Ford suspend la production et les expéditions du F-150 Lightning en raison d’un problème potentiel de batterie

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ford a interrompu la production et les expéditions de sa camionnette tout électrique, le Ford F-150 Lightning. La porte-parole de Ford, Emma Bergg, a déclaré à CNBC que lors d’une inspection de qualité avant livraison, un véhicule présentait un problème potentiel de batterie. En conséquence, le constructeur automobile a suspendu la production et les expéditions pour effectuer une analyse des causes profondes.

Bergg a ajouté que Ford n’était au courant d’aucun incident lié au problème sur le terrain, et qu’aucun ordre d’arrêt de vente n’avait été émis pour les véhicules déjà sur les lots des concessionnaires. Ce dernier aveu semble suggérer que le problème n’est peut-être pas trop grave ni dangereux pour la sécurité. Si c’était dangereux, Ford aurait probablement également interrompu les ventes.

Les batteries du nouveau Lightning sont produites par SK On, un fournisseur sud-coréen sans aucun problème de production antérieur.

Un hoquet de production avec le Lightning est la dernière chose à laquelle Ford veut faire face en ce moment. Selon le New York Times, Ford est le plus grand producteur de véhicules électriques aux États-Unis derrière Tesla. La société a plus de 200 000 réservations pour le pick-up EV mais n’a pas été en mesure d’augmenter la production au-delà de 2 000 à 2 400 camions par mois. À ce rythme, il faudrait près de sept ans à Ford pour rattraper son retard sur les réservations actuelles.

Plus tôt cette semaine, Ford a annoncé son intention d’investir 3,5 milliards de dollars dans la construction d’une usine de batteries au lithium fer phosphate (LFP) à Marshall, dans le Michigan. L’installation, baptisée BlueOval Battery Park Michigan, emploiera initialement 2 500 personnes une fois la production lancée en 2026.

Les batteries LFP seront proposées comme une alternative aux batteries nickel cobalt manganèse (NCM), chacune ayant des avantages uniques. Selon Ford, les matériaux pour les batteries LFP sont plus facilement disponibles, ce qui les rend moins coûteux à produire. Ils sont également plus durables et tolèrent les charges fréquentes et plus rapides. À l’inverse, les batteries NCM peuvent générer plus d’énergie et de puissance, et fonctionnent mieux par temps froid.

Bergg a déclaré à CNBC que Ford n’a pas de calendrier pour la reprise de la production et des expéditions.

Les actions de Ford sont en baisse de 1,62% au moment de la rédaction.

