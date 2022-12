10 bandes-annonces des Game Awards qui nous ont donné envie d’en savoir plus

Très attendu : les bandes-annonces de jeux vidéo sont aux Game Awards ce que les publicités sont au Super Bowl. Certaines personnes ne regardent que pour capter les révélations de jeux non annoncés et les mises à jour sur ceux qu’elles attendent et se moquent de savoir qui a gagné quoi. Ainsi, de manière traditionnelle, nous avons sélectionné certains de nos favoris à partager avec ceux qui auraient pu manquer le spectacle (ci-dessus).

Ne perdons pas de temps.

Post-traumatique

Post Trauma semble être un jeu d’horreur à la troisième personne qui rappelle le Resident Evil original. Ce n’est pas parce que les Dobermann morts-vivants sautent à travers les fenêtres, vous faisant peur, mais plutôt parce qu’ils ont des angles de caméra fixes, ce qui peut être rebutant. Même la bande-annonce montre le joueur trébuchant avec la caméra statique une ou deux fois. Le teaser ne montre aucun ennemi, ce qui donne l’impression qu’il s’agit de résoudre des énigmes surréalistes. Mais il est encore tôt. Nous devons en voir plus.

Star Wars Jedi : Survivant

Star Wars Jedi: Fallen Order était une entrée décente dans le portefeuille SW d’EA – c’est-à-dire qu’il n’était pas chargé de microtransactions lucratives. Pour un jeu en monde ouvert, c’était plutôt bien fait. Belle histoire. Jeu fluide. Au final, cela ne nous aurait pas dérangés de jouer plus. Heureusement, EA a décidé de faire un suivi appelé Star Wars Jedi : Survivor. C’est plus ou moins la même chose – le même héros et son acolyte, bien que tous deux visiblement plus âgés. Le gameplay semble tout aussi solide, il devrait donc constituer une autre bonne entrée dans la franchise Star Wars.

Hellboy: Web of Weird

Le demi-démon avec un gros poing tapageur joue dans son propre jeu vidéo. Oui. Oui. Il en avait deux autres – Hellboy : Dogs of the Night et Hellboy : The Science of Evil – mais les deux étaient complètement nuls. Il est difficile de dire à quel point celui-ci sera bien exécuté, mais au moins le style de la bande dessinée est plutôt cool.

Cicatrices ci-dessus

Mad Head Games a initialement révélé Scars Above il y a environ trois mois. Le développeur indépendant a utilisé The Game Awards pour nous mettre à jour avec un bref clip de gameplay (une minute). C’est un jeu de tir à la troisième personne avec une technologie, des armes et des énigmes sympas. Est-ce que ça ressemble à des âmes ? Le développeur déclare : « Scars Above est un jeu de tir d’action-aventure à la troisième personne de science-fiction stimulant combinant la sensation gratifiante de surmonter les difficultés avec une histoire captivante et complexe, se déroulant dans un mystérieux monde extraterrestre à explorer. » Alors tu nous diras.

Après nous

After Us ressemble à un jeu Jenova Chen, ce qui n’est pas une mauvaise chose – Chen est réputé pour sa conception de jeux sur Flow, Flower, Journey et d’autres jeux de Thatgamecompany, qu’il dirige. Cependant, After Us n’est pas son jeu. Co-développé par Piccolo Studio et Private Division, le jeu semble avoir des styles lourds de type Chen évidents dans la bande-annonce. Nous voulons vraiment voir plus de ce jeu.

Remplacé

Sad Cat Studios a annoncé Remplacé à l’E3 2021, et il ressemble toujours à un successeur spirituel du jeu de plateforme à défilement latéral 2.5D Deadlight. Les décors sont magnifiquement rendus, et l’éclairage est impeccable. Si le jeu de Sad Cat joue aussi bien que Tequila Works Deadlight, il aura un gagnant entre ses mains.

Hadès II

Que pouvons-nous dire? C’est Hadès II. Si un jeu mérite une suite, c’est bien celui-ci. L’aventure hack-n-slash roguelike des jeux Supergiant était l’un des meilleurs titres sortis en 2018, et cela en dit long compte tenu de sa concurrence était God of War et Red Dead Redemption 2. Au lieu d’essayer d’échapper à Hadès, les joueurs tenteront de traquez et tuez le Titan Chronos. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais il mérite d’être sur votre liste de surveillance.

Judas

Du créateur de Bioshock Ken Levine vient Judas. C’est un jeu de tir surnaturel à la première personne avec une bande-annonce si étrange qu’il est difficile de mettre des mots. Vous n’aurez qu’à regarder celui-ci et voir si vous pouvez le comprendre. Cela dit, cela a l’air amusant et juste assez comme Bioshock pour que nos intérêts soient définitivement piqués. Il convient également de mentionner que les développeurs ont créé la bande-annonce à l’aide du moteur du jeu, de sorte que le brouillon final devrait être spectaculaire.

Armoured Core VI : Les feux du Rubicon

Cela fait si longtemps que nous n’avons pas vu un jeu Armored Core que nous avons presque oublié qu’il existait – non, nous ne l’avons pas fait. Le jeu de tir mécanique à la troisième personne de FromSoftware a parcouru un long chemin depuis ses débuts en 1997. Il y a 23 jeux dans la série si vous incluez toutes les plateformes et les suites directes comme Armored Core 2 : Another Age. À un moment donné, FromSoftware était occupé à sortir un ou plusieurs jeux par an jusqu’à Armored Core : Last Raven Portable en 2010. Nous n’avons pas eu de nouvelles de la franchise depuis ACV et AC : Verdict Day en 2012 et 2013, respectivement. Nous avons donc hâte de voir plus de celui-ci.

Chef du crime : Rockay City

D’accord, éliminons cela. Crime Boss : Rockay City ressemble à une arnaque directe de Grand Theft Auto : Vice City, mais avec une couche de peinture moderne dans les années 90 au lieu des années 80. Encore une fois, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. D’après la bande-annonce, cela a l’air bien et, comme Vice City, a des talents de voix de renom. Ne nous dérange pas pendant que nous abandonnons certains noms, tels que Michael Madsen, Kim Basinger, Damion Poiter, Banny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker et Vanilla Ice (désolé, je dois juste adorer celui-là).

Comme toujours, il y avait plus de révélations que nous ne pouvions secouer un bâton ou couvrir sans devenir un roman à part entière. Nous avons donc probablement raté certains de vos favoris. Si vous avez manqué l’émission, nous l’avons mise en tête de mât pour vous. Vous pouvez également consulter notre couverture des gagnants et des perdants.