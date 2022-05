Pourquoi de nombreux fumeurs n’attrapent pas le cancer du poumon : un secret possible révélé

Filo 20% des fumeurs développent un cancer du poumon, qui tue 90 Italiens par jour. Les scientifiques ont peut-être compris pourquoi tout le monde ne tombe pas malade.

Le cancer du poumon est le premier des « grands tueurs » en Italie, avec plus de 33 000 décès par an, environ 90 chaque jour. Le principal facteur de risque de cette maladie oncologique agressive et mortelle est l’habitude de fumer, véritable moteur du cancer du poumon. Ce n’est pas un hasard si le tabagisme figure sur la liste des substances définitivement cancérigènes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, tous les fumeurs n’ont pas le cancer, pas même les fumeurs invétérés qui aspirent à plus d’un paquet de « blondes » par jour. Comment est-ce possible? La science a peut-être trouvé l’explication dans une sorte de bouclier génétique, un mécanisme qui protège les cellules pulmonaires des mutations de l’ADN et du risque de cancer qui en résulte.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Albert Einstein College of Medicine à New York, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut sur la biologie du vieillissement et du métabolisme de l’Université du Minnesota, a déterminé la raison possible pour laquelle de nombreux fumeurs ne développent pas de cancer du poumon. , le Département de biologie du Touro College, l’Université Jiao Tong de Shanghai et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, dirigés par le professeur Jan Vijg, professeur de génétique, d’ophtalmologie et de sciences visuelles à l’Université du Bronx, sont parvenus à leurs conclusions après avoir séquencé le génome entier des cellules bronchiques basales proximales de dizaines de patients, âgés de 11 à 86 ans. ans. Ce sont les cellules pulmonaires les plus exposées au risque de cancer.

Le professeur Vijg et ses collègues ont impliqué 33 participants au total, dont 14 non-fumeurs et 19 fumeurs (44 – 81 ans), répartis en fumeurs occasionnels, modérés et gros, jusqu’à un maximum de 116 paquets par an (un paquet par an, expliquent-ils dans un communiqué, équivaut à 1 paquet de cigarettes par jour fumé pendant un an). En croisant des données génomiques issues du séquençage de cellules bronchiques – prises lors d’une bronchoscopie -, les chercheurs ont observé que les mutations s’accumulaient normalement dans les cellules des non-fumeurs au fil des années, alors que dans celles des fumeurs il y en avait beaucoup plus catalysées précisément par la effet cancérigène du tabagisme. « Cela confirme expérimentalement que le tabagisme augmente le risque de cancer du poumon en augmentant la fréquence des mutations, comme précédemment supposé », a déclaré le Dr Simon Spivack, co-auteur de l’étude. « C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles si peu de non-fumeurs contractent un cancer du poumon, alors que 10 à 20 % des fumeurs en souffrent », a ajouté l’expert.

Les données les plus significatives de la recherche ont émergé en relatant l’augmentation des mutations au fil des ans; les chercheurs ont noté que les mutations et le nombre d’années passées à fumer augmentaient de manière linéaire, cependant, après 23 ans d’exposition (équivalent à un paquet de cigarettes par jour fumé pendant tout ce temps), les mutations chez les fumeurs n’augmentaient plus. Autrement dit, après tant d’années d’exposition à la fumée, l’augmentation progressive de la fréquence des mutations n’était plus constatée. « Les gros fumeurs n’avaient pas le fardeau de mutation le plus élevé », a expliqué le Dr Spivack. « Nos données suggèrent que ces personnes ont peut-être survécu aussi longtemps malgré leur forte habitude de fumer, car elles ont pu supprimer l’accumulation de mutations. Ce lissage des mutations pourrait résulter du fait que ces personnes disposent de systèmes très compétents pour réparer les dommages à l’ADN ou détoxifier la fumée de cigarette », a ajouté le scientifique. En pratique, ils disposeraient d’une sorte de bouclier génétique qui leur permettrait de réparer les dommages causés par le tabagisme et ainsi d’éviter le risque de cancer.

L’objectif des scientifiques est désormais de comprendre quelle est la capacité d’une personne seule à réparer ces dommages et donc de comprendre qui est plus ou moins exposé au risque de cancer du poumon, même s’il faut rappeler que fumer n’est qu’un des de nombreux facteurs dans les jeux, qui incluent également le mode de vie, le mode de vie sédentaire, la consommation d’alcool et bien plus encore. Les détails de la recherche « Analyse monocellulaire des mutations somatiques dans les cellules épithéliales bronchiques humaines en relation avec le vieillissement et le tabagisme » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Genetics.