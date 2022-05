Dauphin tué et « fileté » en Sardaigne pour le faire boiter : horreur sur une plage de la région de Nuoro

La carcasse d’un dauphin sans muscles du dos a été retrouvée sur une plage de la région de Nuoro. Il a été tué pour faire un plat appelé mosciame.

Deux grands dauphins photographiés en Sardaigne. Crédit : SEAME Sardaigne / Luca Bittau

Un spécimen de grand dauphin (Tursiops truncatus) a été abattu et fileté en Sardaigne. La carcasse du malheureux cétacé a été retrouvée échouée dans la Caletta di Siniscola, une station balnéaire à une cinquantaine de kilomètres de Nuoro. La nouvelle a été diffusée sur la page Facebook de la clinique vétérinaire Duemari à Oristano et relancée par SEAME Sardaigne, une organisation à but non lucratif qui s’occupe de l’étude et de la protection de ces merveilleux animaux.

Pour rendre cette barbarie particulièrement affreuse et odieuse, la cible des malfaiteurs, c’est la viande de grand dauphin, à transformer en un plat illégal vendu clandestinement à des prix exorbitants : le dauphin mosciame (ou musciame/musciamme). Dans sa version légale, c’est un produit composé de filets de poisson – comme le thon – séchés et conservés dans l’huile, à servir en fines tranches. Mais il existe malheureusement la variante interdite à base de cétacés, vendue en noir par des restaurateurs peu scrupuleux pour satisfaire les besoins culinaires déviants d’une certaine clientèle fortunée et cruelle.

Crédit : Andrea Centini

La carcasse de dauphin, comme l’explique la clinique Duemari, s’est avérée dépourvue de tous les muscles du dos, un acte qui a laissé la colonne vertébrale de l’animal découverte « rendant évidente sa nature de mammifère marin, si semblable à nous ». Sur la photo publiée sur le réseau social, on ne voit que la tête de l’animal, car tout le reste « est inregardable », précise la clinique, également impliquée depuis des années dans le traitement des tortues marines et des mammifères marins. Les vétérinaires ont décidé de diffuser cette nouvelle avec les biologistes de Cres et la direction de l’aire marine protégée du Sinis car il est juste que tout le monde soit au courant de ce gâchis.

Crédit : SEAME Sardaigne / Luca Bittau

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que des carcasses de grands dauphins en filets sont retrouvées, ainsi que des animaux tués ou blessés avec des cannes à pêche enfoncées dans le corps, probablement toujours frappés à la volée ou pour un « fun » cruel. SEAME Sardaigne rappelle par exemple le cas d’un bébé dauphin retrouvé à Golfo Aranci en 2014 et celui d’un adulte harponné et déchiqueté en 2016. Tout cela malgré le fait que les cétacés sont strictement protégés par des lois nationales et internationales, qui expressément interdire la capture, la détention, le transport et le commerce de cétacés ou de parties de ceux-ci. Ceux qui commettent ces crimes enfreignent le code pénal et s’exposent à des arrestations et à des amendes très élevées. Prendre une dent d’une carcasse de dauphin trouvée sur une plage est également un crime. Et il en va de même pour manger sa viande.

Au-delà des violations de la loi, cependant, ce devrait être notre conscience qui nous empêche de nuire à ces animaux merveilleux et sociaux, dotés d’une intelligence comparable à celle des primates. Faire preuve de mauvaise intelligence – ainsi que de cruauté – sont plutôt ceux qui se nourrissent de la viande de cétacés, qui est riche en substances toxiques en raison d’un processus appelé grossissement biologique, qui tend à les accumuler dans les tissus à travers la chaîne alimentaire.

L’effet le plus important et le plus connu est celui du mercure (plus précisément du méthylmercure), qui peut provoquer de véritables intoxications et dommages neurologiques : la tristement célèbre maladie de Minamata. Une étude menée au Japon par le professeur Tetsuya Endo a montré que la viande de dauphins chassés et tués pour l’alimentation contient dix fois la quantité de méthylmercure considérée comme normale. Pour cette raison, les écoles japonaises ont décidé de retirer la viande de dauphin des cantines, bien que l’abattage de ces animaux pour l’alimentation se poursuive sans relâche, en particulier à Taiji. En Italie, bien sûr, seuls les irresponsables en quête de plats interdits haineux sont en danger.