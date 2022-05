Essai routier de la BMW iX M60 2023 : le véhicule électrique le plus puissant du constructeur automobile

Nous sommes quelque part entre les chevilles et les genoux dans la révolution de la voiture électrique, mais nous assistons toujours à des approches et des innovations uniques en matière de transport sans émissions.

BMW n’est pas étranger aux véhicules électriques. En 1972, le constructeur automobile a collé un tas de batteries de 12 volts dans un 1602 vidé pour les Jeux Olympiques de Munich. Le véhicule ne pouvait parcourir que 37 milles et prenait toute une vie pour atteindre toutes les vitesses utilisables.

Il y a cinquante ans était également la date de naissance de la branche de sport automobile du constructeur automobile allemand, qui s’est transformée en la marque de performance M qui touche tellement la gamme de véhicules BMW. Aujourd’hui, avec des véhicules comme la BMW iX M60 2023, nous assistons au mariage de ces deux idées aux racines si anciennes : une voiture de performance tout électrique.

Nous avons récemment eu un essai routier amusant en Allemagne du nouveau véhicule, qui devrait atterrir chez les concessionnaires à travers les États-Unis cette année. Voici ce que vous devez savoir…

La nouvelle stratégie électrique de BMW

Les voitures entièrement électriques ne sont pas conçues de la même manière. Certains véhicules utilisent les mêmes plates-formes, dispositions et composants que les véhicules à essence, comme la BMW i4, qui partage beaucoup avec le coupé de la série 4. Un coup d’œil dans la cabine, et vous verrez la ressemblance.

Ce n’est pas le cas de la nouvelle BMW iX, le nouveau véhicule électrique phare de la marque, qui a l’air unique à l’intérieur comme à l’extérieur. L’iX utilise une plate-forme exclusive menant à une disposition spécifique pour sa batterie et ses moteurs. La plate-forme utilise un cadre spatial en aluminium, une cage en carbone et du plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) dans les sections de toit, latérales et arrière, ce qui contribue à réduire le poids et à améliorer la résistance et la rigidité.

Groupes motopropulseurs de cinquième génération

Cependant, les derniers véhicules électriques de BMW utiliseront tous une nouvelle génération de moteurs électriques, qui sont assez uniques dans le monde automobile. Au lieu d’utiliser un aimant permanent, ces unités utilisent une conception de moteur à balais, ce qui permet de réduire l’utilisation de matériaux de terres rares. L’iX utilise deux moteurs, un pour l’essieu avant et un autre moteur plus puissant pour l’essieu arrière.

Maintenant, l’expérience précédente avec des moteurs à balais (comme sur un train miniature) suggère qu’ils auront besoin d’entretien à un moment donné de leur vie. Le constructeur automobile affirme que les acheteurs n’auront pas à s’en soucier avant 186 000 milles. Alors que le groupe motopropulseur est scellé, les moteurs sont apparemment facilement accessibles pour que ses techniciens puissent les entretenir au besoin.

À la manière de M Performance, ces moteurs offrent plus de puissance grâce à quelques ajustements importants. Comparé au iX xDrive50 plus traditionnel, le M60 dispose d’un rotor plus grand et de deux onduleurs qui délivrent 1 200 ampères au moteur arrière, au lieu de 600 ampères dans les modèles non M. En conséquence, les moteurs électriques peuvent tourner jusqu’à 15 400 tr/min et produire 532 ch et 749 lb-pi de couple combinés. Un mode de lancement augmente temporairement la puissance à 610 ch et 811 lb-pi de couple pour offrir des temps rapides de 0 à 60 mi/h.

Piles et autonomie

L’iX M60 utilise la même taille de batterie que le xDrive50, ce qui signifie 111,5 kWh stockés bas et dans l’empattement. Cependant, en raison de la puissance supplémentaire, la gamme M60 n’est que de 280 miles, contre 324 miles sur le xDrive50.

Le véhicule emploie quelques astuces pour essayer d’étendre la portée. Alors que la plupart des voitures électriques ont un freinage régénératif, l’iX dispose d’un réglage adaptatif, qui utilise les informations des capteurs utilisés pour le régulateur de vitesse adaptatif et les données du système de navigation pour fournir la bonne quantité de freinage et de récupération d’énergie.

En parlant de recharge, l’iX ne prend en charge que des vitesses de charge rapide CC jusqu’à 200 kW, au lieu des 350 kW que l’on trouve sur certains autres nouveaux véhicules. Ce n’est pas trop mal, et lorsqu’il est couplé au bon chargeur, l’iX se recharge de 10 à 80 % en 35 minutes environ.

Expérience de conduite

Nous vous avons donc parlé de la batterie, du moteur et de la plate-forme, mais qu’en est-il de son fonctionnement ? Il s’agit d’un produit portant le badge M, il doit donc véhiculer l’esprit de la joie de conduire.

Avec un temps de 0 à 60 de 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 155 MPH, l’iX M60 est assez rapide pour vous faire sourire et rire lorsque la route est droite et dégagée de la circulation. Nous l’avons testé sur les autoroutes sans restriction autour de Berlin, et l’iX a rempli le rôle de croiseur électrique à grande vitesse avec les meilleures notes.

Mais la vitesse et l’accélération ne sont pas les seules choses qui définissent les véhicules de performance. Cette énorme batterie de 111 kWh est assez lourde, laissant l’iX avec un poids à vide de 5 700 livres. Malheureusement, il est difficile pour un véhicule aussi lourd de danser à grande vitesse. De plus, il s’agit d’un grand multisegment familial et pas vraiment conçu pour chasser les sommets sur la piste. Il est doté d’un système de suspension pneumatique pour aider à niveler la conduite et à masquer le poids du véhicule.

Les fans de BMW vous diront qu’un élément important de la recette M est le bruit qu’ils font. Cependant, les voitures électriques se distinguent par leur absence de bande sonore. Il n’y a rien d’émouvant à venir avec le vrombissement silencieux des moteurs électriques ou le bourdonnement grinçant des pneus. BMW s’est donc tourné vers le compositeur et musicien primé Hans Zimmer, pour générer un paysage sonore qui essaierait de dialoguer avec le conducteur de ses véhicules électriques. C’est bassy et cyberpunk-y, me rappelant la bande sonore de la voiture de sport BMW i8 2014 hybride rechargeable à trois cylindres, qui sonnait aussi cool qu’elle en avait l’air.

Mais si tous ces faux bruits ne vous dérangent pas, ils sont facilement désactivés via le système d’infodivertissement.

Technologie, technologie et plus de technologie

En plus d’être cool, il y a une raison importante de discuter de cette voiture sur Netcost-security.fr : elle est chargée d’équipement technique. Cette voiture est équipée de la dernière génération du système d’infodivertissement iDrive, qui se trouve sur un grand morceau de verre incurvé qui combine un groupe de jauges de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces. BMW propose également un affichage tête haute coloré pour un réel sentiment de surcharge d’informations.

Cet écran d’infodivertissement est intelligemment agencé, mais peut être personnalisé avec plusieurs widgets pour vous aider à afficher les informations qui vous intéressent dès le départ et au centre.

Il existe également un assistant à commande vocale, comme un assistant Google ou Apple Siri pour votre voiture. Vous pouvez aboyer des commandes pour modifier la température de l’habitacle, régler les modes de conduite, baisser les vitres ou même vous raconter une blague. Il peut effectuer des entrées dans le système de navigation ou multimédia pendant la conduite.

En parlant de ce système de navigation, chaque fois qu’il doit vous dire une nouvelle instruction, il lit un flux vidéo à partir de la caméra frontale de la voiture et superpose les directions et les flèches dessus, vous permettant de savoir où aller à travers la réalité augmentée. Cela peut sembler distrayant, mais l’écran est suffisamment grand pour que vous puissiez le voir rapidement et facilement.

Si vous n’aimez pas ces gadgets, vous pouvez utiliser Apple CarPlay ou Android Auto, avec ou sans fil. Ceux qui possèdent des appareils Apple peuvent utiliser BMW Digital Key Plus, qui tire parti de la puce U1 de l’iPhone et de la radio BMW ultrawideband (UWB), pour laisser l’appareil mobile agir comme porte-clés.

BMW et Apple ont collaboré avec le Car Connectivity Consortium (CCC) pour aider à développer la norme de la fonction de clé numérique dans l’industrie automobile. Vous pouvez même envoyer votre clé à vos amis ou à votre famille iMessage et leur donner accès à votre voiture.

À l’extérieur de l’habitacle, l’iX offre un million de systèmes de sécurité et d’aide à la conduite, y compris un système de régulateur de vitesse dynamique qui peut aider à rendre agréable même la circulation écrasante.

Tarification

La BMW iX M60 2023 arrive cette année chez les concessionnaires avec un prix demandé de 105 100 $ plus 995 $ aux États-Unis. Il s’agit d’une augmentation de 20 000 $ par rapport au iX xDrive50 plus traditionnel et au véhicule à essence X5 M50 similaire. Quelques instants dans l’habitacle spacieux vous permettront d’admirer les commandes en cristal et les matériaux haut de gamme. Combinez cela avec les performances et la technologie en ligne droite, et vous comprendrez pourquoi BMW demande six chiffres pour ce véhicule électrique rapide.

Avec la BMW iX, nous pouvons voir l’approche et l’engagement du constructeur automobile allemand envers les véhicules électriques. Pour l’instant, c’est le seul modèle de la gamme qui n’a pas de véritable homologue à essence comme l’i4 et la série 4, ainsi que les prochaines séries i7 et 7. Cependant, tous ces modèles électriques disposent de la même technologie de moteur, tandis que les versions portant le badge M comme ce M60 ajouteront de la puissance supplémentaire et des ajustements pour aider à convaincre les passionnés d’automobile qui pourraient hésiter à passer aux électrons.