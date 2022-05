Le nouveau Panasonic Toughbook 40 est un ordinateur portable Windows 11 robuste avec huit zones modulaires

En un mot : la construction épaisse en alliage de magnésium du Panasonic Toughbook 40 suggère que cette machine a été conçue pour fonctionner sur le terrain et dans des environnements extérieurs difficiles. Le dernier modèle de la série est certifié IP66 et répond à un certain nombre de normes militaires américaines, ce qui lui permet de résister à plusieurs chutes de 6 pieds. Il prend également en charge le système xPAK modulaire de Panasonic, permettant aux utilisateurs d’accéder à une multitude de baies d’extension pour un total de 70 configurations différentes.

Le Panasonic Toughbook 40 et sa coque de 2,1 pouces (53,3 mm) d’épaisseur se traduisent par un ordinateur portable robuste de 3,35 kg (7,4 lb) qui est hautement configurable et modulaire, ce qui en fait un compagnon numérique idéal pour l’armée, les forces de l’ordre ou les entreprises de services publics exigeantes. conditions de travail.

Ce nouveau modèle est une machine Windows 11 Secured-core qui apporte des fonctionnalités de sécurité avancées au niveau du micrologiciel de Microsoft et de ses partenaires pour se protéger contre le vol de données et les attaques sophistiquées. Sous le capot se trouve une puce Intel Core i5 ou i7 vPro de 11e génération avec 16 Go de RAM (2 x DIMM pouvant être mis à niveau jusqu’à 64 Go) et un SSD de 512 Go à dégagement rapide pouvant être augmenté jusqu’à 2 To.

Un GPU AMD dédié en option sera disponible dans le futur. Cependant, au lancement, les utilisateurs peuvent opter pour un iGPU Intel Iris Xe plutôt que pour la variante UHD plus lente pour alimenter l’écran tactile FHD de 14 pouces. Ce panneau dispose d’une détection automatique pour diverses méthodes de saisie telles que le stylo, les doigts, les gants, les mains mouillées, et peut atteindre un pic de luminosité de 1 200 nits pour une lisibilité plus facile en plein soleil.

Là où le Toughbook 40 brille vraiment, c’est la configurabilité. En plus de la batterie, de la mémoire, du stockage et du clavier remplaçables par l’utilisateur, le système modulaire xPAKs de Panasonic donne accès à quatre baies d’extension supplémentaires où les utilisateurs peuvent ajouter encore plus de capacité de batterie ou de stockage, ainsi que d’autres matériels tels que des lecteurs optiques, des lecteurs d’authentification et plus encore. /O (VGA, D-sub).

La batterie du Toughbook est également remplaçable à chaud et double le temps d’utilisation à 36 heures avec le pack secondaire en option à bord. L’ordinateur portable est chargé en termes de connectivité et de ports, avec des modems 4G et 5G en option, ainsi que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Les connecteurs intégrés comprennent un seul port Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, microSD, HDMI, Ethernet et une prise audio.

Une webcam FHD 5MP avec obturateur de confidentialité se trouve au sommet de l’écran, aux côtés de quatre micros et de deux haut-parleurs 95db orientés vers le haut pour une sortie audio dans des environnements bruyants. Il existe également une fonction de mode dissimulé à une touche qui peut être utilisée en cas d’urgence pour couper instantanément toutes les transmissions lumineuses et électroniques.

Panasonic affirme que le Toughbook 40 est le modèle le plus robuste de la série à ce jour. Il n’est pas surprenant que même le modèle de base coûtera 4 899 $ lorsque le PC sera disponible à la fin du printemps.