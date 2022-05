Netflix célèbre la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité

Aujourd’hui, 21 mai, c’est la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, une date qui vise à promouvoir l’information et la perception des personnes handicapées et en difficulté, et à sensibiliser afin que chacun, et chacun, puisse être mieux préparé et éveillé pour contribuer à un meilleur qualité de vie pour eux grâce à l’inclusion.

Ainsi, Netflix célèbre cette date avec quelques nouveautés, à savoir plus de langues, des expositions publiques et une nouvelle collection de contenus dédiés au thème.

Célébrez la Journée de sensibilisation à l’accessibilité avec Netflix

Netflix a annoncé qu’il célébrait la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, via une publication de la directrice mondiale de l’accessibilité de la société, Heather Dowby. Dans le communiqué préparé par l’exécutif, elle partage un peu son expérience, à savoir le fait qu’elle a grandi dans une famille avec un handicap, plus précisément la surdité, ce qui l’a sensibilisée à ces problèmes dès son plus jeune âge et aussi aux difficultés et obstacles auxquels ces personnes sont confrontées.

Constatant que la façon d’accéder aux histoires a considérablement changé, le réalisateur a annoncé l’élargissement de l’offre de sous-titres pour les sourds et malentendants, ainsi que des descriptions audio pour plus de 20 langues. Avec ces nouvelles, Heather espère que « plus de membres peuvent voir leur vie se refléter sur l’écran, où qu’ils soient, quelle que soit leur langue et quelles que soient leurs capacités« .

Ainsi, à partir de ce mois de mai jusqu’en 2023, ces fonctionnalités seront étendues à davantage de langues, telles que l’espagnol, le portugais et le français.

Voir la vidéo créée par l’exécutif pour marquer cette date :

Il y aura également de nouvelles balises pour le contenu des séries et des films avec description audio et sous-titres pour les sourds et malentendants en ligne et également sur les appareils iOS.

Enfin, Netflix a également lancé la première collection « Celebrating Disability with Inclusion », qui compte plus de 50 séries et films avec des personnages et des histoires sur les personnes vivant avec un handicap, que vous pouvez voir ici.