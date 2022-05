WinX DVD Ripper Platinum: Sauvegardez vos DVD ultra rapidement avec moins de place

Alors que de nombreux services de streaming se développent, certaines personnes continuent de collectionner les DVD en 2022. Posséder des supports physiques est un excellent moyen d’éviter de payer des frais d’abonnement tout en ayant accès aux films que vous aimez. Et, comme beaucoup de gens se tournent vers des services comme Netflix, il est relativement facile de trouver des DVD à bas prix. Le seul problème est l’espace qu’occupent vos titres préférés.

Il existe toutefois une solution : la conversion numérique. La conversion numérique de DVD est le meilleur des deux mondes du streaming et des médias physiques. D’une part, vous conservez votre collection de disques intacte et, d’autre part, vous pouvez facilement faire tenir l’équivalent d’une semaine de contenu sur une clé USB afin de pouvoir lire les DVD sur votre ordinateur.

Bien qu’il soit possible de copier les DVD sans compression, le faire prend beaucoup d’espace de stockage et la plupart des gens vont transcoder les DVD en MP4 ou autres formats vidéo. Un programme pour faire cette tâche est WinX DVD Ripper qui va convertir une image ISO ou ripper un DVD très rapidement en MP4 avec H.264 ou HEVC codec, AVI, WMV, FLV, MOV, MPEG, etc…, pour enregistrer le fichier un disque dur ou NAS, et vous permettre de le regarder sur un ordinateur, HDTV, Android, iPhone, iPad, Xbox One S, PS4/5, etc …

WinX DVD Ripper Platinum prend en charge l’accélération matérielle de niveau 3

WinX DVD Ripper est un programme gratuit qui fonctionne sous Windows 10/11 ou Mac OS, avec une version premium appelée WinX DVD Ripper Platinum qui s’appuie sur l’accélération matérielle de niveau 3 tirant parti de l’accélération du GPU de NVIDIA, AMD ou Intel pour réduire le temps d’encodage, ainsi que pour prendre en charge la récupération des supports optiques rayés, les DVD à 99 titres, et fournir des fonctions d’édition.

Si vous possédez une petite collection de DVD, la version gratuite peut être suffisante, mais les personnes possédant une plus grande collection de DVD gagneront beaucoup de temps avec la version Platinum puisque l’encodage logiciel prend généralement environ 77 minutes pour un DVD de 2 heures, alors qu’il ne prend que quelques minutes, plus précisément moins de 5 minutes (47x plus rapide), avec l’accélération matérielle de niveau 3 qui combine l’encodage matériel, le décodeur matériel et le traitement matériel.

La qualité vidéo peut même s’avérer meilleure puisque WinX DVD Ripper Platinum prend en charge un moteur de désentrelacement de haute qualité pour un résultat sans perte sans baisse du nombre d’images par seconde et sans erreur de changement de format.

De plus, l’utilisation du processeur étant considérablement réduite, vous pourrez utiliser votre ordinateur pour d’autres tâches tout en convertissant vos DVD. Découvrez ci-dessous une comparaison côte à côte de WinX DVD Ripper Free et Platinum pour savoir quelle version répond le mieux à vos exigences/besoins.

Concernant la qualité de la vidéo, à niveau égal (ratio 1:1), la taille des fichiers sera 80% plus petite.

Si votre choix se porte sur WinX DVD Ripper Platinum, vous pouvez l’acheter actuellement avec 40% de réduction pendant une durée limitée grâce au 16ème anniversaire de la marque. Le logiciel WinX DVD Copy Pro, permettant de cloner les DVD, vous sera également offert en cadeau.

La licence d’un 1 an passe de 49,95$ à 29,95$. La version à vie est quant à elle à 49,95$ au lieu de 65,95$

Les personnes qui ont cessé depuis longtemps d’utiliser des DVD et qui conservent une collection de vidéos dans un autre format peuvent être intéressées par WinX Video Converter, qui offre un ensemble de fonctions similaires, mais qui permet de convertir un enregistrement 4K HEVC d’une GoPro/DJI/DSLR, une vidéo sauvegardée ou une copie de DVD/Blu-ray dans une longue liste d’autres formats et codecs, notamment AVI, WMV, MTS, MOV, MKV, MP4, HEVC, H.264, etc.

Comment convertir des DVD avec WinX DVD Ripper

Le logiciel WinX DVD Ripper est étonnamment intuitif, et vous pouvez convertir la plupart des DVD au format MP4 en quelques clics seulement. Voici les étapes à suivre :

Insérez votre support DVD préféré dans l’ordinateur Cliquez sur Disque et sélectionnez le support que vous souhaitez convertir, puis cliquez sur OK. Sélectionnez le format de sortie de votre choix et cliquez sur OK. Pour les MP4, sélectionnez Vidéo MP4 Cliquez sur Exécuter pour lancer le processus de conversion.

Voilà, c’est fait ! Il ne vous reste plus qu’à attendre que le logiciel termine la conversion du DVD en MP4, et vous devriez avoir un fichier MP4 correspondant au DVD sélectionné. Vous pouvez copier ce fichier sur votre clé USB si vous voulez emporter votre film en déplacement, ou vous pouvez même utiliser le fichier avec un logiciel de streaming multimédia comme Plex.

Posséder une vaste collection de DVD est un moyen fantastique de garder vos films préférés à portée de main. Et comme de nombreux films anciens disparaissent des services de streaming, la collection est également un excellent moyen d’accéder à des titres difficiles à trouver.

Mais si vous souhaitez lire vos DVD sans lecteur de DVD, la conversion numérique est une excellente option. WinX DVD Ripper rend cette conversion facile, et vous pouvez essayer gratuitement toutes les meilleures fonctionnalités du logiciel.