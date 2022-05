Obi-Wan Kenobi arrive bientôt sur Fortnite : comment l’obtenir ?

Obi-Wan Kenobi de Star Wars obtient sa propre skin à Fortnite. Le personnage populaire joué par Ewan McGregor dans la trilogie préquelle de Star Wars et sa série Disney Plus arrive bientôt sur Fortnite Battle Royale. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur le skin Obi-Wan Kenobi, un nouveau skin de la saison 2 de Fortnite Chapitre 3 :

Comment obtenir Obi-Wan Kenobi sur Fortnite ?

Art officiel de le skin d’Obi-Wan Kenobi et de ses objets dans Fortnite

Obi-Wan Kenobi sera un skin de la boutique Fortnite ; tous ses articles seront disponibles à l’achat le vendredi 27 mai 2022 à 02h00 CEST :

Skin Obi-Wan Kenobi

Accessoire de sac à dos Kit de base pour le désert

Outil de récolte de couteaux d’Obi-Wan

Deltaplane Jedi Interceptor

Message gestuel d’Obi-Wan

Nous pouvons également obtenir gratuitement le skin Obi-Wan Kenobi dans Fortnite si nous participons à son tournoi le 22/05/2022. Juste en dessous nous détaillons ce qu’il faut faire.

Écran de chargement Fortnite « Kenobi entouré »

Obi-Wan Kenobi arrive à Fortnite le jour même de la première de sa série sur Disney Plus : le 27 mai 2022. Le fait que ce skin soit publié est la énième action promotionnelle au sein de Fortnite Battle Royale.

Coupe Obi-Wan Kenobi à Fortnite : tous les détails

Annonce officielle de la Coupe Obi-Wan Kenobi à Fortnite

Epic Games a profité de l’annonce du skin Obi-Wan Kenobi pour confirmer qu’il y aura bien un tournoi : l’Obi-Wan Kenobi Cup, qui utilisera le format Duos et se tiendra le dimanche 22 mai 2022. meilleurs joueurs de chaque région Ils pourront obtenir gratuitement le skin Obi-Wan Kenobi, ainsi que son sac à dos. De plus, les sabres laser et les fusils à rafale E-11 reviendront pendant ce tournoi.

