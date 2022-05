Pourquoi Ryzen était incroyable et les haineux avaient tous tort

Nous sommes actuellement en train de tester le Ryzen 7 5800X3D sur diverses cartes mères AM4 de première génération (à venir), ce qui m’a incité à revenir en arrière et à regarder quelques-unes de nos précédentes batailles AMD contre Intel au fil des ans, y compris les commentaires des utilisateurs. . J’ai remarqué un thème commun parmi les lecteurs « anti-Ryzen ».

Pour moi, une grande motivation pour aller avec Ryzen était la plate-forme AM4, bien qu’il semblerait que beaucoup n’étaient pas d’accord avec cela il y a 3 ou 4 ans. AMD a promis un support de plate-forme jusqu’en 2020 au moins et à l’exception d’un petit hoquet qui a été rapidement inversé, la navigation a été généralement fluide pour ceux qui ont parié sur Ryzen tôt et ont eu une voie de mise à niveau claire dans les générations suivantes.

Le plan tel que nous l’avions compris en 2017 lorsque Ryzen a fait son apparition sur la scène était que ceux qui investissaient dans une carte mère AM4 de la série 300 pourraient passer à un processeur Ryzen de 2e ou 3e génération, ou à toute autre puce commercialisée jusqu’en 2020. Cela reste un gros problème et, à notre avis, la longévité de la plate-forme faisait partie de l’avantage concurrentiel et de la réussite de Ryzen.

Avant cela, la norme était la stratégie tic-tac d’Intel, qui voyait chaque socket ne prendre en charge que deux générations de processeurs, la génération ‘tock’ suivante apportant généralement des améliorations mineures. Ainsi, par exemple, si vous avez acheté un processeur Sandy Bridge Core i3 en janvier 2011 sur une carte mère LGA1155 et que vous vouliez mettre à niveau 2 ans plus tard pour dire le Core i5-4670K, vous auriez besoin d’une nouvelle carte mère prenant en charge le socket LGA1150, même si les deux plates-formes utilisaient de la mémoire DDR3.

À ce jour, Intel est resté fidèle à cette stratégie, les 4e et 5e générations partageaient le socket LGA1150, puis les 6e et 7e utilisaient le LGA1151, et bien que les 8e et 9e générations utilisaient également le socket LGA1151, elles étaient totalement incompatibles. Ensuite, les 10e et 11e générations sont passées au LGA1200, et maintenant la 12e génération utilise le LGA1700, ce qui sera probablement bon pour prendre en charge la 13e génération plus tard cette année et ce sera terminé jusqu’à ce que quelque chose d’autre le remplace.

Cela signifie que si nous voulons comparer les processeurs Intel sortis au cours des 5 dernières années, nous avons besoin de quatre systèmes de test individuels utilisant différentes cartes mères, bien que tous exécutent la même mémoire DDR4. Pendant ce temps, d’AMD, nous avons pu utiliser un seul système de test bien que la prise en charge du BIOS soit un peu délicate, en particulier pour les cartes de première génération, mais cela fonctionne, et cela fonctionne bien.

Bien qu’il soit trop simpliste de le dire ainsi, la large prise en charge de la plate-forme nous a fait recommander Ryzen à plusieurs reprises dans le passé. Nous avons fait face à de nombreuses critiques pour avoir recommandé AMD, en particulier dans les premiers jours, bien que cela va dans les deux sens, car les recommandations récentes pour les processeurs Intel Alder Lake ont pris leur propre coup, mais nous ne sommes pas ici pour en discuter aujourd’hui. .

Du côté d’AMD, plus d’une fois, nous avons entendu des commentaires du type « personne ne met à niveau chaque génération, ni même toutes les deux générations, donc la prise en charge plus longue de la plate-forme AM4 est inutile, elle ne profite à personne, Intel vaut mieux alors achetez Intel ». De nombreuses variantes de ce commentaire ont été laissées sur nos critiques de processeurs au fil des ans – certainement moins l’année dernière – mais il y a plus de 3 ans, c’était un thème récurrent.

À mon avis, cela a toujours été faux et j’explorerai pourquoi dans un instant, mais avec la sortie du microcode AGESA 1207 qui permet même aux cartes de la série 300 de prendre en charge les derniers et les meilleurs processeurs basés sur Zen 3, la preuve du pourquoi que prendre est faux est plus évident que jamais.

Si nous revenons à 2017 lorsque la première génération de Ryzen a été lancée, les joueurs passionnés de budget avaient le choix entre le Core i7-7600K pour environ 240 $ ou le Ryzen 5 1600 pour 220 $. La puce Ryzen était plus lente dans presque tous les jeux, mais environ 80 % plus rapide pour les charges de travail tous cœurs, grâce à une augmentation de 50 % des cœurs et à la prise en charge SMT pour 3 fois plus de threads.

Il m’a semblé évident que dans un laps de temps relativement court, le R5 1600 serait le meilleur processeur de jeu et dans les 2 ans, il l’était. Aujourd’hui, choisissez n’importe quel jeu relativement moderne et le Ryzen 5 1600 détruit le 7600K. Le Core i7-7700K a mieux vieilli par rapport au Ryzen 7 1700, bien que la partie Ryzen 7 ait été largement surperformée pour les jeux en 2017, aujourd’hui, ils sont très proches et pour les jeux gourmands en CPU, le R7 1700 est généralement plus rapide.

Maintenant, si vous avez acheté le 7600K ou le 7700K (ou n’importe quel processeur de 7e génération) en 2017, c’était aussi loin que cette plate-forme allait vous emmener. Afin de sécuriser davantage les performances du processeur avec le 8700K, par exemple, vous auriez besoin d’une nouvelle carte mère, ce qui peut être coûteux pour les versions de milieu de gamme à haut de gamme.

Pendant ce temps, passer du Ryzen 5 1600 au Ryzen 7 3700X, par exemple, ne nécessiterait pas de changement de carte mère, ce qui est impressionnant étant donné qu’il s’agit d’une mise à niveau de performances assez substantielle. Et maintenant, les cartes mères B350 et X370 prennent également en charge les processeurs de la série Ryzen 5000, donc un processeur relativement peu coûteux mais puissant tel que le Ryzen 5 5600 est devenu une mise à niveau instantanée pour votre système R5 1600 de 5 ans pour seulement 175 $.

Par exemple, dans une fonctionnalité que nous avons préparée pour vérifier la mise à l’échelle du GPU Ryzen à 6 cœurs, nous avons constaté que lorsque le processeur était limité, Zen 3 était en moyenne 64% plus rapide que Zen – en comparant les 1600X et 5600X – avec certains jeux où les performances ont plus que doublé.

Essentiellement, si vous avez acheté un Core i5-7600K en 2017, il aurait été difficile de ne pas mettre à niveau avant la sortie de la série de 10e génération, en atterrissant quelque chose comme le Core i5-10400F pour environ 160 $ ​​avec une nouvelle carte mère pour 100 $ supplémentaires. ou alors. Le Ryzen 5 5600 est cependant un peu plus rapide que le 10400F, donc pour atteindre un niveau de performances similaire, vous auriez besoin d’un 12400F, qui est un peu plus rapide pour les jeux, mais c’est encore un autre changement de carte mère pour y arriver.

Par conséquent, il est juste de dire qu’à ce stade, si vous avez acheté Ryzen en 2017, vous avez fait le bon choix et je dois admettre au début que j’étais un peu sceptique à l’égard de Ryzen car il n’a pas fait irruption sur la scène gratuitement, mais de nombreux bugs ont été corrigés et aujourd’hui, même l’utilisation d’un processeur Ryzen de la série 5000 sur une carte mère de la série 300 est une expérience formidable.

Là où l’argument en faveur d’Intel avait du sens, c’était dans le haut de gamme, même si cela n’était vrai que de fin 2017 à 2019 et c’est pourquoi tous nos meilleurs guides d’achat de processeurs pour cette période comportaient au moins un processeur Intel pour le » non option de jeu « compromis ». La gamme Core i7 de 8e et 9e génération ainsi que la gamme Core i9 de 9e génération étaient les meilleures options de performances pour les jeux haut de gamme et vous pourriez dire que parce que des pièces telles que les 8700K et 9900K sont toujours idéales pour les jeux aujourd’hui, elles a très bien vieilli.

Cependant, vous pourriez également affirmer que si ces pièces avaient été achetées en tant que solutions de jeu sans compromis, les propriétaires d’origine les auraient déjà remplacées par un processeur Zen 3 ou Alder Lake. Mais bien sûr, le jeu sans compromis est une question de FPS extrême et de consommation d’argent, donc devoir acheter une nouvelle carte mère n’est probablement pas un problème pour ce type de joueur de toute façon.

Mais pour ceux d’entre vous qui ciblent le matériel PC de milieu de gamme ou bas de gamme, laisser tomber 100 $ ou 200 $ supplémentaires sur une nouvelle carte mère fait mal, d’autant plus que c’est à peu près combien vous dépenseriez pour le processeur, essentiellement avec Intel vous êtes être taxé deux fois.

C’est pourquoi les combos tels que le Ryzen 5 2600 avec une carte B450 étaient si populaires, et nous avons recommandé ce combo Ryzen plutôt que des trucs comme Intel Core i5-9400F. En 2019, la partie Core i5 était généralement un peu plus rapide pour les jeux, mais pas toujours, et elle a été détruite pour les charges de travail de productivité. Pendant ce temps, avec le R5 2600 bénéficiant d’un meilleur support de plate-forme, cela me semblait être le choix supérieur, et encore une fois, je pense qu’en regardant en arrière, c’est maintenant évident.

Si vous aviez acheté le 9400F, votre seule mise à niveau valable aujourd’hui sans avoir à acheter une nouvelle carte mère serait le Core i9-9900 ou 9900K et en regardant sur eBay, vous pouvez vous attendre à payer plus de 300 $ pour un en 2022. En revanche, le R5 5600 est seulement 175 $ et offre un niveau de performances de jeu comparable à celui du 9900K.

Alternativement, les propriétaires de 9400F à la recherche de plus de performances d’Intel feraient mieux d’abandonner leur plate-forme actuelle pour quelque chose comme le Core i5-12400 à 200 $ sur une carte B660 décente à 130 $ au lieu d’acheter un 9900K d’occasion. C’est toujours une mise à niveau de 330 $, soit près de 90 % de plus que ce que les propriétaires d’AM4 paieront pour des performances comparables avec le R5 5600.

Donc, avec le recul, je pense vraiment que la plate-forme AM4 et les propriétaires de processeurs Ryzen ont été bien entretenus et cela a été un élément clé de la stratégie d’AMD. Mais ce n’est pas seulement une situation où je dis que j’avais raison et que les ennemis avaient tort. J’ai interrogé la communauté HUB sur YouTube, en demandant d’abord aux propriétaires d’AMD AM4 s’ils avaient mis à niveau leur processeur à un moment donné vers un modèle plus rapide. Sans surprise, du moins pour nous, la moitié de tous les propriétaires d’AM4 qui ont participé au sondage ont depuis mis à niveau leur processeur vers un processeur AM4 plus récent. C’est une statistique révélatrice des plus de 40 000 d’entre vous qui ont voté oui ou non.

Ensuite, nous avons posé la même question aux propriétaires de la série Core de 10e génération et avons constaté que seuls 20 % d’entre eux avaient mis à niveau leur processeur sans remplacer la carte mère, soit moins de la moitié de celui des propriétaires d’AM4. Nous avons également posé la même question aux propriétaires de Core de 8e génération et 32 ​​% d’entre eux avaient mis à niveau leur processeur sur la même carte mère. C’est encore un nombre assez élevé, mais beaucoup moins que AM4. Nous ne nous attendrions pas à ce que les chiffres d’Intel augmentent bien au-delà de ce point, alors que je m’attends à ce que davantage de propriétaires d’AM4 mettent à niveau, en particulier ceux qui utilisent encore un processeur Zen ou Zen+, car Zen 3 est assez bon marché maintenant.

Il convient également de noter que deux fois plus de personnes ont voté pour le sondage AM4 que pour les sondages Intel, ce qui indique que vous avez été plus nombreux à investir dans la plate-forme AMD au cours des dernières années.

Mettez tout cela ensemble, j’exhorte AMD à s’engager dans un délai pour le support AM5 dès que possible. Espérons qu’AMD n’ait pas sous-estimé à quel point l’engagement AM4 était important pour leur succès, car bien que la marque Ryzen ait un énorme élan derrière elle, elle sera sûrement confrontée à une concurrence beaucoup plus importante de la part d’Intel dans ce cycle de publication et les futurs. S’ils décidaient de copier la cadence de sortie d’Intel, ce serait un coup dur pour AM5.

Sur cette note, j’espère également qu’Intel y prête attention. Idéalement, ils devraient changer de stratégie en s’engageant sur une future plateforme pour au moins 4 générations, plutôt que deux seulement comme ils l’ont fait au cours de la dernière décennie. Bien sûr, à cette époque, ils avaient beaucoup moins de concurrence, mais aujourd’hui, si vous regardez des sources comme la liste des meilleurs vendeurs de processeurs d’Amazon, AMD domine depuis quelques années et continue de le faire, même si les processeurs Alder Lake de 12e génération sont plus rapide et une meilleure valeur pour les nouveaux constructeurs de systèmes, montrant l’impact qu’AM4 a eu.

Croisons les doigts pour la large compatibilité de la plate-forme AM5. Et avec cela, je vais revenir à mes tests B350 et X370 avec le Ryzen 7 5800X3D, restez à l’écoute pour cela très bientôt.

