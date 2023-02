TEST Jackery Explorer 1500 Pro: La batterie surpuissante et compacte

Après avoir testé la batterie Jackery Explorer 1000 Pro, nous examinons aujourd’hui une version plus « musclée » de la gamme, la 1500 Pro. Disponible à partir du 16 février, ce nouveau modèle arbore trait pour trait le nouveau design moderne, minimaliste et réussi de la marque. Notons d’emblé que cette nouvelle venue permet une puissance de sortie sur les classiques prises CA quasiment deux fois supérieure, pour une taille légèrement plus élevée. Cette 1500 Pro pourrait tirer son épingle du jeu pour les personnes ayant besoin d’avantage de puissance dans un encombrement relativement réduit par rapport à la concurrence.

Dans ce test, nous allons voir ensemble les caractéristiques de l’Explorer 1500 Pro et les comparer face à la 1000 Pro. Nous allons également étudier le packaging (emballage et accessoires), passer en revue le design et, enfin, passer aux tests pratiques. C’est parti !

Jackery Explorer 1500 Pro: Caractéristiques et comparaisons

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces produits, l’Explorer 1500 Pro est en fait une batterie géante. Elle s’apparente aux petites banques d’alimentation (powerbank) que l’on trouve pour les iPhones et les iPads, mais à une échelle beaucoup plus grande. L’Explorer 1500 Pro a une capacité de 1512 Wh. À titre de comparaison, un MacBook Air M2 dispose d’une batterie de 52,6 Wh, ce qui représente potentiellement plusieurs jours de charge en fonction de ce que vous chargez.

Le mot « générateur » évoque souvent l’image d’un appareil alimenté au gaz ou au propane, destiné à faire fonctionner les appareils électroniques pendant une panne de courant. L’Explorer 1500 de Jackery n’est pas alimenté par du carburant, mais est plutôt une banque d’énergie qui peut être rechargée grâce au soleil (panneaux solaires SolarSaga 200W de la marque), ou à une prise électrique standard.

Il est utile d’avoir des batteries surdimensionnées à portée de main en cas de coupure de courant, par exemple en cas d’orage. Elles sont également utiles pour faire fonctionner des appareils et se recharger en camping, et certaines personnes les utilisent comme source d’énergie principale dans les camping-cars et les fourgonnettes. L’Explorer 1500 Pro de Jackery peut être associé à un maximum de six panneaux solaires pour la recharge, ce qui est idéal pour une utilisation hors réseau ou en cas de panne de courant de plusieurs jours.

Suite à ce petit préambule, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec les caractéristiques techniques de cette Explorer 1500 Pro face à la 1000 Pro :

Modèle Explorer 1000 Pro Explorer 1500 Pro Capacité 1002 Wh 1512 Wh Poids 11,5 kg 17 kg Ports de sortie 8 ports de sortie (fonctionnement simultané) 8 ports de sortie (fonctionnement simultané) Prises de courant alternatif 2x prises 230V AC, 1000W chacune (2000W en crête) 2x prises 230V AC, 1800W chacune (3600W en crête) Port USB-C 2 ports 100W maximum 2 ports 100W maximum USB-A (USB standard) 2 ports, 18W max. Les deux prennent en charge la charge rapide QC 3.0 2 ports, 18W max. Les deux prennent en charge la charge rapide QC 3.0 Allume-cigare 120W (12V, 10A) 120W (12V, 10A) Lumière LED Oui Oui Entrée CA 120 V, 16 A maximum 120 V, 10,83 A maximum Entrée CC 17,5 V-60 V (800 W max.) 17,5 V-60 V (1400 W max.) Cycle de vie 1000 cycles à 80% + capacité 1000 cycles à 80% + capacité Affichage numérique Oui (écran intelligent avancé) Oui (écran intelligent avancé) Type de cellule Batterie Li-ion avec technologie NMC et système de gestion de batterie (BMS) Batterie Li-ion avec technologie NMC et système de gestion de batterie (BMS) Dimensions (LxlxP) 34 x 26,2 x 25,5 cm 38,4 x 26,90 x 30,75 cm Garantie 3 ans (+2 ans avec enregistrement) 3 ans (+2 ans avec enregistrement)

Après la lecture de ces spécifications, nous remarquons plusieurs différences notables. Tout d’abord, la 1500 Pro bénéficie d’environ 50% de la capacité de la 1000 Pro, passant ainsi le stockage d’énergie de 1002 Wh à 1512 Wh. Il est intéressant de mettre cette capacité supplémentaire en adéquation avec la taille de chaque modèle. La 1000 Pro avec sa taille de 34 x 26,2 x 25,5 représente un volume de 22518,6 cm³, alors que la 1500 Pro avec ses dimensions de 38,4 x 26,90 x 30,75 mesure un volume de 31623,36 cm³ soit seulement 40,4% plus volumineuse que la première batterie.

En comparaison, l’EcoFlow DELTA 2 que nous avons testé accuse une taille 20% inférieure (volume 24 965,6 cm³) mais pour 50% de capacité en moins (1024 Wh). Cette Jackery est donc un modèle de compacité/capacité.

Vient ensuite un point très important, la tension délivrée par les prises secteurs. Sur cette nouvelle version, chaque prise CA peut délivrer 1800 W de puissance chacune et accepter des pics à 3600 W en crête. Une puissance très haute par rapport au volume occupé par la batterie et face aux concurrents sur le marché. Face à l’Explorer 1000 Pro, la 1500 Pro est donc 160% plus puissante sur l’ensemble de ces deux prises. Notre calcul :

La puissance moyenne de chaque prise CA est de (1000W + 1000W) / 2 = 1000W pour la 1000 Pro, et (1800W + 1800W) / 2 = 1800W pour la 1500 Pro. Pour la première configuration, la différence en pourcentage est : (1600W / 1000W) x 100 = 160%

Toujours suite à la lecture de ces caractéristiques, nous remarquons que la prise CC peut désormais accueillir une puissance de 1400W en recharge solaire soit 75% de plus que la 1000 Pro. Il est ainsi théoriquement possible de recharger la batterie en 9,5 heures avec un panneau solaire SolarSaga de 200W, 5 heures avec 2 panneaux et 2 heures avec 6 panneaux de ce calibre.

Enfin, pour terminer sur les tensions d’entrée et de sortie, nous remarquons que l’entrée CA (secteur) de recharge, accepte moins de tension. Ainsi nous passons de 16 A maximum à 10,83 A maximum, ce qui aura un impact négatif sur la vitesse de recharge de la batterie. Nous ne manquerons pas de vérifier ce point lors de nos tests pratiques. Sur les autres autres tensions d’entrée et de sortie nous n’avons pas d’observation car ce sont les mêmes. Que ce soit au niveau des ports USB-A, USB-C et allume-cigare.

Avec ses 17 kg, le poids de la 1500 Pro est 38,6% supérieur à la 1000 Pro, ce qui reste encore une bonne valeur face à la capacité de 50% en plus d’énergie embarquée.

En gage de qualité et comme pour d’autres modèles (1000 Pro et 2000 Pro), Jackery offre une garantie allant jusqu’à 5 ans pour la 1500 Pro.

En définitive cette 1500 Pro, semble très intéressante sur le papier par rapport à la 1000 Pro. Elle possède des prises CA capables de délivrer une puissance de 1800W, tout en acceptant une charge solaire à 1400W, dans un encombrement réduit pour de telles capacités.

Jackery Explorer 1500 Pro: Déballage, accessoires & design

Comme à son habitude, Jackery protège ses produits pour l’expédition avec le plus grand soin. Nous découvrons débord un carton normal, puis à l’intérieur, encore un autre carton, qui est cette fois aux couleurs vives de la marque.

Avec un poids de 17 kilos, les deux poignées présentes sur le haut du carton ne seront pas en trop pour transporter la batterie et son packaging plus facilement. Néanmoins, en plus de la poignée déjà intégrée à la batterie, nous doutons que le carton soit très souvent utilisé au final lors de son transport. Ce système peut néanmoins servir à certaines personnes dont l’usage n’est pas régulier et qui veulent stocker la batterie contentieusement.

Une fois le carton ouvert, nous retrouvons une énorme mousse au milieu de laquelle se trouve une trousse zippée contenant différents câbles et adaptateurs.

Une fois sortie de la boîte, l’Explorer 1500 Pro en impose par son design moderne et minimaliste. À ce sujet, il suffit de jeter un coup d’œil au design de la Jackery Explorer 500 testée il y a moins d’un an, pour se rendre compte du chemin parcouru par la marque en si peu de temps.

Dans l’étui de rangement vous retrouverez deux câbles. Un câble de chargement pour voiture (allume-cigare) et un câble de charge (CA).

Deux adaptateur DC7909 et DC8020 sont également présents et vous serviront dans certains cas de figure pour les panneaux solaires.

Sous la sacoche de câbles, vous trouverez un manuel d’utilisation (consultable en ligne ici). Celui-ci va droit au but, est disponible en français et est relativement explicite avec quelques schémas explicatifs.

Jackery Explorer 1500 Pro: Design

Au premier coup d’œil, l’Explorer 1500 Pro ressemble à une Explorer 1000 Pro améliorée. Plus de capacité, bien sûr, mais aussi une taille plus importante.

En y regardant de plus prês, nous remarquons également l’utilisation de l’espace accru à l’avant avec un écran plus grand. L’affichage de l’Explorer 1500 Pro est désormais nettement plus grand que celui de la 1000 Pro.

En dehors de ces deux aspects, il n’y a pas de grandes différences visuelles avec la 1000 Pro. Il y a le même nombre de prises (courant alternatif/AC comme courant continu/DC) ainsi que d’entrées et de sorties.

Sur la face avant, notons la présence d’une LED puissante (au point d’être aveuglante) qui est activable sous trois modes différents. Il est ainsi possible de l’utiliser en forte luminosité (3W de consommation), à moyenne luminosité (1W de consommation) et en clignotement. Sur ce dernier mode, la lumière s’allumera par intermittence au rythme d’un SOS en morse. Pratique si vous êtes perdu de nuit.

En dessous de la lumière, se trouvent deux ports USB-A qui chargent les appareils jusqu’à 18 watts maximum. Les deux sorties USB-C peuvent de leur côté fourni jusqu’à 100 W de puissance (comme sur l’Explorer 1000 Pro).

À droite des ports USB se trouve deux prises CA de 230V permettant de brancher des appareils demandant au maximum 1000W par prise.

Au-dessus des prises CA se trouve un port allume-cigare de 120W (12V, 10A).

Vous aurez remarqué des interrupteurs sur chaque série de ports différents. Ces derniers permettent de d’activer ou désactiver manuellement chaque type de port. L’ensemble de toutes ces sorties d’alimentation permettent à la Jackery 1500 Pro de charger jusqu’à 8 appareils simultanément.

À l’arrière de l’appareil, les entrées d’alimentation sont présentes. Sur le côté gauche deux entrées compatibles avec les panneaux solaires de la marque sont intégrées. Il est possible de capter jusqu’à 1400W d’énergie solaire. L’entrée secteur AC positionnée sur la droite (1100W sur secteur).

Grâce à sa poignée rabattable et sa surface plate, l’Explorer 1500 Pro se range ou s’empile facilement. Elle est, malgré ses 17 kg, assez facile à porter grâce à la face intérieure douce et caoutchoutée de la solide poignée.

L’écran rétroéclairé présent à l’avant participe au renouvellement du design enclenché par Jackery avec des bords extérieurs 2 fois moins épais et une plus grande surface utilisable.

La marque affirme que l’écran peut afficher des informations sur 18 modes de fonctionnement.

Au final, ce nouveau design est une vraie réussite, nous avons cependant noté deux remarques. Les boutons de commande sont certes bien accessibles, mais un peu petits à mon goût. Concernant les protections en caoutchouc, Jackery continue malheureusement de les utiliser et nous ne les trouvons pas « franche » à la fermeture. À ce propos, l’une d’elle était par ailleurs ouverte sur l’une des entrées présente à l’arrière de la batterie au déballage ce qui témoigne d’une amélioration possible.

Jackery Explorer 1500 Pro: Fonctionnalités

Comme pour les centrales électriques Jackery précédentes, tous les ports CA fournissent un courant sinusoïdal pur. Vous pouvez donc compter sur eux pour recharger vos appareils électroniques sensibles, comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. C’est quelque chose que les onduleurs à sortie sinusoïdale modifiée ne peuvent faire.

Un système de gestion de la batterie (BMS) protège la batterie contre les surcharges, les sous-intensités et les surintensités. Assurez-vous de ne brancher que les appareils dont la puissance requise est inférieure à la puissance de sortie de ce modèle. Dans le cas contraire, le BMS éteindra le système.

Voici d’autres caractéristiques intéressantes de l’Explorer 1500 Pro :

Un mode faible consommation est présent (non activé par défaut). Sur les toutes les sorties, l’appareil s’éteint automatiquement après 12 heures si moins de 25w par sortie (CA, USB, allume-cigare) est utilisé. Ce procédé permet de conserver une partie de la puissance de la batterie pour la prochaine session de charge.

est présent (non activé par défaut). Sur les toutes les sorties, l’appareil s’éteint automatiquement après 12 heures si moins de 25w par sortie (CA, USB, allume-cigare) est utilisé. Ce procédé permet de conserver une partie de la puissance de la batterie pour la prochaine session de charge. Contrôleur de charge MPPT intégré permet à ce modèle de prendre peu de temps pour passer de 0 à 100% de charge. Ce dispositif optimise l’efficacité de charge de l’Explorer Pro, l’aidant à se relever en un rien de temps.

permet à ce modèle de prendre peu de temps pour passer de 0 à 100% de charge. Ce dispositif optimise l’efficacité de charge de l’Explorer Pro, l’aidant à se relever en un rien de temps. Auto-diagnostic des pannes . Voici une fonctionnalité intéressante que nous n’avons pas encore utilisée, ce qui est positif car cela indique que mon Explorer 1500 Pro fonctionne sans problème.

. Voici une fonctionnalité intéressante que nous n’avons pas encore utilisée, ce qui est positif car cela indique que mon Explorer 1500 Pro fonctionne sans problème. Fonctionnement silencieux . Même lorsqu’elle fonctionne à pleine vitesse, la Explorer 1500 ne produit qu’environ 45 dB de bruit. Ce modèle est donc légèrement plus bruyant qu’un murmure (30 dB) mais plus silencieux qu’une conversation normale (60 dB).

. Même lorsqu’elle fonctionne à pleine vitesse, la Explorer 1500 ne produit qu’environ 45 dB de bruit. Ce modèle est donc légèrement plus bruyant qu’un murmure (30 dB) mais plus silencieux qu’une conversation normale (60 dB). Compatible avec la charge directe . Si vous êtes impatient, vous détesteriez attendre que l’Explorer 1500 Pro se recharge avant de pouvoir alimenter vos appareils, la charge directe de cette batterie peut recharger les appareils tout en se rechargeant elle-même.

. Si vous êtes impatient, vous détesteriez attendre que l’Explorer 1500 Pro se recharge avant de pouvoir alimenter vos appareils, la charge directe de cette batterie peut recharger les appareils tout en se rechargeant elle-même. Contrôle de la température pour éviter la surchauffe . Le système est conçu pour dissiper l’excès de chaleur rapidement et efficacement, ce qui rend la 1500 Pro encore plus sûre.

. Le système est conçu pour dissiper l’excès de chaleur rapidement et efficacement, ce qui rend la 1500 Pro encore plus sûre. Résiste aux chutes. S’il y a une caractéristique qui, à elle seule, fait de cette 1500 Pro un outil indispensable pour les grands voyageurs ou travailleurs, c’est bien sa capacité à survivre à de multiples chutes et à ne pas laisser ces chutes (jusqu’à une certaine hauteur) affecter les performances.

Jackery Explorer 1500 Pro: Batteries et bonnes pratiques

L’Explorer 1500 Pro est capable de délivrer 1800 watts de sortie maximale sur les prises CA à onde sinusoïdale pure (bien que la batterie supporte de brèves pointes jusqu’à 3 600 watts), et 1 512 Wh de capacité.

Les 1 800 watts représentent le niveau d’exigence d’un appareil ou d’un ensemble d’appareils que vous pouvez faire fonctionner sur le moment, tandis que les 1 512 watts-heures représentent la durée pendant laquelle vous pouvez faire fonctionner un appareil ou un ensemble d’appareils à partir d’une charge complète.

Pour ceux qui se demandent combien de temps un seul appareil peut être chargé à la station avant que la batterie ne s’épuise, voici les calculs : La capacité de l’Explorer 1500 Pro est de 1 512 W. Chaque appareil a besoin d’une certaine puissance pour être chargé. Dans le cas des smartphones, portable et des tablettes, cela peut être de 100 W, tandis que les perceuses, les machines à café et autres nécessitent parfois beaucoup plus. Ainsi si vous avez un appareil qui a besoin de 100 W pour se recharger, vous pourrez le recharger sur la batterie pendant 15 bonnes heures. Cependant, si l’appareil consomme 600 W, il ne reste même pas 3 heures de charge.

Voici à titre d’exemple combien de fois vous pourrez recharger ou utiliser chaque appareil électronique et électroménager de la liste ci-dessous :

Électroménager et Électronique Explorateur 1500 Pro Ordinateur Portable Macbook Air M2 28 fois Téléviseur (60W) 17,5 heures Cafetière (1120W) 1,3 heures Perceuse (400 à 800W) 3 heures Mini Réfrigérateur (90W) 10,5 heures Four à micro-onde (1000W) 70 min Débrousailleuse (1100 à 2200W) 105 min Drone (90W) 35 fois Téléphone (iPhone 13 65W) 63 charges Lumière (5W) 115 heures Autocuiseur Multifonction (530W) 2,3 heures

Maintenant que vous connaissez la puissance et l’incidence du taux de charge des appareils sur la capacité de l’Explorer 1500 Pro, passons à la recharge de la batterie, vous avez quatre possibilités qui s’offrent à vous :

Adaptateur secteur (2 heures)

Adaptateur de voiture 12 V (16,5 heures)

1x Panneau Solaire SolarSaga 200W : 9,5 heures

2x Panneaux Solaires SolarSaga 200W : 5 heures

6x Panneaux Solaires SolarSaga 200W : 2 heures

Contrairement à l’EcoFlow DELTA 2 que nous avons testé dernièrement qui utilise une batterie au lithium-phosphate de fer (LiFePO4), l’Explorer 1500 Pro est équipé d’une batterie au nickel-manganèse-cobalt (NMC). Même si c’est très rare, ce type de batterie présente un risque accru en cas de températures extrêmes ou de dommages. Les batteries au lithium-phosphate de fer (LiFePO4) sont considérées comme plus sûres dans l’état actuel. Un autre avantage est que les batteries LiFePO4 ont une durée de vie plus longue (supérieur à 3000 cycles). L’Explorer 1500 Pro est toutefois protégé des chocs, possède un système intelligent de gestion de la température et la garantie de 5 ans proposée sur le produit permet de nous rassurer sur ce point.

La marque indique 1000 cycles de charge à 80% et non à 100%, ce qui est le comportement de toutes les batteries lithium-ion. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez suivre quelques règles afin de garder les cellules en bonne santé :

Ne chargez pas la batterie à plus de 90 %

Ne déchargez la batterie pas en dessous de 10 %

Ne chargez pas constamment ou ne rechargez pas tout le temps

Respecter la plage de température minimale et maximale de l’appareil lors de son fonctionnement

Par ailleurs, une fois passé 84% la vitesse de chargement de la batterie baisse drastiquement (comme c’est le cas pour toutes les voitures électriques par exemple). Ainsi avec une vitesse de charge de 720W de 0% à 93%, vous passerez à 460W à 84%, puis à 309W à 93%, 248W à 97%, 159W à 98%… En clair, charger la batterie après 80% se fera de manière moins rapide et ne permettra pas d’optimiser sa durée de vie.

Jackery Explorer 1500 Pro: Tests pratiques et performances

Quels appareils fonctionnent ?

En pratique la puissance de 1800 W délivrée par les prises CA de l’Explorer 1500 Pro est suffisante pour presque tous les outils, appareils et dispositifs. Elle devrait faire fonctionner la plupart des chauffages électriques portables ou des unités de climatisation portables, et elle fonctionne avec les ventilateurs, les micro-ondes, les mixeurs et les mini-réfrigérateurs. De nombreuses personnes utilisent ces appareils comme appareils de secours pour les machines CPAP et autres appareils médicaux.

Elle peut alimenter une petite lampe pendant plusieurs jours, et peut également être utilisée avec des appareils plus puissants. Comme nous l’avons mentionné précédemment, d’après les estimations de Jackery, un micro-ondes peut fonctionner pendant plus d’une heure, un cuiseur à riz pendant deux heures, un mini-frigo pendant 10 heures et une télévision pendant 17 heures. Elle peut faire fonctionner une perceuse ou une meuleuse pendant trois heures ou une scie et un souffleur pendant deux heures. Nous n’avons jamais eu besoin d’utiliser d’outil pendant une telle durée consécutive, mais ma débroussailleuse, ma ponceuse orbitale et mon aspirateur ont pu fonctionner avec la Jackery. Mon aspirateur industriel utilisait environ 1 000 watts de puissance et consommait environ 10 % de la batterie en 10 minutes, ce qui lui permettait de tenir environ une heure.

Le fonctionnement de ma Xbox Series X, d’une télévision de 65 pouces, d’une lampe et de quelques autres accessoires utilisait entre 320 et 1150 watts. En commençant à 64 % de la puissance, la batterie a pu faire fonctionner l’ensemble pendant un peu plus de deux heures.

Grâce à la puissance de sortie élevée, il est possible de faire fonctionner des appareils plus gourmands sur cette Explorer, comme par exemple des sèche-cheveux et même des micro-ondes. Ce n’est qu’avec des appareils encore plus puissants, comme les bouilloires, que la Jackery Explorer 1500 Pro a atteint ses limites lors de mes différents tests.

Comme toujours, nous avons utilisé une bouilloire domestique standard, dont la puissance varie entre 1 800 et 2 100 watts. Connectée à une prise AC de l’Explorer, la bouilloire a d’abord chauffé l’eau à environ 65 degrés avant que l’appareil ne s’éteigne. Une fois rebranchée, elle a fini de faire bouillir l’eau.

Toujours est-il que l’Explorer 1500 Pro a réussi à faire fonctionner une machine à espresso de 1.400 W en continu et sans problème. L’Explorer 1000 Pro n’y était pour sa part pas parvenu.

Pour le reste, cette batterie est toujours de première classe : Les appareils se chargent de manière fiable et rapide sur les ports USB. Nous n’avons pratiquement pas entendu de refroidissement ou de chuintement en mode AC. Mais la batterie se vide assez rapidement, comme sur toutes les stations d’alimentation. Mon premier café du matin, y compris faire bouillir de l’eau, chauffer et faire mousser le lait sur ma machine à espresso, a fini par consommer 30 % de la batterie.

Appareils électriques Fonctionne sur l’Explorer 1500 Pro ? MacBook Air (environ 45 watts) Oui Batteur à main (env. 100 watts) Oui Moulin à café (env. 250 watts) Oui Grille-pain (environ 850 watts) Oui Machine à expresso (env. 1350 watts) Oui Bouilloire (env. 2000 watts) Non Gril de contact (env. 2000 watts) Oui

Vitesse de charge, écran et volume sonore

Le « Pro » de Jackery signifie entre autres des temps de charge courts, et là aussi, l’Explorer 1500 Pro marque des points : en deux heures et 15 minutes la batterie est à 100%. La charge débute à 470W, monte au maximum à 1150W avant de ralentir à 875 watts à la fin.

Selon Jackery, la charge via la prise allume cigare de la voiture devrait prendre environ 16,5 heures. Nous n’avons pas encore pu tester ce mode de recharge mais cette donnée nous permet de savoir à quoi nous en tenir.

Afin de tester la lisibilité de l’écran en plein soleil, nous l’avons exposé à une forte luminosité extérieure. Malgré l’objectif 1:1.7/20 de notre appareil photo GX-80 que ne lui rend pas hommage, nous pouvons vous assurer que l’écran de l’Explorer est lisible sans problème avec une forte lumière ambiante.

Les grandes batteries peuvent être bruyantes lorsque que vous avez des appareils branchés ou que vous les charger. Les ventilateurs se mettent en route afin d’évacuer l’air chaud accumulé à l’intérieur ce qui peut générer des nuisances sonores.

Cette Jackery Explorer 1500 Pro ne fait pas exception, mais reste un peu plus silencieuse que le modèle précédemment testé. Le constructeur annonce à ce sujet un bruit maximum de 46 dB. De notre côté, en pleine charge à 1100 W, dans une pièce à 22° à 50 centimètres notre sonomètre a relevé 34 dB une valeur qui reste silencieuse. 44 dB ont toutefois été atteint lorsque la batterie dépasse les 1500 W de charge, ce qui reste une valeur encore supportable.

À titre de comparaison, le volume moyen d’un chant d’oiseau est d’environ 44 dB, tandis que le bruit de fond dans un restaurant peut atteindre 60 dB.

L’Explorer 1500 Pro est doté d’évents sur le côté, et Jackery affirme que la dissipation de la chaleur est plus efficace que celle de ses anciens produits. Huit capteurs de température permettent aux ventilateurs de se réguler et s’adapter à la température intérieure par mesure de sécurité.

Jackery Explorer 1500 Pro: Notre avis

Nous avons un avis très favorable sur la nouvelle batterie Jackery Explorer 1500 Pro. Cette batterie offre une capacité de stockage d’énergie de 1512 Wh, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à la 1000 Pro, tout en restant seulement 40,4% plus volumineuse.

De plus, cette batterie est capable de fournir une puissance élevée via ses prises secteurs, avec 1800 W chacune et la capacité d’accepter des pics à 3600 W en crête. La prise CC peut également accueillir une puissance de 1400 W en recharge solaire, soit une augmentation de 75% par rapport à la 1000 Pro.

La marque a également amélioré les vitesses de charge de tous les aspects de la batterie. Les ports USB-A sont compatibles avec la charge rapide et les ports USB-C offrent une puissance allant jusqu’à 100W. De plus, la batterie peut être rechargée en seulement 2 heures et 15 minutes en utilisant soit le secteur, soit 6 panneaux solaires SolarSaga 200W. C’est une vitesse de recharge inégalée sur le marché des produits nomades.

En termes de garantie, la 1500 Pro est couverte par une garantie allant jusqu’à 5 ans. Bien qu’elle présente quelques défauts mineurs tels que des boutons de commande un peu petits et des protections en caoutchouc qui pourraient être améliorées, la qualité globale de la 1500 Pro est indéniable.

En résumé, la batterie Jackery Explorer 1500 Pro est une option très intéressante grâce à sa grande capacité de stockage d’énergie et à sa compacité, ainsi qu’à sa capacité à fournir une puissance élevée aux appareils électroniques énergivores.

Pour

Charge solaire la plus rapide du marché nomade (1400W max)

Charge secteur rapide

Puissance délivrée sur les prises AC (1800W)

Ports USB-A QC 3.0 et USB-C 100W

Design moderne

Bonne compacité face aux performances délivrées

Très mobile malgré un poids élevé

Compatible avec la charge directe

Peut faire office d’onduleur

Système de détection des pannes

Antichoc

Contre