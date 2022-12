Un journal chinois affirme que les États-Unis "trompé" TSMC dans la construction d’usines en Arizona, vole la technologie de "notre Taïwan"

Une patate chaude : La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mieux connue sous le nom de TSMC, investit des milliards dans ses installations américaines. C’est une bonne nouvelle pour l’économie, mais cela ne plaît certainement pas à la Chine. L’un des journaux de la nation asiatique est allé jusqu’à accuser le gouvernement américain d’avoir incité TSMC à construire des fabs aux États-Unis et que le pays vole la technologie développée dans « notre région de Taiwan ».

Le South China Morning Post rapporte qu’un éditorial du tabloïd nationaliste chinois Global Times a qualifié l’investissement de TSMC dans son usine en Arizona de « tournant sombre » dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

Les installations de TSMC en Arizona comprendront une usine de 4 nm améliorée et une usine de 3 nm pour produire les puces les plus avancées. Le Global Times affirme que la décision de TSMC d’investir dans cette technologie de pointe aux États-Unis montre que le gouvernement du pays a trompé l’entreprise et que Washington volait la dernière technologie de « notre région de Taiwan », une référence à la revendication de souveraineté de la Chine sur l’île. .

Le Global Times est affilié au Quotidien du Peuple – le journal officiel du Comité central du Parti communiste chinois – donc Pékin aura sans aucun doute approuvé l’article. Le gouvernement chinois n’a pas fait de commentaires officiels sur les installations de TSMC en Arizona, contrairement à la loi CHIPS, qu’il a qualifiée à plusieurs reprises de discriminatoire.

« Il faut tirer la sonnette d’alarme plus fort […] les États-Unis peuvent faire pression sur les fabricants de puces dans d’autres pays comme ils l’ont fait sur TSMC », lit-on dans l’éditorial. Il a comparé les États-Unis à un taureau dans un magasin chinois, brisant le marché des semi-conducteurs en morceaux. Parti pour « évider » Taiwan.

La Chine a exprimé ses objections aux restrictions de l’administration Biden sur son industrie des puces, qui ont eu un impact sur Nvidia et AMD, couvrent l’exportation d’outils de fabrication de puces et ont même conduit les Américains d’origine chinoise à quitter l’industrie ou à être contraints de renoncer à leur citoyenneté américaine. s’ils veulent rester.

TSMC a récemment confirmé qu’il avait plus que triplé son investissement dans les usines de l’Arizona, passant de 12 milliards de dollars à 40 milliards de dollars. Le site créera des dizaines de milliers d’emplois et aura une production totale de 600 000 wafers par an. Contrairement au reste de l’industrie technologique, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde ne traverse pas de période difficile en ce moment ; il a enregistré une augmentation de 50,2% de ses revenus en glissement annuel en novembre, les ventes ayant atteint 7,27 milliards de dollars.