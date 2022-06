Pourquoi les girafes ont un si long cou : un fossile vieux de 16,9 millions d’années le révèle

Alors que la nutrition reste un facteur clé dans l’évolution du long cou des girafes, le véritable moteur était différent, selon de nouvelles recherches.

Crédit : WANG Yu et GUO Xiaocong

Les girafes ont développé un cou si long non seulement pour se nourrir confortablement de la cime des arbres, mais aussi (et peut-être le plus important) pour mieux se battre pendant les combats de reproduction. En termes simples, ce serait une « arme » qui facilite également la nutrition et non l’inverse. Cela a été déterminé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques chinois de l’Institut de paléontologie et de paléontraopologie des vertébrés de l’Académie chinoise des sciences de Pékin, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Musée d’histoire naturelle de Mayence (Allemagne). Musée de Bâle (Suisse), l’American Natural History Museum de New York et d’autres centres de recherche. Les chercheurs, dirigés par le professeur Tao Deng, maître de conférences à l’institut chinois, sont parvenus à leurs conclusions après avoir étudié le fossile d’une girafe appelée Discokeryx xiezhi, un ancêtre des girafes modernes qui vivait il y a 16,9 millions d’années dans le bassin de Junggar, au Xinjiang. Province.

Lorsqu’on leur demande pourquoi les belles girafes sont devenues si grandes qu’elles sont de véritables paratonnerres ambulants, les experts répondent normalement qu’elles sont le fruit d’une sélection naturelle dans un environnement hautement concurrentiel pour l’alimentation. En termes simples, les ancêtres des girafes modernes qui ont réussi à atteindre les feuilles plus haut sur les arbres n’ont pas rivalisé avec d’autres espèces, occupant ainsi une niche écologique différente qui leur a permis de prospérer. Les spécimens les plus doués, avec un cou et des pattes plus longs, avaient donc plus de chances de se nourrir, d’être en bonne santé et de s’accoupler, transmettant leurs gènes « à long cou » de génération en génération. Le trait s’est progressivement établi et a évolué, « étirant » le cou des girafes jusqu’à ce qu’il atteigne ce que nous voyons chez les spécimens modernes. C’est l’histoire classique, mais grâce à la découverte du fossile Discokeryx xiezhi, comme indiqué, le principal moteur sélectif semble avoir été le combat et non la nutrition.

Crédit : Nature

Comme le savent les zoologistes, les girafes mâles sont de féroces combattants, se faisant face côte à côte avec de puissants balancements du cou. Dans le rituel, les spécimens visent à frapper leurs rivaux avec des osicones, des structures osseuses présentes au sommet du crâne. Ces combats ont rarement des conséquences graves (plus de ratés que de tirs cadrés), mais ils sont fondamentaux dans la vie reproductive de ces magnifiques animaux. En analysant les os fossiles de Discokeryx xiezhi, les paléontologues ont découvert qu’il possédait des caractéristiques uniques et distinctes, comme un seul gros osselet au centre de la tête (une sorte de bouclier osseux, semblable à celui du pachycephalosaurus), les vertèbres les plus épaisses et le articulations les plus complexes jamais observées chez un vertébré. Tout le cou et la tête étaient pratiquement au service du combat, ce qui aurait été exacerbé par les conditions climatiques particulières dans lesquelles ces animaux préhistoriques vivaient il y a des millions d’années.

Selon les auteurs de l’étude, c’est précisément le combat qui est le principal moteur évolutif qui a fait développer aux girafes des cous si longs et puissants, l’alimentation n’ayant lieu que secondairement. « Les girafes vivantes et Discokeryx xiezhi appartiennent à la Giraffoidea, une superfamille. Bien que leurs morphologies du crâne et du cou diffèrent grandement, les deux sont associées à des combats de parade nuptiale entre mâles et les deux ont évolué dans une direction extrême », a déclaré l’auteur principal de l’étude dans un communiqué de presse. La sélection de ce trait chez les girafes modernes aurait commencé il y a 7 millions d’années et se serait établie en 2 millions d’années. Les détails de la recherche « La sélection sexuelle favorise l’évolution de la tête et du cou des giraffoïdes et l’adaptation écologique » ont été publiés dans la revue scientifique Science.