Le dioxyde de carbone dans l’atmosphère a dépassé de 50 % les niveaux préindustriels

L’atmosphère terrestre est de plus en plus polluée par le dioxyde de carbone (CO2) : les niveaux préindustriels de gaz à effet de serre ont été dépassés de plus de 50 %.

Les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère ont atteint une moyenne de 421 parties par million (ppm), plus de 50 % au-dessus des concentrations qui existaient avant la révolution industrielle. Si cet événement décisif du milieu du XVIIIe siècle a contribué à une amélioration significative de notre bien-être, il a également entraîné un impact environnemental catastrophique. Ce n’est pas un hasard si les émissions de gaz à effet de serre – tels que le CO2 et le méthane – sont parmi les principaux catalyseurs du réchauffement climatique ; si nous ne les réduisons pas drastiquement et rapidement, le changement climatique condamnera l’humanité à « des souffrances indicibles ». Notre propre civilisation pourrait même disparaître d’ici 2050.

Les nouvelles données sur les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ont été publiées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une agence fédérale américaine qui s’occupe des océans, du climat et de la météo. Les données sur le CO2 atmosphérique sont collectées par l’Observatoire atmosphérique de base du Mauna Loa, une station de recherche scientifique avancée construite au sommet du volcan Big Island, le plus grand des îles hawaïennes. Les capteurs sont situés à environ 3 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, une altitude telle qu’elle permet d’analyser des échantillons d’air non influencés par la pollution locale ou d’autres facteurs tels que la végétation. Les mesures obtenues représentent donc bien la moyenne de ce qui se passe dans tout l’hémisphère nord.

La dernière analyse a révélé que les niveaux de CO2 en mai ont culminé pour 2022 à 421 parties par million (ppm). Les résultats ont fait état d’une moyenne de 420,99 parties par million, « une augmentation de 1,8 ppm par rapport à 2021 », lit-on dans un communiqué de presse de la NOAA. Les scientifiques soulignent qu’avant la révolution industrielle, les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère se situaient à environ 280 ppm pendant environ 6 000 ans de civilisation humaine. Depuis l’introduction de la machine à vapeur et de toutes les autres technologies à la base de la révolution, notre espèce a émis environ 1,5 billion de tonnes de CO2 dans l’environnement, une quantité énorme de gaz à effet de serre dont « une grande partie continuera à chauffer l’atmosphère pendant des milliers de ans », écrit la NOAA. Ce n’est pas un hasard si même si nous parvenons à réduire partiellement ou totalement les émissions de CO2, les dégâts seront toujours importants. La sixième extinction de masse, par exemple, est déjà en cours, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, la fonte des glaces atteint des niveaux dramatiques, tout comme les sécheresses et les famines.

Comme l’explique la NOAA, les niveaux de dioxyde de carbone sont actuellement comparables à ceux de l’optimum climatique du Pliocène, une période comprise entre 4,1 et 4,5 millions d’années, lorsqu’ils étaient autour ou supérieurs à 400 ppm. « Pendant cette période, le niveau de la mer était entre 5 et 25 mètres plus haut qu’il ne l’est aujourd’hui, assez pour submerger bon nombre des plus grandes villes modernes du monde. Les températures étaient donc en moyenne de 7 degrés Fahrenheit plus élevées qu’à l’époque préindustrielle et des études indiquent que de grandes forêts occupaient la toundra arctique d’aujourd’hui », précise la NOAA. Une nouvelle étude vient de montrer que la toundra sibérienne sera vouée à disparaître d’ici quelques siècles, remplacée par la taïga (forêt boréale). Mais même si nous parvenons à éliminer les émissions d’ici 2100, seulement 32,7 % de la toundra survivront d’ici 2500, précisément à cause des niveaux extrêmes de CO2 déjà émis dans l’atmosphère.

« La science est irréfutable : les humains modifient notre climat d’une manière que notre économie et nos infrastructures doivent s’adapter. Nous pouvons voir les impacts du changement climatique autour de nous chaque jour. L’augmentation incessante du dioxyde de carbone mesurée au Mauna Loa nous rappelle clairement que nous devons prendre des mesures urgentes et sérieuses pour devenir une nation plus prête pour le climat », a déclaré le Dr Rick Spinrad, chef de la NOAA. Pouvoir contenir l’augmentation des températures moyennes à moins de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle est essentiel pour sauver la biodiversité, l’équilibre écologique de la planète et nous-mêmes.