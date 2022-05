Nvidia dévoile le moniteur de jeu Asus Rog Swift 500Hz pour les amateurs de faible latence

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nvidia a utilisé son discours d’ouverture Computex 2022 pour annoncer un moniteur Asus avec un taux de rafraîchissement qui donne à 360 Hz un aspect relativement semblable à celui d’un escargot : l’Asus Rog Swift 500 Hz. Nvidia affirme qu’il s’agit du premier moniteur G-sync 500 Hz au monde, qui utilise un tout nouveau type de panneau conçu spécifiquement pour l’eSport.

Destinés aux fans et aux professionnels de l’eSport, des éléments tels que la taille, la résolution et la reproduction parfaite des couleurs ne sont pas les principales priorités du Rog Swift 500Hz. Il s’agit d’un écran de 24 pouces avec une résolution de 1080p qui utilise une dalle TN.

Cependant, le moniteur comporte ce que Nvidia appelle un tout nouveau panneau E-TN (Esports TN) pour offrir une clarté de mouvement maximale. L’ensemble de l’appareil a été créé pour offrir une latence plus faible, avec des fonctionnalités telles que le mode G-Sync Esports et la prise en charge de Nvidia Reflex Analyzer.

Nvidia affirme que les écrans G-Sync Esports sont encore plus rapides, ont des temps de réponse encore plus courts et sont spécialement adaptés aux jeux compétitifs tels que CS: GO, Valorant, Overwatch et Rainbow Six Siege. Nvidia Reflex Analyzer, quant à lui, est une collection d’outils matériels et logiciels utilisés pour analyser le jeu et la latence totale du système, fournissant des informations de latence aux joueurs pour optimiser la réactivité du système.

Il est peu probable que l’Asus Rog Swift 500Hz plaise à ceux qui ne sont pas dans les titres compétitifs et les sports électroniques, bien sûr, mais c’est toujours une technologie incroyablement impressionnante à voir dans un moniteur de jeu et sera un achat convaincant pour ceux qui apprécient une faible latence et un minimum fantôme.

Aucun mot pour le moment sur le prix, même si nous pouvons nous attendre à ce qu’un tel produit spécialisé porte une prime assez lourde, malgré la taille et la résolution.