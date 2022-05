Quels sont les chars mortels « Terminator » déployés par la Russie en Ukraine

La Russie a déployé les véhicules blindés modernes et meurtriers Terminator en Ukraine. Voici comment ils fonctionnent et pourquoi ils ont été envoyés sur le terrain.

Défilé de voitures blindées Terminator lors d’un défilé

L’agence de presse d’État RIA Novosti a annoncé que l’armée russe avait déployé les meurtriers véhicules blindés Terminator en Ukraine. Sur la base de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ils auraient été repérés dans la ville orientale de Severodonetsk, théâtre d’affrontements très durs dans cette phase du conflit. Ils comptent parmi les véhicules de combat les plus modernes, les plus avancés et les plus résistants dont dispose le Kremlin, à tel point que les dix premiers de la dernière version ne sont entrés en service qu’en 2018. Techniquement, ils sont définis BMTP, acronyme de « Boyevaya Mashina Podderzhki Tankov » ; il ne s’agit pas de chars, donc de chars, mais littéralement de chars d’appui automoteurs pour chars spécialisés dans la guerre urbaine. En Ukraine, des versions modifiées du type le plus récent, le BMPT-72 ou « Terminator 2 », ont été aperçues. Voici comment fonctionnent les Terminators et pourquoi ils peuvent constituer une menace sérieuse pour les troupes ukrainiennes.

Comment fonctionnent les Terminators

Les réservoirs BMPT Terminator, également connus sous le nom d’Object 199, sont produits par la société russe UralVagonZavod basée à Nizhny Tagil ; est considérée comme la plus grande entreprise au monde à construire des chars et autres véhicules blindés. Comme indiqué, il s’agit de moyens d’appui sophistiqués, développés pour remplacer l’infanterie mécanisée pour protéger de vrais chars, maladroits et peu utilisables en contexte urbain. Les Russes l’ont bien remarqué pendant la guerre en Tchétchénie et en Afghanistan, lorsque l’infanterie stationnée avec des armes antichars à l’intérieur des bâtiments a réussi à détruire un grand nombre de véhicules sans être dérangé. De nombreux chars et autres véhicules blindés russes ont également été détruits dans le conflit actuel en Ukraine, victimes des missiles Javelin et NLAW lancés par les forces occidentales. La descente des Terminators sur le terrain doit probablement être lue dans ce contexte. Les véhicules blindés, en effet, sont équipés de tourelles automatiques capables de tirer dans différentes directions (même vers le haut) et en succession très rapide. Comme spécifié par les militaires d’aujourd’hui, les armes équipées de Deadly comprennent des canons automatiques 2A42 de 30 mm, capables de tirer 850 coups; Lanceurs de missiles antichars guidés 9M120 Ataka-T 130 mm ; Lance-grenades AGS-30 de 600 coups ou deux lance-grenades AG-17D ; et une mitrailleuse PKTM de 2 000 cartouches de 7,62 mm. Ces armes permettent un tir d’extinction rapide et précis, pour protéger les colonnes de wagons circulant dans l’environnement urbain. Les canons peuvent tirer à la fois des obus perforants et des obus traditionnels.

Mortel et résistant

En plus d’être lourdement armés, les Terminators peuvent également compter sur une armure moderne définie comme « réactive », capable de dévier vers l’extérieur les explosions provoquées par des projectiles et des missiles tirés latéralement. Ce n’est pas un hasard si les armes antichars les plus avancées larguent des balles d’en haut, visant à toucher les tourelles, la partie la plus délicate des véhicules blindés. Des plaques de blindage et des plaques sont également disposées en divers points focaux du véhicule. Ces véhicules sont équipés de lance-grenades fumigènes pour camoufler les systèmes de détection infrarouge et optique, tandis que parmi les mesures de protection des soldats figurent des réservoirs scellés, un système d’extinction d’incendie qui s’active automatiquement en cas de besoin et des sièges installés en position surélevée. L’équipage de Terminator est composé de cinq soldats, dont deux opérateurs pour les pistolets à grenades automatiques. Les versions sans lance-grenades peuvent être conduites par trois personnes (commandant, mitrailleur et pilote). Tous les Terminators, y compris la récente version BMPT-72, sont basés sur le châssis du char T-72, le char de cette classe le plus populaire au monde, avec au moins 30 000 unités livrées dans des dizaines de pays. La dernière version du Terminator, le BMP T-15 « Terminator 3 », est uniquement disponible sous forme de prototype.