Le rover Curiosity a photographié d’étranges structures pointues sur Mars

L’instrument Mastcam du rover Curiosity de la NASA a immortalisé d’étranges structures pointues à la surface de Mars. Voici ce que cela pourrait être.

Crédit : NASA/JPL – Caltech/MSSS

Presque exactement 10 ans après le spectaculaire « atterrissage » dans le cratère Gale, qui a eu lieu le 6 août 2012, le rover Curiosity de la NASA continue de nous émerveiller avec de magnifiques clichés depuis la surface martienne. Après avoir capturé une ouverture qui ressemble à une porte extraterrestre, une fleur de roche et même un terrain qui ressemble au dos d’un alligator, ainsi que de magnifiques nuages ​​de glace scintillants, le robot à propulsion nucléaire – de la taille d’une voiture – nous a donné un curieuse nouvelle cible : une formation d’étranges structures pointues émergeant du régolithe de la planète rouge. De quoi s’agit-il?

Bien qu’ils aient un aspect vaguement organique, semblable à celui de branches ou d’arbustes desséchés par une exposition prolongée au soleil, ce sont simplement des rochers à la forme inhabituelle. Pour expliquer comment les scientifiques de Search for Extra-Terrestrial Intelligence ou SETI ont pu se former, un projet de recherche visant à identifier les preuves de l’existence de civilisations extraterrestres intelligentes potentielles – il pourrait y en avoir au moins 36 dans la Voie lactée – et à entrer en contact avec eux, envoyant des messages controversés dans l’espace lointain (certains disent qu’ils pourraient pousser des extraterrestres hostiles à nous attaquer).

Dans un tweet sur Twitter, SETI a expliqué que, très probablement, ces structures pointues sont composées de matériaux qui se sont cimentés en fractures dans des roches sédimentaires fragiles. Au fil du temps, les roches les plus tendres se seraient érodées, libérant ainsi les structures secondaires internes composées de minéraux plus résistants à l’érosion. L’image des pointes a été prise à 15:35:22 heure italienne le dimanche 15 mai, pendant le sol 3474 depuis le début de la mission. Une seule journée martienne dure exactement 24 heures, 39 minutes et 35,244 secondes, soit environ 40 minutes de plus qu’une journée sur Terre.

L’image des pointes a été capturée par la Mast Camera (Mastcam) du rover, un instrument basé sur deux caméras couleur stéréoscopiques capables de capturer des images avec une résolution de 1280 × 720 pixels et une vitesse de 10 images par seconde. La Mastcam est équipée d’un zoom capable de photographier des objets à une distance d’un kilomètre avec une résolution d’un décimètre par pixel. En l’occurrence, aucune information n’a été communiquée ni sur la distance de tir (qui semble très proche) ni sur la taille des curieuses structures pointues.