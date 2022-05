Quelles sont les différences entre les symptômes du monkeypox et de la varicelle

Variole des singes en Italie et en Europe

Le monkeypox et la varicelle peuvent avoir plusieurs symptômes en commun. Voici les différences entre les deux pathologies.

Variole des singes en Italie et en Europe

Les diagnostics de monkeypox sont en augmentation en Europe et en Amérique, le quatrième cas étant également confirmé en Italie. Malgré cette augmentation, cependant, les experts continuent de faire des déclarations rassurantes sur la gestion des cas, affirmant que les risques pour la population générale restent faibles, qu’il n’y a pas lieu de se précipiter sur les vaccins et que, grâce à la recherche des contacts et en raison des caractéristiques de la pathologie, les épidémies devraient être contenues assez rapidement. Comme l’a déclaré à Adnkronos Salute l’épidémiologiste Donato Greco, consultant auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de plus « la maladie se résout en quelques semaines » et du point de vue de la gravité, c’est « encore moins que la varicelle ». Du même avis également le professeur Pier Luigi Lopalco, professeur d’hygiène à l’Université du Salento, qui, dans une interview à Radio24, a souligné que si la maladie avait été appelée « varicelle africaine », il y aurait eu beaucoup moins d’inquiétude, étant donné ce qui provoque une maladie « très semblable à la varicelle ». Mais quelles sont les différences entre la varicelle et la variole du singe ?

Les virus responsables

Bien que monkeypox et chickenpox aient des noms assez similaires en anglais (monkeypox et chickenpox respectivement), ce sont deux maladies causées par des virus totalement différents. En effet, celui du monkeypox est un virus à ADN appartenant au genre Orthopoxvirus et à la famille des Poxviridae, tandis que la varicelle est causée par le virus varicelle-zona, également connu sous le nom d’herpèsvirus humain 3. C’est aussi un virus à ADN, mais appartient à la genre de Varicellovirus et une autre famille, celle des Herpesviridae. Malgré cette nette différence phylogénétique, les deux pathologies peuvent provoquer des symptômes si proches qu’elles peuvent facilement être confondues sans un diagnostic ad hoc par un spécialiste.

Symptômes de la variole du singe et de la varicelle

Les signes et symptômes de la variole du singe signalés par les manuels MSD pour les professionnels de la santé faisant autorité comprennent la fièvre, les maux de tête, une fatigue intense, des maux de dos, des frissons, des douleurs musculaires et des ganglions lymphatiques enflés (œdème des ganglions lymphatiques), ce dernier état n’étant pas évident dans la variole humaine. Le trait distinctif du monkeypox est la formation d’une éruption « qui commence fréquemment sur le visage puis s’étend à d’autres parties du corps, y compris les paumes et la plante des pieds », indiquent les Manuels MSD. Les lésions évoluent de plaques rouges plates à des cloques purulentes (pustules remplies de virus) à des croûtes. Dans la varicelle, explique l’Institut national de la santé (ISS), les symptômes caractéristiques sont une éruption cutanée ou une éruption cutanée, de la fièvre, un malaise général et des maux de tête, accompagnés de la formation de « petites papules roses qui démangent » qui apparaissent sur la tête, le tronc, le visage et art « vague successive ». Dans ce cas également les lésions évoluent en plusieurs stades, en passant par ceux de la vésicule, de la pustule et enfin de la croûte. Ils sont souvent très irritants. Il y a typiquement entre 250 et 500 lésions, précise l’ISS. Comme l’a déclaré le Dr Greco à ADNKronos, la fièvre causée par la varicelle est souvent très élevée, contrairement à ce qui est observé dans les cas de monkeypox diagnostiqués de nos jours. De plus, dans la varicelle, les lésions cutanées sont réparties dans tout le corps, tandis que chez les patients ayant récemment reçu un diagnostic de monkeypox, les pustules sont limitées à la région génitale, signe d’une transmission sexuelle de l’infection.

Complications du monkeypox et de la varicelle

Les manuels MSD indiquent que la varicelle chez les enfants immunocompétents (la population la plus touchée) est rarement grave, alors qu’elle est souvent grave chez les enfants et les adultes immunodéprimés. À l’inverse, le monkeypox peut généralement être plus grave chez les enfants, bien qu’il n’y ait pas de risque spécifique. La souche Congo/Centrafrique, connue pour être plus agressive, peut encore entraîner 20% de mortalité chez les bébés, selon une étude. Heureusement, la souche occidentale beaucoup moins mortelle du virus (3 à 6 % dans la population générale selon l’OMS) a été détectée en Europe et en Amérique. Pour le moment, nous rappelons que seules des infections légères et modérées ont été enregistrées, presque toutes chez de jeunes adultes de sexe masculin. Les complications possibles de la varicelle comprennent les surinfections bactériennes, la pneumonie, la myocardite, l’hépatite, les hémorragies, l’ataxie cérébelleuse post-infectieuse aiguë (parmi les complications neurologiques les plus fréquentes chez l’enfant) et l’encéphalite. La variole du singe est une maladie généralement plus bénigne, tandis que la varicelle, comme indiqué, chez les personnes fragiles et immunodéficientes peut déclencher de graves complications. De plus, le virus de la varicelle reste latent tout le long des ganglions des nerfs rachidiens, se réactivant même des décennies plus tard, donnant naissance au soi-disant « feu de Saint-Antoine ».

Transmission du monkeypox et de la varicelle

L’ISS précise que la varicelle fait partie des maladies les plus contagieuses ; la transmission se fait à la fois par des gouttelettes respiratoires et par contact avec des lésions cutanées ou des objets contaminés par une personne infectée. La monkeypox se transmet sur la base des mêmes principes, cependant elle se transmet beaucoup plus difficilement d’homme à homme, étant causée par un virus mal adapté à notre espèce. La contagion peut se produire par contact étroit, rapports sexuels, face à face avec un positif sans masque et contact avec des objets contaminés par un patient (comme des couvertures de lit) sans équipement de protection individuelle.

Traitement et prévention des maladies

Le monkeypox et la varicelle peuvent être évités grâce à un vaccin, qui réduit le risque d’infection ou atténue les conséquences de la maladie si elle est contagieuse. L’ISS précise que le vaccin contre la varicelle est efficace à 95% contre les formes modérées et sévères et à 70-85% efficace contre les formes bénignes. Le vaccin contre la variole – qui protège également contre le monkeypox – est efficace à 85% pour prévenir l’infection, selon les données de l’OMS. Les traitements pour les deux maladies sont de soutien et pour prévenir les surinfections secondaires potentielles ; Des médicaments antiviraux tels que l’acyclovir pour la varicelle et le Tecovirimat pour la varicelle du singe peuvent être fournis. La varicelle guérit généralement en 7 à 10 jours, tandis que la varicelle du singe peut prendre 2 à 4 semaines.