Le mod Half-Life ajoute le ray tracing en temps réel au jeu de tir à la première personne phare de Valve

Bottom line: La bande-annonce de sortie par ray tracing présente une version de Half-Life avec des visuels enrichis qui ajoutent une nouvelle dimension de profondeur au jeu de près de 25 ans. Tout est toujours le même à la base, ça a juste l’air beaucoup mieux avec le mod appliqué.

Le mod de traçage de rayons non officiel tant attendu pour Half-Life est arrivé.

Il y a un peu plus d’un an, le moddeur Sultim « sultim_t » Tsyrendashiev a partagé un teaser YouTube pour un nouveau projet qui ajoute un patch tracing accéléré par le hardware en temps réel au jeu de tir à la première personne de Valve. Le mod, une version repensée d’un effort antérieur, promettait des améliorations telles que les reflets, l’éclairage global, les réfractions et les ombres douces.

sultim_t a déclaré qu’une version jouable et le code source qui l’accompagne seraient publiés sur GitHub lorsqu’ils seraient prêts. « Ces choses, elles prennent du temps », a averti le moddeur.

Avance rapide d’un peu plus d’un an et sultim_t a livré.

sultim_t se forge rapidement une solide réputation dans la communauté du modding. Les projets précédents incluent des mods de traçage de rayons pour Serious Sam, Quake et Doom, et rejoignent des mods officiels comme Quake II RTX de Nvidia et Bethesda. Digital Foundry a décrit le projet Quake de sultim_t comme moins un mod et plus un remaster de traçage de rayons complet.

Tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel avec le mod de traçage de rayons Half-Life (moins le jeu lui-même) a été téléchargé sur GitHub, avec des instructions sur la façon de l’installer et une liste des problèmes connus. sultim_t avertit que certains utilisateurs pourraient rencontrer des problèmes d’incompatibilité avec les GPU AMD et note par ailleurs que le cours de danger n’est pas encore pris en charge.

Vous aurez besoin d’une copie de Half-Life, bien sûr. sultim_t recommande la version Steam, qui peut actuellement être obtenue pour 9,99 $ via la plateforme de distribution numérique.

Half-Life a été la source de plusieurs mods et remakes depuis ses débuts en 1998. Parmi les meilleurs se trouve Black Mesa, une réinvention faite par des fans de l’original qui a finalement obtenu la bénédiction de Valve et lancée sur Steam en 2020. Son prix est à 19,99 $ et compte plus de 85 000 test, dont 95% sont positifs.

