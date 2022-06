La toundra sibérienne disparaîtra à jamais si nous n’arrêtons pas les émissions de gaz à effet de serre

La toundra sibérienne sera anéantie si nous n’arrêtons pas le réchauffement climatique, mais même une réduction nette des émissions ne sauvera pas une grande partie de l’écosystème.

Crédit : wikipédia

Si nous n’arrêtons pas les émissions de gaz à effet de serre – tels que le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4) – la belle toundra sibérienne sera destinée à disparaître de notre planète pour toujours. Un écosystème subpolaire entier, vaste et très précieux totalement anéanti par les activités humaines. Même si nous parvenons à limiter fortement et drastiquement le réchauffement climatique en réduisant les émissions, seule une partie du biome du nord de la Russie survivra, qui englobe la péninsule du Tajmyr et une vaste zone paléarctique. Qu’il suffise de dire qu’en réduisant de moitié les émissions actuelles de gaz à effet de serre d’ici 2100, seuls 5,7 % de la toundra sibérienne seraient encore présents en 2500.

Les deux scientifiques allemands Stefan Kruse et Ulrike Herzschuh, respectivement du Centre de recherche polaire et marine de l’Institut Alfred Wegener Helmholtz – Institut des sciences de l’environnement et de l’Institut de biochimie et de biologie de l’Université de Potsdam. Les deux scientifiques sont arrivés à leurs conclusions après avoir développé un modèle climatique (appelé LAVESI) expressément conçu pour prédire l’évolution de la relation entre la toundra sibérienne et la taïga. Le premier est un biome « face » au nord sur la glace polaire, caractérisé par des plantes basses, des herbes, des arbustes, des mousses et des lichens, en raison de la température moyenne extrêmement froide qui ne permet pas aux arbres de pousser (sinon des saules et des bouleaux d’un couple de mètres maximum); la seconde est la forêt boréale, située au sud de la toundra et composée principalement de grands conifères comme les mélèzes.

L’augmentation des températures causée par le réchauffement climatique permet l’avancée des arbres de la taïga vers le nord, rongeant le sol précieux de la toundra, principal habitat des rennes. Des renards polaires, des ours, des loups et des lemmings y vivent également, et c’est aussi un centre névralgique pour la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux. S’il devait disparaître, comme le théorisent des chercheurs allemands, l’impact serait catastrophique non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les populations humaines indigènes qui vivent des ressources naturelles offertes par ces terres, comme les Nenets. Les deux scientifiques allemands ont développé un modèle climatique capable de calculer le sort de toute la toundra sibérienne, qui s’étend sur environ 4 000 kilomètres. Ils prédisent que si rien n’est fait pour contenir les émissions de gaz à effet de serre, la toundra sibérienne disparaîtra d’ici 2500, totalement remplacée par la forêt boréale. Mais même si nous parvenons à réduire les émissions de carbone, la toundra des prochains siècles ne sera plus ce que nous connaissons aujourd’hui. Par exemple, éliminer les émissions d’ici 2100 ne permettrait d’économiser que 32,7 % du biome, qui serait divisé en deux régions très éloignées, Chukotka et la péninsule de Taymyr. Cela aurait un effet dévastateur sur la faune. Si, en revanche, nous parvenons à réduire de moitié les émissions d’ici la fin du siècle, un peu moins de 6 % de la toundra sibérienne serait encore présente en 2500.

L’un des principaux problèmes auxquels la toundra est confrontée réside dans le fait que l’avancée de la taïga est pratiquement imparable, même en présence d’un refroidissement ultérieur du climat. Une fois cultivés, en effet, les arbres adultes sont beaucoup plus résistants que ceux en croissance et peuvent « se percher » sur les terres gagnées sur la toundra. Si cela ne suffisait pas, l’élimination de l’écosystème entraînerait une nouvelle augmentation du réchauffement climatique, en raison de la plus grande absorption de chaleur par la forêt boréale et de la fonte du pergélisol de la toundra, ce qui libérerait d’énormes quantités de CO2 piégé. dans l’atmosphère, ainsi que la libération d’agents pathogènes préhistoriques potentiels. Les détails de la recherche « Opportunités régionales pour la conservation de la toundra au cours des 1000 prochaines années » ont été publiés dans la revue scientifique eLIFE.