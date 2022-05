Sony prédit qu’il gagnera 300 millions de dollars grâce aux jeux sur PC cette année

En bref : l’adoption par Sony de la plate-forme PC a récolté des récompenses à hauteur de 80 millions de dollars au cours du dernier exercice, mais ce n’est rien comparé à ce qui est à venir. La société japonaise a déclaré aux investisseurs que cette année, les jeux sur PC rapporteraient 300 millions de dollars de ventes nettes.

Dans un briefing sur le secteur d’activité pour les actionnaires intitulé PlayStation: The Road to Profitable Transformation, Sony écrit sur la demande sans précédent pour sa PlayStation 5 – quelque chose que quiconque a essayé d’acheter sait tout.

Une partie intéressante du briefing pour les propriétaires de PC est la section qui examine la croissance de Sony sur la plate-forme. Les ventes nettes ont plus que doublé au cours du dernier exercice financier, qui s’est terminé le 31 mars 2022, pour atteindre 80 millions de dollars, ce que Sony attribue aux versions PC d’Horizon Zero Dawn, Days Gone et God of War.

Ce montant est dérisoire par rapport aux 300 millions de dollars que Sony prédit que le segment des jeux sur PC rapportera à l’entreprise d’ici la fin du mois de mars prochain. Pourtant, le seul jeu annoncé du label d’édition PlayStation PC est Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Il semble que Sony s’attende à ce qu’une grande partie de ces 300 millions de dollars provienne de son acquisition de Bungie pour 3,6 milliards de dollars, qui, selon les analystes, pourrait lui rapporter environ 200 millions de dollars de revenus par an, toutes sources confondues. Mais Sony prévoit également d’avoir trois jeux de service en direct d’ici la fin du prochain exercice, ce qui signifie que nous verrons plus de jeux de ce type rejoindre Destiny 2.

C’est aussi une bonne nouvelle pour les futurs jeux Sony sur PC. La société prévoit qu’environ 15% à 20% de ses sorties au cours de l’année à venir seront sur PC, ce chiffre passant à près de 30% d’ici la fin de 2025. Tout cela est une bonne nouvelle pour ceux qui attendent de voir Ghost of Tsushima et Bloodborne reçoit le traitement PC.

