charge HDR et AI.

En plus des caméras arrière, le Doogee S100 dispose également d’une caméra frontale avec un capteur Sony IMX616 de 32 MP, une ouverture f/2,0 et un champ de vision de 80°. Avec une combinaison de pixels 4-en-1, la taille des pixels double pour atteindre 1,6 μm, ce qui se traduit par une sortie photo de 16 MP. La caméra frontale peut enregistrer des vidéos FHD à 30 images par seconde et prend en charge la reconnaissance faciale et le déverrouillage. L’application de la caméra offre des fonctionnalités similaires aux caméras arrière, notamment la prise en charge HDR et AI.

L’application de la caméra du Doogee S100 est facile à utiliser, avec la plupart des fonctionnalités à portée de clic. L’application comprend un gros bouton d’obturateur, un raccourci vers les photos et les vidéos, un commutateur de caméra et une bobine avec les modes de prise de vue disponibles apparaissant au-dessus d’eux. L’icône des paramètres offre des options pour la prise de photos et de vidéos avec la caméra principale, notamment la taille de la photo, ZSD, le retardateur, le son de l’obturateur, l’emplacement, le filigrane, les lignes de grille, et plus encore. L’application comprend également un curseur de zoom avant/arrière et des modes pour la vision nocturne, la beauté, le mode Pro, le portrait, le GIF, le panorama, le mono et le scanner de code QR. L’application Photos, qui intègre Google Lens, offre des options d’édition de photos telles que l’amélioration, le réchauffement, le refroidissement, le recadrage, l’ajustement, les filtres, les annotations, et plus encore.

Système d’exploitation

Le Doogee S100 fonctionne sous Android 12 stock avec une interface propre et simple. L’écran d’accueil est accessible après un glissement vers le haut par défaut et comprend une barre de recherche, un widget Date/Heure, une rangée d’applications favorites et une rangée d’applications épinglées. Les applications pré-installées comprennent des applications Android classiques et Google, ainsi qu’une application de gestion du système et une application Toolbag avec divers outils. Les paramètres système ont une disposition Android 11 et comprennent des groupes pour la connectivité, les notifications, l’affichage, le son, la sécurité, les mots de passe et les comptes, ainsi que des menus pour les applications, la batterie, le stockage et l’accessibilité. Il existe également un menu d’options de sécurité et d’urgence, un menu d’assistance intelligente et une option de mode à une main.

En plus des applications pré-installées, il existe une application de gestion du système qui contient des options pour effacer le cache, activer le verrouillage des applications, gérer les notifications, surveiller le trafic téléphonique et la consommation d’énergie. Il existe également une application Toolbag qui contient une variété d’outils, y compris une boussole, un gradienter, une lampe de poche, un point d’accrochage, un mètre de hauteur, une loupe, un sonomètre, un fil à plomb, un rapporteur, un miroir et un podomètre.

Les paramètres système comprennent des groupes pour la connectivité, les notifications, l’affichage, le son, la sécurité, les mots de passe et les comptes, ainsi que des menus pour les applications, la batterie, le stockage et l’accessibilité.

Le dernier groupe de paramètres comprend uniquement deux menus – Système et À propos du téléphone. Le menu Système vous permet de vérifier les mises à jour du système et de les installer si nécessaire, de gérer les langues et les entrées du système, d’activer les gestes pour un accès rapide à la caméra et de gérer la navigation du système, de définir la date et l’heure, ainsi que de sauvegarder et réinitialiser votre appareil. Le menu À propos du téléphone contient des informations sur les principales spécifications de l’appareil, la version du logiciel, le temps de fonctionnement, l’état, les informations légales, etc.

DOOGEE S100: Test pratiques

Le Doogee S100 est basé sur une puce MediaTek Helio G99 (MT6789). Fabriqué avec la technologie de processus de 6 nm de TSMC, ce SoC a été introduit en 2022. L’un de ses avantages par rapport aux anciens nœuds de production est l’augmentation de l’efficacité énergétique. La puce offre un processeur octa-core avec deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 cadencés à 2,0 GHz.

Un GPU ARM Mali-G57 MC2 avec deux cœurs cadencés jusqu’à 1000 MHz gère le département graphique. Il y a 12 Go de RAM LPDDR4X cadencée à 2133 MHz et 256 Go de stockage UFS 2.2 à bord. De ces 256 Go, 241 Go sont disponibles pour l’utilisateur.

Notre modèle de test Doogee S100 a obtenu 387 087 points sur AnTuTu 9, ce qui bat le Unihertz Tank de 8 000 points et le résultat de l’Armor 17 Pro de 21 000 points. De plus, en termes de résultats AnTutu, le Helio G99 embarqué sur le Doogee S100 est clairement positionné parmi les smartphones basés sur les chipsets Snapdragon 845 et Snapdragon 750.

Les résultats Geekbench 6 du S100 sont presque les mêmes que ceux du Tank et de l’Armor 17 Pro, plaçant les performances de la puce au niveau du SoC Dimensity 700.

Test de performances

AnTuTu 9.5.6

PC Mark Work 3.0

3DMark Wild Life & Wild Life Extreme

3DMark Sling Shot & Sling Shot Extreme

Geekbench 6

Autonomie

Le Doogee S100 est un téléphone équipé d’une batterie Li-Ion de 10 800 mAh qui peut être chargé très rapidement grâce au chargeur USB-C de 66W. Les tests de batterie ont été effectués avec la luminosité de l’écran calibrée à 200 cd/m² et sans économie d’énergie, en utilisant le test de navigation pour démontrer la différence de consommation de batterie selon le taux de rafraîchissement de l’écran, qui peut atteindre 120Hz.

Le test intensif de navigation a montré que la batterie du téléphone pouvait durer 28 heures et 30 minutes avec un taux de rafraîchissement de 60Hz et 22 heures et 58 minutes avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, ce qui représente une perte de 5 heures et 28 minutes. Les tests de vidéos ont montré que le téléphone pouvait durer jusqu’à 27 heures et 53 minutes en utilisant une vidéo 1080p à 30 images par seconde avec un débit d’environ 20 Mbps et 23 heures et 42 minutes en utilisant une vidéo 2160p à 30 images par seconde avec un débit d’environ 55 Mbps. Enfin, le test de graphismes 3D et de jeux a montré que la batterie du téléphone pouvait durer 16 heures et 12 minutes avec une température maximale de 38°C.

En définitive, le Doogee S100 est un téléphone avec une batterie puissante et qui peut être chargée très rapidement, mais la durée de vie de la batterie varie considérablement en fonction du taux de rafraîchissement de l’écran et de l’utilisation du téléphone.

DOOGEE S100: Notre avis

En conclusion, le smartphone robuste Doogee S100 est un excellent appareil qui offre des spécifications impressionnantes pour son prix (bon rapport qualité-prix). Bien qu’il soit plus grand que prévu, qu’il ne dispose pas de la 5G et qu’il ait un design peu inspiré, ces inconvénients sont compensés par ses bonnes performances, sa caméra de 108 mégapixels, sa grande batterie et ses 12 Go de RAM.

Le design techno-brutaliste de ce S100 est fonctionnel, pratique et adapté à un smartphone robuste pour vous accompagner dans des environnements difficiles. Les certifications MIL-STD-810H et IP68 & IP69K du téléphone garantissent in fine sa durabilité et sa capacité à résister aux environnements difficiles.

Inconvénients, la taille du S100 et l’absence de charge sans fil sont des peuvent être rédhibitoire pour certains. Aussi, l’appareil ne fonctionne qu’en 4G, ce qui peut être un obstacle sur le très long terme.

Dans l’ensemble, si vous cherchez un smartphone robuste offrant un excellent rapport qualité-prix, le Doogee S100 vaut vraiment la peine d’être que l’on s’y penche de prêt, surtout si vous avez besoin d’un appareil photo performant. Avec un prix remisé à l’occasion de son lancement à 315€ (grâce au coupon de 50€ présent sur la fiche produit et au code FL2PDF6P), cet appareil est une offre très intéressante sur un marché en expansion rapide. Son GPS à double fréquence est également un bonus supplémentaire qui le distingue des autres smartphones robustes.

➡️ Voir l’offre Doogee S100 (avec le code FL2PDF6P)

Pour

Excellent rapport qualité/prix

Très bonne capacité mémoire et stockage

Énorme batterie

Charge rapide

Températures contenues

Nombreuses certifications

