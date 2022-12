EcoFlow RIVER 2 Max en TEST: La batterie taillée pour le camping

Pionnière dans la fabrication de batterie, la marque EcoFlow a rafraîchi sa gamme de produits le mois dernier. Ce sont 3 nouvelles batteries RIVER 2 qui font leur apparition au catalogue du constructeur. Les nouveaux modèles se concentrent principalement sur la nouvelle technologie de batterie avec des cellules LiFePO4 (qui améliore considérablement la durée de vie du produit jusqu’à à six fois), et une vitesse de charge optimisée d’une heure. Dans ce test, nous allons passer en revue le modèle intermédiaire, la RIVER 2 Max, qui possède une capacité de 512Wh. Nous étudierons son design, ses fonctionnalités et effectuerons bien sur une série de tests pratiques afin de définir à quels usages elles se destine.

EcoFlow RIVER 2 Max: Caractéristiques et comparaisons

EcoFlow RIVER Max & RIVER 2 Max, quelles différences ?

Plusieurs améliorations sont à signaler sur cette RIVER 2 Max par rapport à la RIVER Max première du nom. Aussi, il nous a semblé indispensable de faire un comparatif des caractéristiques de ces deux modèles afin de mettre en avant les principales évolutions apportées par le constructeur.

EcoFlow RIVER 2 Max RIVER Max Modèle EFR610 Capacité 512 Wh (20 Ah 25,6 V) 576 Wh (28,8 V) Sortie CA 2x 500W au total (surtension 1000W) 2x 600W (surtension 1200W) Sortie CC 2x sortie de voiture (x1) : 12,6 V/10 A/3 A/3 A, 126 W Max

DC5521 (x2) : 13,6 V/3 A 2x 13.6V DC, 3A Max, par port Sortie USB-A 3x 5V/2.4A, 12W Max par port (total 24W) 1x5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max

2x 5V DC,2.4A,12W Max, par port Sortie USB-C 1x 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum 1x 5V CC, 9V CC, 12V CC, 15V CC, 20V CC, 5A, 100W Max Entrée CA 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 10A Max, 660W

60-70 minutes de charge complète 220-240Vac (50Hz/60Hz)

1,6 heures de charge complète Entrée CC 11-50V/13A, 220W maximum 12 V CC 8 A max. Entrée solaire 220 W 200W Entrée USB-C 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum N / A Cellules LFP Lithium-ion Cycle de vie 80%+ capacité après 3000 cycles 500 Cycles à 80% + capacité Poids 6,1 Kg 7,7 Kg Dimensions 26.9 x 25.9 x 19.6 cm

13655 cm3 28,9 x 18,4 x 23,5 cm 12 496

cm3 Prix ​​UE 599€ 649€

Pour la RIVER 2 MAX, la capacité est légèrement inférieure, mais il s’agit d’un compromis minime à faire pour embarquer la nouvelle chimie de batterie LFP, qui multiplie par six la longévité. Les vitesses de charge ont également été améliorées, et la batterie devrait se charger complètement en une heure environ, au lieu d’une heure et demie. Vous pouvez également charger via le port USB-C à 100W. Ce n’est probablement pas encore aujourd’hui que vous exploiterez pleinement ce port, mais il fournit un peu de flexibilité et est utile si vous avez égaré/oublié votre fil de bouilloire ou si vous chargez un ordinateur portable compatible.

La capacité n’est pas la seule chose qui a été réduite. La puissance est passée de 600W à 500W et de 1200W à 1000W. Dans les scénarios pratiques d’utilisation en nomade, la différence est minime et ne devrait faire aucune différence. Si toutefois vous utilisez certains appareils à haute puissance, vérifiez en amont si ces tensions sont calibrées pour répondre à votre besoin.

Sur la partie sortie USB la situation semble s’être légèrement dégradée. Vous avez maintenant trois ports USB-A avec un maximum de 12W par port et 24 watts au total. L’ancien modèle disposait d’un port USB Fast Charge, qui pouvait fournir 18 W en plus des deux ports USB-A normaux.

Bon point, le poids a été considérablement diminué avec un gain affiché de 1,6 kg. Les dimensions globales ont quant à elles légèrement augmentées. La RIVER 2 Max est désormais plus grande de 9,27 % en volume.

La température de fonctionnement va de -10°C à +45°C, la précédente était de -20°C. La charge devra se faire dans une fourchette de 0 à 45°C. Par défaut, lors de la charge, les ventilateurs seront réglés au maximum avec la charge à 660 W de la River 2 Max. En une heure la charge de la capacité de 512 Wh est terminée, soit une durée moindre que les 572 Wh du modèle précédent. La puissance de charge peut par ailleurs être ajustée dans l’application, à partir de 100W.

Le design lui-même a également changé, nous reviendrons en détail sur celui-ci dans la partie suivante. Notons en préambule que tous les ports sont désormais situés à l’avant, les ports de chargement se trouvant à l’arrière. Son sommet est plat, ce qui pourrait vous permettre d’empiler d’autres stations d’alimentation dessus. Les poignées de transport dépassent ensuite légèrement à l’arrière.

EcoFlow RIVER 2, Max et Pro, quelles sont les différences ?

Si votre choix se porte vers une RIVER 2 plus économique ou plus performante, nous avons dressé le tableau synthétique suivant afin de pouvoir saisir rapidement les différences entre les 3 modèles de la gamme.

EcoFlow RIVER 2 RIVER 2 Max RIVER 2 Pro Modèle EFR600 EFR610 EFR620 Capacité 256 Wh (20 Ah 12,8 V) 512 Wh (20 Ah 25,6 V) 768 Wh (40 Ah 19,2 V) Sortie CA 1 x 300W au total (surtension 600W) 2x 500W au total (surtension 1000W) 3x 800W au total (surtension 1600W) Sortie CC 1 x 12,6 V/8 A, 100 W max. 2x sortie de voiture (x1) : 12,6 V/10 A/3 A/3 A, 126 W Max

DC5521 (x2) : 13,6 V/3 A 3x 12.6V/10A/3A/3A, 126W Max

DC5521 (x2): 13.6V/3A Sortie USB-A 2 x 5 V/2,4 A, 12 W max. par port 3x 5V/2.4A, 12W Max par port (total 24W) 3x 5V/2.4A, 12W Max par port (total 24W) Sortie USB-C 1x5V/9V/12V/15V/20V/3A, 60W maximum 1x 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum 1x 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum Entrée CA 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 8A Max, 360W 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 10A Max, 660W 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 10A Max, 940W Entrée CC 11-30V/110W, 8A maximum 11-50V/13A, 220W maximum 11-50V/13A, 220W maximum Entrée USB-C 5V/9V/12V/15V/20V/3A, 60W maximum 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum Cellules LFP LFP LFP Cycle de vie 80%+ capacité après 3000 cycles 80%+ capacité après 3000 cycles 80%+ capacité après 3000 cycles Poids 3.53Kg 6.1Kg 7.8Kg Dimensions 245 x 214 x 142 mm 270 x 260 x 196 mm 26,9 x 25,9 x 22,6 cm

15745cm3 Prix ​​UE 299€ 599€ 799€

EcoFlow RIVER 2 et DELTA 2, quelles sont les différences ?

Ce ne sont pas des batteries de gamme similaire, mais la EcoFlow DELTA 2 est le dernier modèle que j’ai testé et des comparaisons intéressantes entre les deux gammes sont également à faire. Évidemment, la DELTA 2 est plus chère et a une capacité beaucoup élevée (1024 Wh) que les modèles RIVER. Il est toutefois fort probable qu’une bonne partie des acheteurs potentiels se pencherons sur la portabilité offerte par les RIVER et leur rapport à la capacité/prix.

Concernant la capacité d’énergie stockée, celle de la DELTA 2 est 33% supérieure à celle de la RIVER 2 Pro et doublée par rapport à celle du modèle Max. Notons que le prix en Europe place la DELTA 2 47% plus chère que la Pro et à 100% de plus que la Max.

Côté compacité, la DELTA 2 est 50% plus grand en volume que la Pro et 73% par rapport à la Max. Enfin, au niveau du poids, elle est presque deux fois plus lourde que la Max et 53% plus lourde que la Pro.

En ce qui concerne la sortie et l’entrée, la DELTA 2 est sur un tout autre niveau. Elle peut en effet gérer jusqu’à 1800W (2700W en puissance de crête) sur ses quatre prises et jusqu’à 2400W avec X-Boost.

La charge en courant alternatif est de 1200W, bien que le RIVER 2 Pro ne soit pas loin derrière avec 940W, et une charge complète de la DELTA 2 est plus lente qu’une charge complète de n’importe quel modèle de la gamme RIVER 2, 80 minutes contre 60-70 minutes (en raison de sa capacité).

L’apport solaire est aussi massivement augmenté avec une entrée allant jusqu’à 500W. Il est également possible d’augmenter considérablement la capacité de la batterie en utilisant des batteries supplémentaires.

Vous l’aurez compris, la DELTA 2 peut justifier son prix par rapport à la série RIVER 2. C’est sa taille et son poids qui vont par contre l’handicaper face à cette nouvelle gamme RIVER. Pour les personnes transportant souvent leur batterie en voiture ou possède une place réduite, une RIVER sera, (en dehors de son prix plus économique), bien plus facilement transportable. Les acheteurs de batteries étant souvent des « baroudeurs », des personnes travaillant en extérieur, la gamme RIVER prend tout son sens.

Tout comme l’EcoFlow DELTA 2 et la récente Bluetti EB70, les cellules des batteries de cette nouvelle gamme sont composées de phosphate de fer et de lithium (LiFePO4). Il s’agit de la toute dernière technologie de batterie, plus stable et plus durable que les anciennes compositions au lithium. Le phosphate de fer lithié offre jusqu’à six fois plus de cycles de charge/décharge que le lithium-ion avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer, ce qui augmente considérablement la durée de vie du dispositif par rapport aux autres non équipés de ces cellules.

EcoFlow RIVER 2 Max: Déballage, accessoires & Design

Tout comme Bluetti, la batterie arrive dans un carton discret sans couleur, pas de gaspillage sur le packaging extérieur et nous sommes raccord avec ce choix.

À l’intérieur du carton l’EcoFlow River 2 Max est solidement protégée par 2 épaisses mousses à cellules fermées et est accompagnée d’un petit carton contenant les différents câbles fournis.

La qualité de construction générale est solide, les plastiques semblent durables et ont résisté aux chocs ainsi que l’emballage avec tous les accessoires, sans aucun signe de rayures ou de dommages.

3 câbles sont présents avec la batterie. Vous retrouverez un câble de charge CA, un câble de charge pour voiture (allume-cigare) et un un câble jack DC 5521 pour panneau solaire.

Le manuel (guide de démarrage rapide) avec les informations de garantie est bien entendu présent et est disponible en français.

La River 2 Max adopte un nouveau design global pour la gamme River d’EcoFlow et constitue un changement bienvenu par rapport à la génération précédente. Comme nous l’avons vu dans la première partie de l’article, la taille de la RIVER 2 Max est légèrement supérieure à la première version avec ses dimensions de 270 mm × 260 mm × 196 mm mais son poids a été réduit de 1,6 kilos. Un régime bienvenu face à des centrales électriques toujours plus transportables que portables.

Afin d’extraire l’air chaud provenant de la sollicitation de la batterie, des ventilateurs sont placés de part et d’autre de la batterie.

La prise de charge secteur et celle qui permet de brancher un panneau solaire sont désormais à l’arrière. Je les trouve plus accessibles dans cette position.

Le fait que la poignée dépasse à l’arrière facilite l’empilage ou le stockage de la centrale, tout en offrant une poignée suffisamment large pour être prise en main sans être trop encombrante.

Au-dessous de la batterie vous retrouverez 4 patins caoutchouc anti-dérapant comme c’est le cas sur 100% des modèles que nous avons testés.

Toutes les prises sont désormais en façade facilitant grandement l’utilisation de la batterie dans un espace réduit. En haut à gauche se trouvent trois ports USB Type A de 12 watts (pas de charge rapide) et un USB Type C pouvant délivrer jusqu’à 100 W (5 A et 20 V).

Sur le côté droit se trouvent une prise véhicule (allume-cigare) 12,6 V et 10 A, ainsi que deux prises DC5521 3 A.

En bas vous retrouverez les deux prises CA qui peuvent délivrer 500 W au total, avec des pointes allant jusqu’à 1000 W.

Les sorties CA et CC sont dotées d’un interrupteur distinct, tandis que la partie USB s’active automatiquement si l’appareil est allumé.

L’écran LCD affichera de nombreuses informations utiles, notamment des alertes, la puissance avec laquelle l’appareil est chargé ou la puissance totale qu’il délivre. Il fait une estimation de la durée de vie de la batterie en fonction de la consommation, ainsi qu’une estimation du temps de charge restant.

EcoFlow RIVER 2 Max: Application mobile

EcoFlow met à la disposition des utilisateurs une application avec laquelle ils peuvent gérer tous les produits de la marque, y compris la RIVER 2 Max. Celle-ci est disponible pour iOS et Android, et présente plusieurs fonctionnalités intéressantes pour contrôler cette centrale électrique portable. La configuration (appairage) est rapide grâce au Bluetooth intégré à la batterie, bien qu’il soit préférable de disposer d’une connexion en bande 2,4 GHz sur le routeur pour pouvoir mettre à jour le firmware (micro-logiciel) de l’appareil. Il ne peut en effet se connecter qu’à ce type de réseau Wi-Fi.

Une fois la batterie connectée, nous arrivons sur un tableau de bord qui permet de visualiser toutes les tensions d’entrée et de sortie en cours, ainsi que de pouvoir désactiver directement les lots de prises branchées. Je préférais le design de la précédente version de l’app, aux couleurs de la marque sur tous les tableaux, remplacé ici par un noir adapté aux écrans OLED mais offrant davantage de lisibilité.

La mise à jour est fortement recommandée. Dans notre cas, nous sommes passés de la version 2.1.1.40 à 2.1.1.47. Cette dernière optimise entres autres par exemple la fonction de recharge et décharge via le port USB-C et corrige un problème de recharge instable avec certains adaptateurs de type C.

Côté paramètres, vous trouverez plusieurs réglages utiles :

Vous pouvez limiter la charge et décharge totale de la batterie.

Choisir la vitesse de chargement de la batterie jusqu’à 660W minimum.

Changer l’ampérage de la prise allume-cigare

Régler le laps de temps avant que la batterie se mette en veille

Régler la durée du temps avant la mise en veille de l’écran LCD

La durée avant que le panneau des prises CA se mette en veille

Modifier l’unité de température

Choisir un mode de chargement exclusif (solaire ou voiture)

En dernier lieu vous retrouverez un centre d’aide permettant de répondre à plusieurs questions, notamment celle de l’entretien de la batterie et de la fonction d’alimentation électrique d’urgence (EPS) dont est pourvu cet appareil.

L’application est réussite d’un point de vue accessibilité, design et ergonomie. Je pense qu’il serait encore possible de l’améliorer, en ajoutant des fonctionnalités comme des notifications push en cas de surtension, de charge terminée… Ainsi que la possibilité d’appliquer des horaires de mise en marche et arrêt des différents panneaux de prises.

EcoFlow RIVER 2 Max: Tests pratiques et performances

En tenant compte des pertes d’efficacité typiques de 80 % qui sont standard sur le marché des centrales électriques, la capacité de 512 Watts-heures de la batterie a réussi à fournir exactement ce que l’on attendait, s’éteignant finalement après avoir produit 410 Watts-heures.

Afin de vous donner une idée claire sur le nombre de fois possible pour recharger un appareil typique avec cette batterie, voici un petit tableau récapitulatif ci-dessous :

Téléphone portable (iPhone 12) (10,87 Wh) 39 recharges possibles MacBook Pro 16″ 4 charges possible Glacière à compresseur 3 à 4 jours d’utilisation Bose Soundlink Mini 20 charges possible ou 5 jours d’utilisation DJI Mavic Mini 2 20 charges possibles Fer à friser 8 heures d’utilisation

Les temps de charge ont également été impressionnants, la RIVER 2 Max prenant un peu moins d’une heure pour compléter une recharge de 2 % de capacité à 100 %, tirant constamment 615 Watts. Le taux de charge a été vérifié à partir de la prise toutes les 10 minutes et a montré une consommation de 609w et 620w pour charger la batterie à chaque vérification.

La puissance mesurée à la sortie de l’unité était parfaite à 120v 60.0hz sans scintillement apparent lors de l’alimentation de lampes incandescentes ou LED. Il est également intéressant de noter que la RIVER 2 Max transmet le courant lorsqu’elle est branchée au mur, y compris le passage de la cosse de mise à la terre vers le secteur.

Les autres sorties fonctionnent également assez bien jusqu’à présent. La sortie 12 V fournit une puissance allant jusqu’à 138 W, tandis qu’elle peut générer une puissance de pointe de 180 W pendant 1 à 2 secondes. Il n’y a pas grand-chose à dire sur les sorties USB, elles fonctionnent comme d’habitude avec jusqu’à 2,4 A et la sortie USB-C conduit également bien jusqu’à 100 W de puissance.

Retrouvez ci-dessous les mesures que nous avons effectué sur cette RIVER 2 Max :

Eléments Fabricant Mesuré Capacité 512Wh 433Wh (CA) Chargé (0…100%) Non 533Wh Temps de chargement 01h00 01h00 Allume-cigare (W) 12,6 V/10 A (126 W) 12.51V 138W (environ 11A) Sortie 12V stable ? Oui Oui Alimentation CA 500W (1000Wh) Max 522W pendant 30s Alimentation USB-A 12W (2.4A) 13W (2.5A max) Performances USB-C 100W 100W Entrée de charge 230V Non Environ 530W Entrée de charge solaire/véhicule 11-50V/13A (max. 220W) 221W Bruit de fonctionnement NA 55dB

En voiture, la RIVER 2 Max charge jusqu’à 100W. Attention toutefois, cette valeur peut varier en fonction de votre véhicule. Les voitures actuelles fonctionnent en effet avec des tensions de charge différentes qui peuvent aller de 80 à 100W. Pendant cette charge, le ventilateur fonctionne à 55 dB ce qui peut être ennuyant sur le long terme.

Dans l’ensemble, je suis très satisfait de l’onduleur intégré, il délivre une onde sinusoïdale propre et toutes les valeurs limites sont respectées de manière fiable.

L’affichage de l’EcoFlow River 2 MAX est toujours raisonnablement facile à lire même en plein soleil et fournit toutes les informations nécessaires sur l’état de la centrale électrique. La précision de l’affichage des entrées et des sorties est relativement bonne, même si certaines valeurs ont un peu fluctué pour moi. L’autoconsommation des composants internes ne s’affiche toujours pas, ce qui me paraît tout de même dommage.

La RIVER 2 Max est une belle amélioration par rapport à la RIVER Max première du nom. Notons surtout sur un aspect corrigé qui était plus que nécessaire : le ventilateur. Du moins, dans sa régulation lors de la recharge. Dans le modèle précédent, vous deviez désactiver la régulation automatique du ventilateur afin que la batterie ne surchauffe pas pendant la charge, faisant un bruit important. Avec ce nouveau modèle, le ventilateur est réglé au maximum pour que la charge rapide prenne effet sans problème.

Le ventilateur atteint un volume de 55db mesuré à une distance d’environ 50cm. Il est assez audible et, dès que le bloc de prise AC est activé, même sans aucun appareil branché dessus, le ventilateur se met se met en route par intermittence pour extraire l’air de la batterie (version du système à jour, 2.1.1.47 + 3.1.1.31). Une régulation plus intelligente est à faire à ce niveau.

EcoFlow RIVER 2 Max: Notre avis

Cette nouvelle EcoFlow RIVER 2 a vu son poids passer de près de 8 kg à environ 6 kg, un gros plus pour une batterie nomade censée être déplacée régulièrement. La durée de vie de ce nouveau modèle a par ailleurs été prolongée de 500 à 3000 cycles grâce à ses cellule LiFePO4, renforçant au passage la fiabilité grâce à l’utilisation de cette technologie.

Côté connectivité sans fil, le duo Bluetooth/Wi-Fi fonctionne très bien, de concert avec l’application iOS et Android qui reste aujourd’hui toujours la meilleure sur ce marché.

Disponible au prix de 599 €, cette RIVER 2 Max est aujourd’hui au-dessus de la concurrence. À ce tarif, il n’est aujourd’hui pas possible de trouver un modèle qui réunit autant d’atouts. Sa capacité, son poids réduit, sa charge rapide, sa technologie de batterie (LFP), la surtension possible jusqu’à 1000W et l’application mobile la plus pratique et efficace du secteur font de cette nouvelle batterie une incontournable.

Pour

Batterie LiFePO4 (lithium iron phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre avec jusqu’à 500 W sur l’onduleur

Poids

Finition

Charge rapide

Compatible avec les panneaux solaires

Peut faire office d’onduleur

Application mobile ergonomique et utile

Mises à jour via l’application

Contre