Nous allons perdre jusqu’à 58 heures de sommeil par an à cause du changement climatique – quels sont les risques

En raison du réchauffement climatique, nous perdrons jusqu’à 58 heures de sommeil par an d’ici la fin du siècle, avec des effets importants sur la santé.

Les températures de plus en plus élevées déclenchées par le changement climatique feront disparaître jusqu’à 58 heures de sommeil par an d’ici 2099, avec toutes les conséquences sur la santé d’un sommeil inférieur à celui recommandé par les experts (7-8 heures par nuit pour les adultes). Aujourd’hui déjà, nous perdons en moyenne 44 heures de sommeil à cause des effets du réchauffement climatique, mais si nous ne faisons rien pour contenir les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre – le volant qui fait monter en flèche le mercure – le calcul des heures perdues sera encore plus lourd à la fin du siècle. Les femmes, les personnes âgées et les personnes vivant dans les pays à faible revenu en souffriront le plus.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques danois de l’Université de Copenhague, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de mathématiques, a déterminé que le changement climatique nous priverait de 58 heures de sommeil par an d’ici 2099. Appliqué et informatique de l’Université technique du Danemark et le Centre pour les humains et les machines de l’Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin (Allemagne). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Kelton Minor, chercheur au Centre de Copenhague pour la science des données sociales de l’université danoise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir croisé les données de millions de mesures du sommeil – via des bracelets spéciaux – avec les données météorologiques collectées par 68 pays. Environ 50 000 adultes ont participé à l’étude, suivis pendant une période de suivi de 6 mois.

Le professeur Minor et ses collègues ont observé que les températures élevées ont tendance à retarder le moment où nous allons nous reposer, augmentant le risque de dormir moins que recommandé. Plusieurs études ont montré qu’un mauvais sommeil a un impact significatif sur la qualité de vie et les problèmes de santé, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, de dépression, de colère, de productivité réduite à l’école et au travail, un système immunitaire moins efficace, des performances cognitives réduites et même une augmentation pensées suicidaires. Une recherche récente menée par des scientifiques de l’Université polytechnique des Marches et de l’Université du Wisconsin a révélé que le sommeil n’active pas un mécanisme biologique qui conduit à accélérer les processus neurodégénératifs, le cerveau ayant littéralement tendance à « s’auto-consommer » ; ceci augmente également le risque d’Alzheimer. Bref, le manque de sommeil fait très mal et le changement climatique va inévitablement aggraver la situation.

Les scientifiques expliquent que l’effet de la température sur la perte de sommeil est significativement plus important pour les personnes vivant dans les pays à faible revenu, les personnes âgées et les femmes. Lorsque les températures nocturnes minimales dépassent 25°C, les chances de dormir peu augmentent de 3,5%, alors qu’une nuit à 30°C suffit à perdre un quart d’heure de sommeil. Ils peuvent sembler être des effets limités, mais au cours de l’année, ils se traduisent par des nuits entières perdues. Les modèles prédictifs utilisés par les scientifiques indiquent que d’ici 2099 nous perdrons 50 à 58 heures par an, sans une intervention claire et décisive dans la réduction des émissions. Nous aurons tous au moins deux semaines de sommeil insuffisant. L’effet sera particulièrement fort surtout là où vous vivez déjà dans des climats chauds, puisque l’organisme est incapable de s’adapter aux températures « chaudes ». Les détails de la recherche « La hausse des températures érode le sommeil humain à l’échelle mondiale » ont été publiés dans la revue scientifique One Earth.