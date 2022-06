USB-C comme norme européenne à partir de 2024 : tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Désormais, c’est certain : à partir de 2024, seules les fiches et prises de charge USB-C pourront être utilisées pour de nombreux nouveaux appareils techniques au sein de l’UE. Donc un seul type de connecteur pour de nombreux appareils. Ça sonne bien au début. Mais est-ce? Regardons de plus près:

Quand y aura-t-il des prises USB-C standardisées dans l’UE ?

Selon le Parlement européen, le nouveau règlement s’appliquera à la plupart des petits appareils techniques portables à partir de « l’automne 2024 », sans donner de date précise. Les fabricants d’ordinateurs portables disposent aujourd’hui de 40 mois à compter de la décision, soit environ un an de plus (automne 2025).

Pour quels appareils l’USB-C deviendra-t-il la norme ?

À partir de l’automne 2024, l’USB-C deviendra la norme uniforme pour :

téléphone intelligent

comprimés

Caméras digitales

Écouteurs (également ports de charge pour écouteurs sans fil et boîtes de rangement pour écouteurs sans fil)

claviers

souris

lecteur ebook

appareils de navigation

Hauts-parleurs portatifs

Consoles de jeux portables

A partir de l’automne 2025 également pour:

Quel est le but de la prise de charge uniforme ?

D’une part, le Parlement européen veut en fait mettre fin au chaos de la prise. D’autre part, cela permet également d’économiser sur les déchets électroniques. Parce qu’au final, moins de chargeurs et de prises doivent être vendus, cela devrait permettre d’économiser 11 000 tonnes de déchets électroniques dans l’UE. Les consommateurs devraient alors payer 250 millions d’euros de moins par an pour les systèmes de recharge.

Où s’applique la prise USB-C uniforme ?

Bien sûr, l’UE ne peut agir qu’à l’échelle de l’UE et prescrira le nouveau règlement pour les nouveaux appareils techniques vendus dans l’UE à partir de l’automne 2024. Théoriquement, cela peut encore causer des problèmes mineurs avec les appareils techniques importés ou ceux que vous achetez en vacances. Cependant, l’USB-C est devenu un quasi-standard aujourd’hui de toute façon. En plus du connecteur Lightning d’Apple, vous ne trouverez qu’occasionnellement d’autres types de connecteurs tels que le micro-USB sur des produits individuels bon marché.

Cependant, l’USB-PD (Power Delivery) avec l’ancien connecteur USB-A est encore assez répandu, notamment avec les prises de charge, au moins d’une part. En ce qui concerne le dispositif technique, il s’agit généralement d’USB-C aujourd’hui. En bref : les fabricants en dehors de l’UE n’auront plus aucune raison de ne pas utiliser l’USB-C à l’avenir. Une standardisation pourrait en résulter.

Les nouveaux chargeurs doivent-ils être accompagnés d’un appareil ?

Voici un non clair : les chargeurs, les câbles et les prises doivent être vendus séparément d’un appareil technique à l’avenir. À tout le moins, les clients devraient toujours pouvoir choisir s’ils peuvent acheter un nouvel appareil avec ou sans système de charge. L’UE suit ainsi la tendance qui s’est déjà imposée avec les smartphones ces dernières années : de nombreux appareils ne sont plus équipés de prises de charge.

Pour nous, consommateurs, cependant, cela signifie également un petit changement : avec de nombreux appareils autres que les smartphones, nous avons naturellement supposé qu’une sorte de chargeur serait inclus. Par exemple avec des caméras ou des systèmes de navigation par satellite. Ce ne sera plus le cas à partir de l’automne 2024. Cependant, comme vous devriez alors pouvoir utiliser n’importe quelle prise de charge sans aucun inconvénient, vous êtes libre de choisir ici et vous n’avez pas à acheter une prise de charge plus chère directement auprès du fabricant.

Quelle vitesse de chargement deviendra la norme ?

La question s’est un peu perdue dans tous les allers-retours sur le type de connecteur uniforme : car aujourd’hui, différents câbles et connecteurs USB-C prennent également en charge différentes vitesses de charge. Le Parlement européen souhaite également que cela soit normalisé à partir de l’automne 2024. Cependant, le document de décision ne révèle pas exactement quelle vitesse devrait alors s’appliquer et quels types de câbles seront alors utilisés.

Il se peut au moins qu’avec la nouvelle norme USB-C de l’automne 2024, vous ayez à nouveau besoin de nouveaux câbles pour pouvoir utiliser la pleine vitesse de charge. Les câbles USB-C actuels seront certainement déjà compatibles ; seule la charge avec eux peut être plus lente qu’avec des câbles standard unifiés. Plus de détails ne sont pas encore connus. Cependant, attendez-vous à ce que de nouveaux câbles USB-C « conformes à l’UE » prenant en charge au moins la vitesse de charge unifiée apparaissent sur le marché dans le courant de 2024. Et que vous devriez ensuite acheter à nouveau.

Bien entendu, les constructeurs ne seront pas ralentis et continueront à travailler sur des technologies de charge toujours plus rapides. Cela signifie qu’il y aura probablement encore des câbles USB de différentes forces à partir de l’automne 2024.

Qu’en est-il de la recharge sans fil Qi ?

Incidemment, il n’existe pas encore de normalisation similaire pour la recharge sans fil. Qi est maintenant utilisé dans la plupart des appareils, mais dans des conceptions et des intensités de charge différentes. Le MagSafe d’Apple, par exemple, est basé sur Qi mais utilise des plaques de charge différentes. L’UE veut améliorer cela dans un avenir proche et faire du Qi la norme uniforme à partir de 2026. Mais ce n’est pas encore décidé.

Quels sont les inconvénients d’une norme USB-C unifiée ?

La réglementation a-t-elle aussi des inconvénients ? Oui, on y voit déjà des pattes de cheval :

Vous devrez toujours remplacer certains câbles et prises USB-C existants, ou plutôt vouloir, afin de pouvoir utiliser la nouvelle vitesse de charge standardisée à partir de 2024.

Certains câbles devront donc être revendus.

Le fait que certains constructeurs commercialiseront alors des appareils techniques en deux versions avec ou sans système de charge, alors que d’autres ne le feront pas, rend la logistique plus difficile et risque de dérouter les consommateurs.

Au moins l’iPhone 14 devrait être équipé d’un connecteur Lightning à l’automne 2022. Les câbles Lightning doivent donc être disponibles au-delà de 2024 si les acheteurs d’anciens iPhone veulent des accessoires.

Et au moins, il faut se demander si un connecteur Lightning n’aurait pas été le meilleur choix mécaniquement.

L’USB-C sera donc la technologie de charge standard pour les années à venir – et cela pourrait entraver les progrès. Que se passe-t-il si un fabricant invente une meilleure technologie et n’est ensuite pas autorisé à l’introduire du tout ?

Qu’en est-il du connecteur d’accueil MagSafe pour ordinateurs portables, qu’Apple a réinséré sur les MacBook l’année dernière. Revenir à l’USB-C serait un pas en arrière en termes de confort. Sauf si Apple travaillait sur un Magsafe via USB-C.

Qu’en est-il des nouvelles technologies USB avec des débits plus rapides, comme l’USB 5 ? Les progrès techniques nécessaires seront-ils possibles avec les mêmes câbles ?

Et puis il y aurait nos « amis », le consortium USB, qui autorise plusieurs normes USB en même temps toutes les quelques années et rend encore plus difficile le suivi des consommateurs. Pourront-ils alors se mettre d’accord sur une seule norme USB ?

Mais dans l’ensemble, selon nous, les avantages l’emportent sur les inconvénients, surtout qu’ils devraient entrer en vigueur assez rapidement d’ici deux ans. Qu’est-ce que tu en penses?