Excel dit adieu à certaines de ses fonctions

Excel est le roi des tableurs. Tant commercialement que personnellement. Bien que Microsoft ajoute régulièrement des améliorations à Excel, il en supprime également de temps en temps. Maintenant, il a annoncé qu’il mettrait fin à la prise en charge de trois fonctionnalités à partir de juin 2023. Ces fonctionnalités sont disponibles pour les clients Microsoft 365, de sorte que seuls les abonnés au service sont concernés.

Excel dit adieu à trois fonctions

Le premier produit Excel abandonné est Money. Il s’agit essentiellement d’un modèle dynamique qui permet aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité à leurs coordonnées bancaires et de synchroniser directement les informations. Il cessera de mettre à jour vos transactions après le 30 juin 2023. Vous ne pourrez pas non plus reconnecter votre compte financier existant ou vous connecter à un nouveau. Cependant, vous pourrez conserver vos données actuelles et Microsoft ne pourra pas y accéder. Le géant de la technologie de Redmond a recommandé aux utilisateurs d’utiliser d’autres modèles de budget premium disponibles dans Excel ou de migrer vers Tiller. Ce dernier offre plus de fonctionnalités que Money in Excel, mais entraîne également des frais supplémentaires de 79 $ / an.

Vient ensuite la suppression des types de données Wolfram. Microsoft a annoncé un partenariat avec Wolfram il y a quelques années, mais a maintenant décidé de ne pas le renouveler. Le fabricant d’Excel va désormais concentrer ses efforts sur ses solutions maison. Les mises à jour des types de données existants et les connexions aux nouveaux cesseront de fonctionner à partir du 11 juin 2023. Cela dit, vos données existantes ne seront pas supprimées, elles ne seront tout simplement plus connectées au service Wolfram.

Enfin, Microsoft supprime également les offres de partenaires car l’entreprise souhaite explorer d’autres domaines dans lesquels elle peut ajouter plus de valeur aux clients. Bien que l’entreprise ne soit pas entrée dans les détails, elle a indiqué que si vous souscrivez à une offre, vous devez nécessairement l’utiliser avant le 30 juin 2023, avant qu’elle ne disparaisse à jamais.