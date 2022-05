Euro Truck Simulator 2 DLC Heart of Russia annulé à cause du conflit ukrainien

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Euro Truck Simulator 2, la simulation de conduite très populaire de SCS Software, ne recevra pas son DLC Heart of Russia annoncé précédemment à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par le pays. La société a déclaré qu’elle s’abstiendrait de publier le pack d’extension de région afin qu’il ne soit en aucun cas perçu comme soutenant ou tolérant l’agression.

Certaines parties de la Russie sont déjà disponibles dans Euro Truck Simulator 2, mais le DLC Heart of Russia annoncé en mars dernier aurait ouvert davantage le pays, y compris la capitale Moscou, à ses nombreux joueurs. Cependant, la situation a radicalement changé il y a trois mois.

« Le 24 février 2022, notre équipe Heart of Russia était à environ 6 à 8 semaines de l’achèvement des travaux sur le nouveau DLC très attendu », a écrit SCS dans un article sur son site Web. « Nous étions tous très satisfaits du résultat ; beaucoup d’efforts avaient été investis pour rendre cette nouvelle région vraiment fantastique dans le jeu. Nous étions absolument sûrs que notre communauté, en particulier celle de Russie, apprécierait vraiment cela. »

« Puis, tout d’un coup, le monde entier a été secoué par la nouvelle que l’Ukraine avait été envahie par la Russie. Nous étions sous le choc. »

La société dit qu’elle essaie de rester aussi apolitique que possible lors du développement de ses jeux, mais le lien direct que Heart of Russia a avec la Russie elle-même, et comme tant de gens souffrent en Ukraine, il a été décidé de suspendre la sortie du DLC.

SCS a suggéré que Heart of Russia pourrait être publié à un moment donné dans le futur, « lorsque viendra le temps pour l’Ukraine de se reconstruire et de guérir ».

SCS Software a contribué à des organisations caritatives fournissant une aide humanitaire à l’Ukraine grâce à la vente de son DLC ukrainien Paint Jobs Pack, qui a été acheté par plus de 85 000 personnes.

Début mars, EA Sports a annoncé qu’il supprimait toutes les équipes russes de NHL 22 et FIFA 22. Le géant du jeu avait annoncé un partenariat avec la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) en décembre pour ajouter des équipes internationales à NHL 22, y compris des équipes russes et russes. Les équipes biélorusses qui ont été supprimées. FIFA 22, quant à lui, avait inclus le CSKA Moscou, le Lokomotiv Moscou, le Spartak Moscou et le Zenit Saint-Pétersbourg, qui ont tous été abandonnés. Ailleurs, il a également été signalé que la version russe de Gotham Knights a été annulée.