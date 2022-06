Intel Arc A730M se rapproche du GPU pour ordinateur portable RTX 3070 dans le benchmark 3DMark TimeSpy

Quelque chose à espérer: le système équipé de l’A730M de Mechanike a un prix étonnamment bon par rapport à d’autres ordinateurs portables aux spécifications similaires. Il sera lancé en Chine plus tard ce mois-ci, avec une disponibilité mondiale encore inconnue. Les premiers benchmarks de jeu ne semblent pas très bons, mais Intel a mentionné qu’il travaillait toujours sur la prise en charge des pilotes.

Plus tard ce mois-ci, les ordinateurs portables équipés des nouveaux GPU Arc A730M d’Intel devraient sortir en Chine. Cependant, ils pourraient rester une région exclusive pendant un certain temps, car la société a récemment blâmé les verrouillages d’usine et les problèmes logiciels pour la disponibilité limitée de leurs cartes Arc bas de gamme.

Un leaker sur Weibo vient de publier quelques scores de référence d’un ordinateur portable équipé d’un A730M, et les résultats semblent prometteurs. Dans 3DMark Time Spy, le système a obtenu un score graphique de 10 107. Cela le place très près de l’ordinateur portable RTX 3070, qui a un score moyen de 10 563 dans ce benchmark.

Le critique a également publié quelques repères de jeu, bien qu’il ressorte clairement des pics de temps de trame que les pilotes d’Intel ont encore un long chemin à parcourir. Ils ont noté que Shadow of the Tomb Raider plantait simplement au démarrage.

Le système de test était un ordinateur portable Mechanike doté d’un processeur Intel Core i7-12700H à 14 cœurs, de 16 Go de RAM et d’un écran WQHD de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le fabricant chinois d’ordinateurs portables a également publié une diapositive contenant les scores Fire Strike de la machine. À 23 090, la carte Arc se situe juste entre l’ordinateur portable RTX 3060 et l’ordinateur portable RTX 3070.

Pour rappel, l’A730M dispose de 384 EU, de 12 Go de mémoire GDDR6 et d’un TGP allant de 80 à 120W. Il existe un GPU encore plus haut de gamme dans la gamme Arc mobile d’Intel, l’A770M, avec 512 EU, 16 Go de VRAM et un TGP atteignant 150 W.

L’ordinateur portable Mechanike Dawn 16 est actuellement coté à 8 499 CNY (1 274 $), ce qui en fait l’un des ordinateurs portables les moins chers équipés d’un 12700H. Nous avons également récemment eu un aperçu d’une carte graphique Arc de bureau lors d’un événement de jeu au Texas. Malheureusement, la date de sortie des cartes de bureau d’Intel est inconnue.