Que sont les systèmes photovoltaïques flottants et comment fonctionnent-ils

L’énergie solaire est la source d’électricité la moins chère, mais elle peine à s’imposer. Les systèmes photovoltaïques flottants modernes sont considérés comme parmi les plus prometteurs.

Selon le rapport 2020 World Energy Outlook publié par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’énergie solaire est devenue la source d’électricité la moins chère au monde, mais le photovoltaïque a encore du mal à monter en puissance. L’un des principaux problèmes réside dans les grands espaces nécessaires pour construire un système au sol efficace, qui peut prélever des terres précieuses à la fois sur le patrimoine naturel (fondamental pour la protection de la biodiversité) et sur l’agriculture. Cependant, il existe une alternative valable et généralement moins invasive, à savoir les systèmes photovoltaïques flottants ou flottants (FPV), également appelés « floatovoltaics » (un jeu de mots avec des termes anglo-saxons). En pratique, il s’agit de systèmes photovoltaïques construits sur des bassins d’eau grâce à des infrastructures flottantes particulières.

Crédit : wikipédia

Ces centrales présentent plusieurs avantages et quelques inconvénients par rapport aux centrales traditionnelles construites au sol. L’avantage le plus évident est l’efficacité énergétique, jusqu’à 12,5 % de plus que les modèles traditionnels. La raison, comme l’explique un article publié dans The Conversation par le professeur Giles Exley, professeur d’énergie et d’environnement à l’université de Lancaster, réside dans le contact avec l’eau, qui garantit un meilleur refroidissement et donc une meilleure efficacité. L’étude « Le photovoltaïque flottant pourrait atténuer les impacts du changement climatique sur la température et la stratification des masses d’eau » a également démontré que les plantes flottantes peuvent atténuer l’impact du changement climatique sur la température et l’évaporation de l’eau présente dans les bassins versants. Dans les climats arides, on estime que jusqu’à 30 % de l’évaporation peut être économisée, un chiffre important surtout si ces plantes sont construites sur des bassins artificiels destinés à l’irrigation. Un autre avantage qu’il ne faut pas sous-estimer est la possibilité d’installer un système de suivi/rotation, capable de suivre facilement le soleil et donc de capter un maximum d’énergie tout au long de la journée. De plus, la couverture partielle du réservoir peut représenter un contraste efficace avec la prolifération des efflorescences algales, un problème qui se produit souvent dans les bassins liés aux processus industriels et soumis à la pollution. Les avantages deviennent particulièrement significatifs si les centrales sont installées et connectées à des centrales hydroélectriques préexistantes.

Naturellement, la plante flottante ne doit pas représenter un risque pour la faune et la flore présentes et ne doit pas avoir d’impact sur l’écosystème environnant en le défigurant. L’étude « Le photovoltaïque flottant est-il meilleur que le photovoltaïque conventionnel ? L’évaluation des impacts environnementaux « a révélé qu’en général les conséquences sur les animaux, l’érosion, le ruissellement et les changements du microclimat sont mineures par rapport aux systèmes photovoltaïques traditionnels, et il y a aussi des avantages du point de vue du démantèlement, puisque les fondations ne sont pas nécessaires pour les flottants .et la structure flottante peut être construite à partir de plastique recyclé. La Région Émilie-Romagne, par exemple, s’intéresse aux systèmes photovoltaïques flottants soutenus par des flotteurs en plastique recyclé. Évidemment, étant en contact avec l’eau, ils nécessitent des structures beaucoup plus résistantes à la corrosion, notamment des centrales construites sur la mer, qui doivent également résister au mouvement des vagues. La sécurité doit également être très élevée ; nous savons tous très bien que la combinaison de l’électricité et de l’eau peut entraîner des accidents dramatiques en cas de problème. Enfin, l’entretien est plus difficile sur l’eau. Tout cela implique des surcoûts également importants, mais globalement les avantages des systèmes flottants l’emportent sur les inconvénients. À ce jour, les plus grandes centrales électriques de ce type sont situées en Chine, avec celle de Dezhou Dingzhuang capable de délivrer 320 MW.