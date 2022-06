Regardez l’événement Apple WWDC 2022 ici même à 10 h 00 PT/13 h 00 HE : le nouveau MacBook Air arrive ?

En bref: Apple lance sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) à 10 h 00 PT / 13 h HE aujourd’hui, et vous pouvez regarder l’intégralité de la diffusion en direct du discours d’ouverture ici même dans l’intégration ci-dessus. Comme d’habitude, l’événement se concentrera sur les dernières versions du logiciel de Cupertino, mais il y a toujours une chance que nous puissions voir des révélations sur le matériel, y compris de nouveaux Mac.

Apple s’en tient à sa politique de diffusion multiplateforme avec la WWDC 2022. L’événement sera diffusé sur le site Web de l’entreprise, la chaîne YouTube, la page des événements, l’application Apple TV et ailleurs.

La plus grande partie de l’événement sera probablement consacrée à iOS 16. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler du dernier système d’exploitation mobile. Cependant, des rumeurs disent qu’il pourrait y avoir plusieurs fonctionnalités conçues spécifiquement pour le prochain iPhone 14, y compris un affichage permanent et une détection d’accident de voiture.

Apple dévoilera également les dernières versions de ses autres systèmes d’exploitation. iPadOS 16 viendra avec de nombreuses fonctionnalités iOS 16 tout en rapprochant encore plus la gamme de tablettes la plus vendue du territoire des ordinateurs portables avec certaines mises à jour spécifiques à l’appareil. À l’inverse, MacOS 13 est censé recevoir une mise à jour qui rapproche ses Préférences Système de l’application Paramètres iPhone et iPad. Nous pouvons également nous attendre à voir quelques mises à jour mineures dans les nouveaux watchOS 9 et tvOS 16.

Apple a tendance à enregistrer ses annonces matérielles pour d’autres événements dédiés, mais cela ne garantit pas que cette année sera la même. Un rapport affirme qu’Apple avait pour objectif de lancer un MacBook Air alimenté par M2 lors de la WWDC 2022, bien que les blocages de la Chine aient compliqué ses plans. Certains paris extérieurs incluent un Mac Pro actualisé avec le propre silicium d’Apple et un nouveau Pro Display XDR.

Assurez-vous de revenir à 10h PT / 13h HE aujourd’hui pour voir ce qu’Apple a en magasin.