LG dévoile trois moniteurs de jeu, dont un OLED 4K de 48 pouces avec un taux de rafraîchissement overclocké de 138 Hz

Avis de l’éditeur : J’espère que nous allons bientôt commencer à voir des moniteurs OLED avec des écrans plus petits, car tout le monde n’a pas assez d’espace pour un écran de 48 pouces sur son bureau. Les seules options plus petites à l’heure actuelle sont le téléviseur LG C2 de 42 pouces de LG et l’AW3423DW d’Alienware, qui présente un rapport d’aspect ultra large.

LG vient d’annoncer un trio d’écrans de jeu, dont son premier moniteur de jeu OLED. Le 48GQ900 est un écran OLED de 47,5 pouces avec une résolution 4K qui est livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz mais peut être overclocké dans l’OSD jusqu’à 138 Hz. Il est également annoncé qu’il présente des temps de réponse G2G de 0,1 ms et est compatible FreeSync et G-Sync.

Le moniteur partage presque certainement le même panneau que LG utilise dans ses téléviseurs depuis quelques années maintenant. La principale différence, à part le taux de rafraîchissement overclockable, semble être la connectivité. Il dispose d’un connecteur DisplayPort (ce qui manque à la plupart des téléviseurs), de trois ports HDMI 2.1, de deux ports USB et d’une prise casque 3,5 mm.

Autre nouveauté de LG, le 32GQ950, un panneau IPS 4K de 31,5 pouces. Son taux de rafraîchissement est overclockable jusqu’à 160 Hz, et il est certifié VESA DisplayHDR 1000. La connectivité se compose d’un DisplayPort (aucune mention de quelle version), de deux ports HDMI 2.1, de deux ports USB et d’une prise casque.

Le dernier moniteur présenté aujourd’hui est le 32GQ850. Il s’agit d’un écran de 31,5 pouces avec un panneau Nano IPS de 2 560 x 1 440 qui peut être overclocké jusqu’à 260 Hz. Il est également certifié VESA DisplayHDR 600 et AdaptiveSync, et la connectivité est identique au 32GQ950.

Malheureusement, LG n’a pas annoncé de prix pour ces moniteurs, mais ils seront disponibles au Japon à partir de ce mois-ci et d’autres pays suivront par la suite.