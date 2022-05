Le cœur humain peut se réparer et nous savons maintenant quelles cellules sont essentielles pour le faire

Des chercheurs du Lurie Children’s Hospital de Chicago les ont étudiés et ont identifié l’expression d’un facteur de croissance qui favorise la guérison.

Nos tissus peuvent se réparer et le cœur aussi. Des chercheurs du Lurie Children’s Hospital et du Feinberg Cardiovascular Research Institute de la Northwestern University de Chicago l’ont étudié en détail. Les avancées scientifiques, a fourni de nouvelles connaissances sur les mécanismes sous-jacents à la réparation cardiaque, une première étape vers le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour préserver la fonction cardiaque.

Les chercheurs ont découvert que certaines cellules immunitaires, appelées macrophages, voyagent vers le cœur après une crise cardiaque pour éliminer les tissus endommagés ou morts, et peuvent même induire « un facteur de croissance vasculaire C (VEGFC) qui déclenche la formation de nouveaux vaisseaux lymphatiques et favorise la cicatrisationA expliqué le co-auteur principal de l’étude, le Dr Edward Thorp du Heart Center de Lurie Children’s et professeur agrégé de pathologie et de pédiatrie à la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Les personnes qui subissent une crise cardiaque courent un risque élevé d’insuffisance cardiaque, malgré les progrès des médicaments pour réduire la mortalité. Cela se produit en partie parce que certains macrophages arrivant au site endommagé sont pro-inflammatoires et n’induisent pas le facteur de croissance VEGFC. « Notre défi est maintenant de trouver un moyen d’administrer le VEGFC ou d’amener ces macrophages à en induire davantage afin d’accélérer le processus de réparation du cœur.« .

« C’est un scénario du Dr Jekyll et de M. Hyde, avec de « bons » macrophages qui induisent le VEGFC et de « mauvais » qui ne le font pas. Nous devons empêcher les « mauvais » macrophages de causer d’autres dommages – a ajouté le co-auteur principal Guillermo Oliver, directeur du Feinberg Cardiovascular and Renal Research Institute au Center for Vascular and Developmental Biology et professeur de médecine à la Northwestern University Feinberg School of Medicine. Nous nous efforçons de mieux comprendre la progression vers l’insuffisance cardiaque après une crise cardiaque, afin d’intervenir tôt et de rétablir le cours de la réparation cardiaque.« .