Les prix des cartes graphiques approchent du PDSF en Europe

Dans le contexte : la génération actuelle de GPU RTX Ampere et RDNA 2 de Nvidia et AMD vieillit, mais il semble que les prix pourraient bientôt atteindre les niveaux de PDSF. Après presque deux ans de prix gonflés et de faible disponibilité, ce n’est pas quelque chose à célébrer, mais au moins la tendance est positive pour de nombreux joueurs qui ont été exclus du marché des GPU par les scalpers, les crypto-mineurs et les détaillants.

On pourrait être tenté de pointer du doigt Nvidia et AMD pour le marché chaotique des GPU que nous connaissons depuis deux ans, mais selon l’analyste Jon Peddie, ce sont surtout les distributeurs et les détaillants qui ont augmenté les prix à des niveaux inabordables.

Cela a été fait sous le prétexte de forces de l’offre et de la demande indépendantes de leur volonté, mais la partie offre s’est lentement améliorée au cours des derniers mois. Et avec la répression des gouvernements contre l’exploitation minière, la hausse des prix de l’énergie et la transition imminente d’Ethereum vers un consensus de preuve de participation, la demande a considérablement ralenti.

Le dernier rapport de 3DCenter sur les prix des GPU européens indique qu’ils se rapprochent du PDSF.

La publication trace les tendances des prix et de la disponibilité des cartes graphiques AMD et Nvidia depuis le début de 2021 (comme nous, mais pour les prix aux États-Unis), et cette mise à jour continue de brosser un tableau d’amélioration progressive dans les deux domaines.

Voir également : Mise à jour des prix du GPU Netcost-security.fr : mai 2022 – Acheter maintenant ou attendre la prochaine génération ?

Les cartes Nvidia RTX 3000 ont désormais un prix moyen de 6 % supérieur aux niveaux de prix suggérés par le fabricant, tandis que la série RX 6000 d’AMD se rapproche davantage à seulement 2 % au-dessus du PDSF.

Comme nos lecteurs le savent sans aucun doute, il semble y avoir une corrélation entre la rentabilité d’Ethereum et le prix du GPU, et les deux ont connu des baisses lentes et régulières au cours des cinq derniers mois.

L’image détaillée est un peu plus nuancée, où certains GPU comme les Radeon RX 6500 XT et RX 6600 XT peuvent être trouvés jusqu’à 19% en dessous du PDSF, tandis que d’autres sont encore excessivement chers.

Même le RX 6900 XT haut de gamme peut être trouvé à 12% en dessous du prix suggéré par Team Red, mais on ne peut pas en dire autant des RX 6800 et RX 6800 XT, qui sont répertoriés à 22% et 35% de plus que leurs PDSF respectifs.

Le seul GPU Nvidia à se trouver légèrement en dessous du PDSF est le GeForce RTX 3090. D’autres modèles haut de gamme comme les RTX 3080, RTX 3080 Ti et des modèles de milieu de gamme comme les RTX 3070 et RTX 3070 Ti peuvent être trouvés pour 5 à 12 pour cent au-dessus du PDSF. Le pire choix en termes de valeur semble actuellement être le RTX 3060 Ti, qui est vendu 21% de plus que le prix suggéré par Team Green.

Bien sûr, les prix des GPU varient selon les régions et les détaillants, mais la tendance à la baisse se maintient depuis plusieurs mois maintenant. Comme nous l’avons noté dans notre dernier rapport mensuel sur les prix des GPU, le dilemme est maintenant qu’une nouvelle génération de cartes graphiques devrait sortir plus tard cette année, donc acheter des cartes qui ont maintenant un ou deux ans – ce qui a été un objectif mouvant – – même si trouvé au PDSF peut ne pas être le meilleur choix.

Du bon côté, il semble y avoir plus de place pour les baisses de prix des cartes graphiques de milieu de gamme et haut de gamme, et les prix eBay des cartes plus anciennes connaissent également des baisses à deux chiffres chaque mois.

De plus, Nvidia s’est efforcé de réduire les coûts de fabrication, ce qui devrait plus que compenser l’augmentation des prix des plaquettes. Pendant ce temps, les cartes RX 6×50 XT actualisées d’AMD peuvent être trouvées au PDSF ou à proximité, du moins aux États-Unis.