DeLorean partage un premier aperçu de sa berline électrique à ailes de mouette

En bref : DeLorean Motor Company a dévoilé sa vision de l’Alpha 5, le premier véhicule électrique de l’entreprise. La berline quatre places emprunte les portes papillon du DMC-12 rendu célèbre dans la série de films Returnal vers le futur, mais c’est à peu près tout ce qu’elle partage avec l’original.

Le modèle de performance de base comprendra une batterie de plus de 100 kWh avec une autonomie de plus de 300 miles et une vitesse de pointe limitée électroniquement de 155 MPH. DeLorean réclame un temps de 0 à 60 MPH de 2,99 secondes tandis qu’un sprint à 88 MPH prendra 4,35 secondes. Pas encore de mot sur les niveaux de performance supplémentaires ou les prix à ce stade.

« L’Alpha 5 est une représentation des 40 dernières années de DeLorean », a déclaré Troy Beetz, directeur marketing de DeLorean Motor Company. « Il y avait cette énorme responsabilité de s’assurer que nous honorions l’histoire de la marque DeLorean, mais une responsabilité encore plus grande dans la conservation de son avenir… Je pense que nous avons fait les deux avec l’Alpha 5. »

Que pensez-vous du style général ? Au départ, j’avais de fortes vibrations Audi TT Quattro, mais plus je la regarde, plus je m’y échauffe. La vue arrière et aérienne est particulièrement agréable et l’intérieur n’est pas trop mal non plus. Les portes papillon sont un peu fantaisistes mais comme un retour au passé, cela a du sens.

Pour être clair, ce n’est pas exactement le même DMC qui a produit le DMC-12 original. Cette société a cessé ses activités au début des années 80. Une société distincte formée au milieu des années 90 a finalement acquis l’inventaire des pièces restantes et les droits de dénomination de DMC. DMC Texas, comme on l’appelle souvent, est celui qui travaille sur le nouveau véhicule électrique.

DeLorean lancera une édition de lancement lors de l’événement automobile Pebble Beach Concours d’Elegance le 21 août. Les parties intéressées peuvent s’inscrire pour recevoir les dernières mises à jour sur le site Web de DeLorean.