L’Inde est l’un des pays les plus rapides au monde à déployer le réseau 5G

Plusieurs pays développent activement le réseau 5G en tant que nouvelle génération de technologie de communication en raison de ses avantages de vitesse rapide et de faible latence. Nous savons tous que l’Inde n’a pas introduit la 5G en premier. On peut même dire qu’il l’a fait un peu lentement. Pourtant, le développement rapide de la 5G en Inde est louable. Selon CNMO, Borje Ekholm, PDG d’Ericsson Global, d’ici la fin de 2023, l’Inde sera en tête du peloton en termes de propagation de la 5G. Il a également précisé qu’il parlait de la vitesse de propagation de la 5G et non d’un lancement anticipé.

Ekholm a salué la vitesse de déploiement de la 5G en Inde dans une interview. Il affirme également que l’Inde compte un grand nombre d’ingénieurs en logiciel de premier ordre. Pour lui, l’Inde est un marché important. Nous employons déjà jusqu’à 25 000 personnes en Inde et nous prévoyons d’augmenter et de renforcer notre R&D, le développement de logiciels et d’autres opérations à l’avenir, a-t-il déclaré.

La propagation du réseau 5G en Inde se développe rapidement

Les services 5G à haut débit n’ont été mis à disposition en Inde par les fournisseurs de services de télécommunications qu’à partir d’octobre 2022. Auparavant, en août 2022, le gouvernement avait envoyé des lettres aux fournisseurs de services de télécommunications. Ces lettres leur demandaient de se préparer au lancement des services 5G en Inde. Le nombre d’offres de la vente aux enchères du spectre 5G qui ont été soumises pour l’industrie indienne des télécommunications est stupéfiant.

Ekholm a été assez favorable à la croissance de la 5G dans des pays comme la Chine et l’Inde. Par ailleurs, il a déjà déclaré publiquement que l’Inde est supérieure aux États-Unis et à l’Europe en termes de construction d’une infrastructure de réseau 5G, ce qui a contribué à ouvrir la voie à la croissance du secteur informatique national du pays. Selon Ekholm, le déploiement mondial d’équipements pour prendre en charge la technologie 5G en est encore à ses débuts. Il affirme que la Chine prend les devants et que les États-Unis connaissent une croissance plus rapide que l’Europe.