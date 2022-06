Meilleurs smartphones – Mise à jour mi-2022

Les produits phares de Xiaomi sont bourrés de matériel puissant, mais vous n’avez pas besoin de payer de l’argent phare lorsque les offres de milieu de gamme et de budget de l’entreprise contiennent également suffisamment de fonctionnalités haut de gamme pour en faire des aubaines incroyables. Le Poco F3 est l’un de ces modèles qui, bien qu’il ait plus d’un an, reste un téléphone 5G tentant pour 300 $. Xiaomi a récemment publié une variante GT haut de gamme de son successeur, mais le F4 standard n’a pas encore été annoncé.

Le Poco F3 est alimenté par le SoC SD 870 5G de Qualcomm, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ces spécifications, ainsi que MIUI basé sur Android 11, brillent sur un grand et lumineux écran AMOLED 120 Hz 6,67 pouces 1080p à l’intérieur d’un corps en verre et en plastique bien construit et bien conçu. La matrice à trois caméras du Poco F3 compte beaucoup de mégapixels, mais attendez-vous à voir des résultats décents (et pas grand-chose d’autre) de son tireur principal de 48 MP.

Il est livré avec une grosse batterie de 4 520 mAh avec un support de charge rapide de 33 W, vous la rechargerez donc moins souvent. Une fente microSD et une prise jack 3,5 mm sont peut-être les seules omissions notables, que l’on peut trouver sur tous nos choix de budget restants. Néanmoins, il existe d’autres subtilités qui compensent ces deux, comme des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales latéral et un blaster IR.

Pour le prix, le Poco F3 offre un affichage exceptionnel pour la consommation de contenu, une longue durée de vie de la batterie et une qualité de construction solide. Le skin MIUI hautement personnalisable de Xiaomi peut parfois être un peu bizarre, mais la société offre un support logiciel décent, ce qui signifie que vous obtiendrez jusqu’à Android 13 et des correctifs de sécurité mensuels ou trimestriels jusqu’en 2024.

OnePlus NordCE 2 5G

Les mid-rangers OnePlus sont de plus en plus excitants que les produits phares de l’entreprise, car ils s’alignent davantage sur la philosophie originale de OnePlus consistant à offrir le meilleur rapport qualité-prix. C’est pourquoi la série Nord a connu une expansion rapide au cours des dernières années, le Nord CE 2 5G étant le OnePlus au meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible.

Le modèle 2022 est essentiellement un Oppo Reno 7 habillé d’un design légèrement différent et de la marque OnePlus, mais ne vous laissez pas décourager. Sous sa coque élégante et épurée de 7,8 mm se trouve un SoC Dimensity 900 capable avec 6 Go de RAM qui exécute Oxygen OS 11 sur un écran AMOLED 90 Hz lisse et net de 6,4 pouces. Bien que le curseur d’alerte emblématique de OnePlus soit absent, ce modèle ajoute une extension microSD par rapport au Nord CE d’origine et conserve la prise jack 3,5 mm.

Le système à trois caméras du Nord fonctionne admirablement pour un milieu de gamme, en particulier l’objectif large principal de 64 MP. Bien qu’il corresponde au rival Samsung susmentionné en termes de capacité de batterie, l’unité de 4 500 mAh du Nord CE 2 prend en charge la charge inversée ainsi qu’une charge SuperVOOC de 65 W beaucoup plus rapide, OnePlus étant suffisamment généreux pour inclure l’adaptateur dans la boîte.

En termes de support logiciel et de sécurité, OnePlus est en retard sur Samsung. Le Nord CE 2 2022 ne devrait recevoir que deux mises à jour majeures du système d’exploitation (jusqu’à Android 13) ainsi que trois ans de support de sécurité. Bien qu’une autre année aurait considérablement ajouté à sa proposition de valeur, le prix moyen de ce polyvalent accompli facilitera la mise à niveau lorsque le besoin se fera sentir.

Samsung Galaxy A52s 5G

Les acheteurs de téléphone qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur prochain achat devraient envisager le Galaxy A52s 5G. À certains égards, ce milieu de gamme est encore meilleur que son successeur, le A53 5G. Non seulement les anciens A52 ont des spécifications presque identiques en termes d’affichage, de caméras et de mémoire/stockage, mais ils alimentent ces composants avec une puce Qualcomm supérieure au lieu du propre SoC Exynos de Samsung utilisé dans le nouveau modèle, et comprend le toujours utile 3,5 mm. prise audio.

Pour un peu plus de 300 $, les acheteurs bénéficient d’une connectivité 5G, d’un écran AMOLED net de 6,5 pouces à 120 Hz, d’une matrice triple caméra 64MP et de 4 Go / 128 Go de stockage (modèle de base) avec extension microSD.

La batterie de 4 500 mAh durera facilement une journée d’utilisation modérée, bien qu’il faille quelques heures pour la recharger avec l’adaptateur 15 W fourni. Le téléphone prend également en charge une charge filaire plus rapide de 25 W, afin que les utilisateurs puissent résoudre le problème en obtenant un adaptateur plus puissant.

Étant un modèle plus ancien, le Galaxy A52 2021 est livré avec Android 11 prêt à l’emploi et verra par conséquent moins de support logiciel sur toute la ligne. Trois années supplémentaires de mises à jour majeures du système d’exploitation signifient que ce téléphone sera éligible pour Android 14, tandis que quatre ans de support de sécurité vous permettront de recevoir des correctifs mensuels jusqu’en 2025.

Apple iPhone SE 2022

De plusieurs bonnes et mauvaises manières, l’iPhone SE 2022 offre ce qu’aucun autre téléphone de cette liste ne peut faire. Un package vraiment compact mais puissant avec une connectivité 5G (sous-6 GHz) pour 429 $ qui non seulement surclasse facilement la concurrence à prix similaire, mais qui donnera même aux produits phares Android coûteux une course pour leur argent. D’un autre côté, vous ne trouverez pas un affichage aussi daté et un design aussi lourd sur un téléphone à plus de 400 $.

L’iPhone SE 2022 utilise la même puce A15 Bionic que l’iPhone 13, ce qui signifie des performances iOS époustouflantes et une prise en charge logicielle de pointe. L’appareil photo à objectif unique 12MP avec OIS, bien qu’il ne soit pas aussi polyvalent que les systèmes à double ou triple objectif, est toujours performant. Ce qui est décevant, c’est que vous ferez l’expérience de ce matériel, et de toutes les autres fonctionnalités, sur un écran de 4,7 pouces 750p 60 Hz de qualité inférieure. L’inclusion de grandes lunettes, en haut et en bas, n’aide pas non plus. Peut-être que la seule chose à faire ici est le retour de l’emblématique bouton Accueil avec Touch ID, que certains utilisateurs d’Apple préfèrent (et manquent) à Face ID.

En raison de sa petite taille, l’iPhone SE 2022 souffre également en termes d’autonomie. Malgré son SoC et son logiciel efficaces, la batterie de 2 018 mAh représente près de la moitié de la capacité de ce que les rivaux Android de milieu de gamme emballent ces jours-ci, alors attendez-vous à la recharger régulièrement pendant la nuit (d’autant plus avec la 5G activée).

Si vous voulez vraiment un téléphone compact qui vous durera des années, l’iPhone SE 2022 avec tous ses compromis reste le meilleur pari pour le moment. C’est également le moyen le plus abordable de découvrir iOS, car les iPhone 12 Mini (599 $) et 13 Mini (699 $) au look moderne sont trop chers pour ce qu’ils offrent.