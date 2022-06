Comment obtenir Spider-Man Zero dans Fortnite

Le skin Spider-Man Zero (un nouveau skin Spider-Man) est la première récompense avec les codes de la bande dessinée Fortnite x Marvel : Zero Conflict, dont le premier numéro est sorti en juin 2022. Juste en dessous nous vous expliquons comment obtenir Spider – Homme Zéro dans Fortnite :

Comment obtenir Spider-Man Zero avec les bandes dessinées Fortnite x Marvel ?

Pour obtenir Spider-Man Zero dans Fortnite, il faudra acheter un exemplaire de la bande dessinée Fortnite x Marvel : Conflict Zero #1, en vente à partir du 8 juin 2022. Renseignez-vous auprès de vos kiosques ou librairies habituels pour vérifier sa disponibilité. Son prix approximatif est de 3,99 €, bien qu’il puisse varier d’un magasin à l’autre.

Art officiel de le skin Spider-Man Zero dans Fortnite

Dans chaque bande dessinée vient un code que nous pouvons échanger sur le site officiel de Fortnite. Nous nous connectons avec notre compte Epic Games dans le lien précédent et entrons le code de notre bande dessinée pour obtenir Spider-Man Cero dans notre compte Fortnite; la prochaine fois que nous nous connecterons au jeu, ce skin Spider-Man sera ajouté à notre casier.

Cependant, le skin Spider-Man Zero sera disponible dans la boutique Fortnite à une date ultérieure, il ne s’agit donc pas d’une récompense exclusive des bandes dessinées. Le code est un moyen de l’obtenir le plus rapidement possible.

Quand sortent les autres comics Fortnite x Marvel ?

Les dates de sortie des prochains numéros de la mini-série Fortnite x Marvel sont les suivantes. De plus, chaque bande dessinée apporte une récompense exclusive (qui est échangée de la même manière que nous vous avons montré ci-dessus), et si nous échangeons les cinq codes des cinq bandes dessinées, nous obtiendrons une sixième récompense :

Numéro 2 : 13 juillet 2022. Récompense : un habillage inspiré d’Iron Man. Arrivera plus tard dans la boutique d’objets.

Numéro 3 : 17 août 2022. Récompense : outil de récolte inspiré de Wolverine. Vous arriverez alors à la boutique d’objets.

Numéro 4 – 31 août 2022. Récompense : Fortnite x Marvel Inspired Spray : Zero Conflict. Il est exclusif à cette bande dessinée.

Numéro 5 : 28 septembre 2022. Récompense : écran de chargement inspiré de Fortnite x Marvel : Zero Conflict. Il est exclusif à cette bande dessinée.

Pour utiliser les six codes (numéros 1 à 5 de Fortnite x Marvel : Conflict Zero) : skin supplémentaire.

Fortnite x Marvel : Zéro Conflit #1. Couverture de Leinil Francis Yu

Les bandes dessinées Fortnite x Marvel : Zero Conflict seront disponibles le jour de la publication en Andorre, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique (Communauté française), Brésil, Canada, Chili, France, Slovaquie, France, États-Unis, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Italie, Monaco, Pologne, Portugal, République tchèque, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Vatican.

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 vient de commencer. Dans notre guide Fortnite, nous vous aidons à monter de niveau rapidement et à terminer toutes les missions.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration