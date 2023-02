Un prototype de système de radar planétaire a capturé les images de la plus haute résolution de la Lune à ce jour

Tourné vers l’avenir : en utilisant moins d’énergie qu’un appareil électroménager ordinaire, une équipe de scientifiques a pu capturer les images de la Lune à la plus haute résolution. Bientôt, les chercheurs disposeront d’outils sans précédent et très puissants pour sonder le cosmos – et attraper un astéroïde potentiellement mortel avant qu’il ne frappe la Terre.

À l’aide de deux puissantes installations au sol basées sur un radar, une équipe conjointe de scientifiques de l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO), de l’Observatoire de Green Bank (GBO) et de Raytheon Intelligence & Space (RIS) a pu démontrer une nouvelle technologie puissante pour observation et sondage de l’espace. Le système prototype a fourni des résultats impressionnants, et les scientifiques sont convaincus que le système à pleine puissance en cours de conception offrira encore plus de capacités pour la recherche scientifique et au-delà.

Annoncé au cours des dernières semaines et repéré plus tard par gHacks, le projet utilisait un émetteur radar de faible puissance avec jusqu’à 700 watts de puissance de sortie à 13,9 GHz qui a été conçu par RIS. Il a été testé sur le Green Bank Telescope (GBT), le plus grand radiotélescope entièrement orientable au monde situé en Virginie-Occidentale et visant la surface de la Lune. Des échos radar ont été reçus avec le réseau Very Long Baseline Array (VLBA) de NRAO de 10 antennes radio situées au Nouveau-Mexique.

En utilisant moins d’énergie qu’un four à micro-ondes commun, ont déclaré les chercheurs, le système prototype a pu capturer une image de résolution de 5 mètres du cratère Tycho à la surface de la Lune. L’image a montré des détails sans précédent pour un observatoire au sol, un résultat « incroyable » jamais atteint auparavant selon le chef de la division radar pour GBO et NRAO Patrick Taylor.

Le système prototype n’est que le début d’une nouvelle frontière potentielle dans les sondages spatiaux au sol. Les scientifiques travaillent toujours sur la conception du système à pleine puissance, qui utilisera 500 kilowatts sur la bande Ku (13,7 GHz) pour atteindre près de 1 000 fois la puissance de sortie et « plusieurs fois la bande passante de la forme d’onde » (jusqu’à 600 MHz). ) pour des capacités d’imagerie à résolution encore plus élevée.

Les chercheurs ont souligné l’extrême utilité d’un tel système, car les astronomes et les observateurs de l’espace pourraient utiliser la technologie radar pour détecter, suivre et profiler des « objets potentiellement dangereux » qui pourraient avoir un impact sur la Terre. Lors des premiers tests, le prototype a pu « se focaliser sur un astéroïde à 2,1 millions de kilomètres de nous », soit plus de cinq fois la distance entre la Terre et la Lune.

Avec le système de puissance supérieure, les scientifiques pourront étudier des objets beaucoup plus éloignés. Lorsqu’il s’agit de préparer des stratégies pour des impacts possibles, « avoir plus de temps d’avertissement est tout. »

Le système radar sera également très utile aux scientifiques planétaires, offrant une avancée substantielle pour les activités d’astrométrie, d’imagerie et de profilage physique ciblant les planètes et autres objets cachés dans notre propre système solaire.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :