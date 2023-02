Enthousiasme renouvelé pour l’infrastructure 5G au MWC 2023

Pourquoi c’est important : bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de nouvelles révolutionnaires sur la 5G sur le front des consommateurs depuis un certain temps, il est clair qu’il y a beaucoup de travail et d’innovation en cours dans une autre partie de l’écosystème 5G : l’infrastructure. Il y a une activité croissante de la part des fournisseurs traditionnels de l’industrie « informatique » désireux d’avoir un impact sur le monde des télécommunications. Tout le monde, des sociétés de puces comme AMD aux fabricants de hardware de serveur comme Dell, en via les éditeurs de logiciels comme Red Hat, redouble d’efforts pour aider à perturber le marché.

La plupart de ces développements ne sont pas exactement nouveaux, mais à l’approche du Mobile World Congress (MWC) de cette année à Barcelone, il est clair qu’il y a plus d’élan ici que l’industrie n’en a vu depuis un certain temps.

Toutes les entreprises que nous venons de citer ont déjà annoncé leurs nouveautés en matière d’infrastructures télécoms avant le salon. Pendant ce temps, un groupe beaucoup plus important d’entreprises traditionnelles de l’industrie technologique devrait dévoiler leurs nouvelles lors du salon.

L’industrie des télécommunications est au milieu d’une transition révolutionnaire vers un monde virtualisé, défini par logiciel et à normes ouvertes en matière d’infrastructure réseau.

Les raisons de cette explosion apparente de l’actualité des infrastructures 5G sont nombreuses. Le principal d’entre eux est que l’industrie des télécommunications est au milieu d’une transition révolutionnaire vers un monde virtualisé, défini par logiciel et à normes ouvertes en matière d’infrastructure réseau. Après des décennies de domination par quelques fournisseurs de hardware spécialisés (notamment Ericsson, Nokia et, plus récemment, Samsung Networks), c’est un choc pour le système.

Comme d’autres l’ont souligné, cela s’apparente à la transition importante et difficile à laquelle de nombreuses entreprises ont été confrontées lorsqu’elles ont commencé à virtualiser leurs charges de travail de serveur, puis à déplacer certaines d’entre elles vers le cloud il y a de nombreuses années. Non seulement cela a nécessité de nouvelles façons de penser, mais il y a aussi de nouveaux types de logiciels et de modèles de développement de logiciels, un changement dans les opérations d’un monde centré sur le hardware à un monde défini par logiciel. De plus, les attentes en matière de fiabilité sont nettement plus élevées dans le monde des télécommunications, car si la panne d’un service majeur de cloud computing est mauvaise, la panne de tout un réseau mobile est bien pire.

Ces exigences de fiabilité plus élevées expliquent également en partie pourquoi il a fallu si longtemps à l’industrie des télécommunications pour commencer à effectuer ces types de mouvements. Eh bien, cela, et le fait que les transporteurs ont tendance à avoir un état d’esprit beaucoup plus conservateur et utilitaire lorsqu’il s’agit d’intégrer des technologies avancées.

Pour le dire simplement, installer, configurer, exécuter et automatiser tous les éléments nécessaires pour alimenter les réseaux mobiles d’aujourd’hui est, il s’avère, un travail difficile et complexe. La tâche est particulièrement ardue pour les réseaux 5G en raison de tous les changements inhérents nécessaires pour moderniser, virtualiser et « cloudifier » les différentes parties d’un réseau typique, du RAN (réseau d’accès radio) au cœur du réseau dans le monde 5G.

La complexité du travail explique aussi pourquoi tant d’entreprises y voient des opportunités. Il y a beaucoup de tâches à accomplir, de logiciels à déployer, de hardware à gérer, de données à accélérer et de processus à automatiser dans un réseau géographiquement dispersé composé souvent de centaines de milliers de sites. Après plusieurs années de retards, il semble y avoir un sursaut d’énergie maintenant concentré sur ces nombreux défis. Non seulement nous assistons à une augmentation de la variété et de la sophistication des offres de produits, mais il y a aussi une énorme quantité de nouvelles liées aux partenariats, aux efforts de développement conjoints et à d’autres travaux collaboratifs.

Tout cela montre que la construction et la modernisation des réseaux 5G sont incroyablement difficiles et dépassent la portée d’une seule organisation. Il souligne également que même avec des normes comme Open RAN (ORAN), il est difficile de faire fonctionner ensemble tous les éléments nécessaires, sans parler d’une manière intuitive facile à reproduire sur des milliers de sites. Bien sûr, il y a aussi la réalité pratique que ces types de transitions prennent de nombreuses années à se produire et de nombreuses améliorations, modifications et ajustements aux offres seront nécessaires en cours de route. Enfin, vous ne pouvez pas ignorer que tout le monde n’est pas complètement convaincu par la vision ORAN telle qu’elle est, il peut donc y avoir également des barrières philosophiques à surmonter.

Mélangez tout cela et vous pouvez commencer à voir à quel point la modernisation de l’infrastructure du réseau 5G est une tâche difficile. Mais comme nous l’ont clairement montré la virtualisation et la « cloudification » du monde de l’informatique d’entreprise, il est possible d’y arriver et, déjà, des étapes importantes sont franchies.

Pour en revenir aux premiers fournisseurs de nouvelles, AMD a annoncé la création d’un laboratoire de test de solutions Telco qui est utilisé pour tester et vérifier une variété de logiciels axés sur les télécommunications non seulement sur ses processeurs et GPU, mais aussi sur les SoC adaptatifs, les SmartNIC, les FPGA et les DPU. et des radios obtenues dans le cadre de ses achats de Xilinx et Pensando Systems. Fait intéressant, il a également annoncé un partenariat avec Nokia, reflétant que les fournisseurs de hardware réseau traditionnels ont tous commencé à adapter certaines de leurs solutions sous forme de logiciel pour fonctionner sur des serveurs à usage général. Ils ont également lancé de nouveaux ajouts à sa gamme de puces de plate-forme de radio mobile Zynq.

De son côté, Dell a présenté de nouveaux serveurs PowerEdge spécialement conçus pour les applications de télécommunications et a annoncé un nouveau partenariat avec Red Hat. L’objectif de cet accord est de publier des systèmes préconfigurés exploitant Red Hat OpenShift et Red Hat Advance Cluster Management pour Kubernetes qui permettent aux opérateurs qui préfèrent la plate-forme Red Hat (par rapport à Wind River ou à d’autres options) de créer des fonctions réseau natives du cloud qui s’exécutent de manière transparente. sur le nouveau hardware.

Dans le processus, les opérateurs de télécommunications qui les utilisent peuvent réduire leurs coûts et augmenter la flexibilité de leurs offres. Fait intéressant, Dell a annoncé une version étendue de l’Open Telecom Ecosystem Lab qu’il a lancé l’année dernière pour également aider à relever le défi permanent de faire fonctionner ensemble toutes ces versions. Enfin, Dell a également dévoilé un programme sans fil privé et une version spécifique avec Airspan et Expeto pour permettre aux entreprises de créer plus facilement leurs propres réseaux privés 4G et 5G.

Il est vrai que les progrès de l’infrastructure réseau ne sont pas aussi excitants que les nouveaux téléphones brillants ou les services 5G révolutionnaires, mais ils sont toujours incroyablement importants. Après tout, c’est cette infrastructure qui garantit que de nouveaux appareils passionnants peuvent fonctionner et que de nouveaux services fulgurants peuvent fonctionner. Il semble clair que 2023 sera une année où l’attention de l’industrie 5G se portera davantage sur l’infrastructure souvent « invisible » qu’autre chose. Je suis prêt à parier, cependant, que cela indique que nous verrons de nouvelles avancées très visibles et passionnantes en 2024.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :