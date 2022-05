AMD confirme que le jeu exécutant le processeur Ryzen 7000 à 5,5 GHz n’a pas été overclocké

Quelque chose à attendre: AMD a révélé plus de détails sur la démo de jeu Computex 2022 qui a montré son prochain processeur Zen 4 atteignant 5,5 GHz. Selon un dirigeant de l’entreprise, la puce en question n’était pas overclockée et fonctionnait sur un refroidisseur de liquide AIO grand public de 280 mm.

Cette semaine, AMD a présenté sa prochaine architecture Zen 4 au Computex. L’une des démos passionnantes impliquait un processeur Ryzen 7000 à 16 cœurs, considéré comme un prototype du Ryzen 9 7950X, exécutant Ghostwire Tokyo jusqu’à 5,5 GHz. AMD n’avait pas dévoilé trop de détails sur la démonstration à l’époque, mais maintenant on en sait un peu plus.

S’exprimant sur The Full Nerd de PCWorld, le directeur du marketing technique d’AMD, Robert Hallock, a révélé que la puce avait été refroidie à l’aide d’un refroidisseur de liquide tout-en-un de 280 mm de qualité grand public d’Asetek et installée dans une carte mère AMD de référence. Les refroidisseurs AM4 seront compatibles avec les nouveaux Mobos de la série 600.

Hallock a confirmé que le processeur n’était pas overclocké pendant le test – il fonctionnait à sa fréquence naturelle – et que « la plupart » des threads fonctionnaient à environ 5,5 GHz dans la démo. La superposition a montré que la fréquence rebondissait entre 5,3 GHz et 5,5 GHz, mais elle restait bien au-dessus de 5 GHz tout au long. Hallock a déclaré que les fluctuations dépendaient de la charge de jeu et de la scène.

Comme nous l’avons noté à l’époque, les processeurs doivent parfois baisser leur fréquence même sur un seul cœur pendant les charges de travail lourdes, donc une exécution à un seul thread Cinebench peut ne pas atteindre 5,5 GHz, mais la puce a toujours une vitesse d’horloge beaucoup plus élevée que le Zen 3 actuel. processeurs.

AMD a annoncé qu’il lancerait la plate-forme Zen 4 entre septembre et novembre, lorsque nous verrons également des SSD PCIe Gen 5 grand public extrêmement rapides comme ceux d’Apacer.