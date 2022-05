On sait maintenant pourquoi les souris mâles ont peur des bananes

Une équipe de recherche l’a accidentellement découvert lors d’une étude sur la réaction des souris mâles aux femelles gestantes et allaitantes.

Une équipe de l’Université McGill à Montréal, au Canada, étudiait les pics de réponse hormonale du stress chez les souris mâles avant de tomber sur une découverte accidentelle. Les souris mâles sont connues pour être agressives et infanticides envers les petits, donc afin de protéger leur génétique, les souris femelles en fin de gestation et en lactation, ainsi que pour défendre agressivement leur progéniture, émettent des produits chimiques pour avertir les mâles. L’un d’entre eux, l’acétate de n-pentyle, présent dans l’urine des souris femelles, en particulier les souris gestantes et allaitantes, est l’un des composés chimiques qui a le plus d’effet sur les changements hormonaux chez les souris mâles. « Les femelles disent aux mâles de rester à l’écart, sinon préparez-vous à être battu si vous touchez mes chiots – dit un Sciences en direct l’auteur principal de l’étude, le professeur Jeffrey Mogil -. Le marquage olfactif de l’urine est bien connu, mais ce que nous avons trouvé ici est un nouveau message qui n’a jamais été décrit chez les mammifères.« .

Les souris mâles et l’odeur de la banane

Où les bananes entrent-elles en jeu ? « L’acétate de n-pentyle – explique l’équipe de l’étude – est très similaire dans sa structure chimique à l’acétate d’isoamyle (ou d’isopentyle), et les deux se trouvent dans une variété de fruits et sont utilisés pour fabriquer de l’huile et de l’extrait de banane« . L’équipe a donc acheté de l’huile de banane au supermarché et l’a mise dans les cages des souris mâles pour mesurer le niveau de réponse au stress chez les animaux.

L’étude, publiée dans Avancées scientifiques, ont montré que l’exposition à ces composés peut en soi produire du stress chez les souris mâles, un changement qui, selon l’équipe, est similaire à la réponse des souris lorsqu’elles sont sur le point de se battre. « Bien que l’attaque maternelle ne réussisse pas toujours à empêcher les intrus masculins de commettre un infanticide, toute menace de violence est susceptible de produire un stress des deux côtés, et il a été démontré que l’agression maternelle produit directement [inibizione del dolore] stress induit chez les hommes tel que mesuré après les attaques – écrit l’équipe dans l’étude -. Ce que nous démontrons actuellement, c’est que [inibizione del dolore] le stress induit chez les souris mâles peut être observé même en l’absence d’agression maternelle réelle. La simple menace d’une telle agression est suffisante. Cette menace est communiquée via des composés urinaires volatils« .

L’étude a également révélé que les souris mâles non sexuellement matures étaient plus susceptibles d’être stressées par la présence d’acétate de n-pentyle, à la fois sous forme d’huile de banane et d’urine de souris. Cela correspond à leur tendance à être plus agressives envers les bébés que les souris matures, ce qui suggère qu’elles sont plus une menace pour les bébés que les mâles plus âgés.

« Les découvertes actuelles suggèrent que la proximité des mâles avec les femelles reproductivement actives est un facteur de stress jusque-là inconnu pour les mâles. – a conclu l’équipe – et que le stress peut aussi être causé par la proximité de certains aliments« .