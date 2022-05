Le record du « plus vieil arbre du monde » a un nouveau prétendant au Chili

Un ancien cyprès de Patagonie dans le parc national d’Alerce Costero au Chili vient peut-être d’établir le record du plus vieil arbre du monde.

Alerce Milenario / Twitter

Au Chili, dans le parc national d’Alerce Costero, un ancien cyprès de Patagonie vient peut-être d’établir le record du plus vieil arbre du monde. Une estimation préliminaire de son âge suggère qu’Alerce Milenario, c’est le nom de l’arbre également connu sous le nom de « l’arrière-grand-père », pourrait avoir environ 5 400 ans. S’il est confirmé, ce serait le plus vieil arbre du monde, en contournant le détenteur actuel du record, un pin de l’est de la Californie connu sous le nom de Mathusalem, qui a environ 4 853 ans.

L’arbre est un colossal cyprès de Patagonie, un conifère originaire du Chili et d’Argentine, surnommé le « séquoia du sud » pour sa grande taille – le tronc mesure 4 mètres de diamètre – et pour sa réputation de résistance aux forces du temps. Il fait actuellement partie des conifères les plus menacés du Chili en raison de la déforestation endémique et du tourisme dans la région.

Le Dr Jonathan Barichivich du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de Paris est le scientifique qui a récemment fait l’estimation de l’âge du colossal cyprès de Patagonie grâce à une carotte prélevée à Alerce Milenario début 2020 avec un foret spécial en forme de T qui n’endommage pas le tronc . Barichivitch a conclu que l’arbre est estimé à 5 484 ans.

« Le résultat a été qu’il y a 80% de certitude statistique que l’arbre a plus de 5 000 ans, avec un âge très probable d’environ 5 484 ans « a expliqué l’expert, qui espère publier un article dans un magazine dans les prochains mois, ce que de nombreux scientifiques voudront probablement attendre avant de parler du Guinness World Record.

« Si vous le comparez aux arbres déjà datés dont on compte tous les cernes, cela en ferait l’un des plus vieux arbres vivants de la planète. – a ajouté Barichivich, préoccupé par l’importance de l’arbre dans le parc national d’Alerce Costero. Bien qu’il ait survécu à de nombreuses époques de la civilisation humaine, les visiteurs quittent souvent la plate-forme d’observation, piétinent les racines de l’arbre et même prennent des morceaux de son écorce. » .

Barichivich a également déclaré que des arbres similaires aux États-Unis avaient leur propre emplacement caché pour éviter des dommages similaires, et il espère que les gens pourront « réfléchissez une fraction de seconde à ce que signifie vivre 5 000 ans « et mettre leur vie et la crise climatique en perspective.