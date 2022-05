Selon les rumeurs, le prochain RX 7900XT d’AMD aurait 24 Go de VRAM, un bus mémoire 384 bits

La vue d’ensemble : les cartes graphiques basées sur la nouvelle architecture RDNA3 d’AMD devraient faire leurs débuts plus tard cette année. Le produit phare Radeon RX 7900 XT comporterait une conception de GPU multi-puces (MCM) avec 384 Mo de cache Infinity et une mémoire GDDR6 stupéfiante de 24 Go.

AMD et Nvidia devraient lancer leurs cartes graphiques de nouvelle génération plus tard cette année. Nous avons déjà eu beaucoup de fuites impliquant les GPU de Nvidia, donc aujourd’hui, nous nous concentrons sur les nouvelles concernant les prochaines cartes basées sur RDNA3 d’AMD.

À en juger par les versions précédentes, AMD annoncera probablement d’abord les modèles haut de gamme, qui seront basés sur le GPU Navi 31. Les rumeurs disent qu’il comportera un bus mémoire de 384 bits et qu’il sera livré avec jusqu’à 24 Go de VRAM. En supposant que l’entreprise utilisera à nouveau des modules GDDR6 à 18 Gbit/s, cela se traduirait par une bande passante mémoire de 864 Go/s.

Vous devez mettre à jour vers 128bit-256bit-384bit – Greymon55 (@greymon55) 18 mai 2022

Nous savions déjà que le GPU pourrait présenter une conception MCM, mais au lieu de comporter plusieurs GCD (Graphics Compute Dies) comme on le pensait auparavant, AMD utiliserait six MCD (Memory Compute Dies) avec un gros GCD.

Cela signifie que chaque MCD comportera 64 Mo de cache L3, combinant pour un total de 384 Mo de ce qu’AMD appelle Infinity Cache. C’est trois fois plus que le GPU monolithique Navi 21. La division du GPU en plusieurs matrices pourrait également améliorer les rendements, entraînant une baisse des coûts de production.

Conception RDNA3 basée sur les dernières rumeurs/fuites. – 1 GCD 5 nm, 2 cœurs FP32, 1 cœur FP16, 3 GHz, réduction de 40 % de la taille de la matrice. – 386 Mo L3 64 Mo x 6 MCD à 4 To/s via la structure TSMC CoWoS IO. – 24 Go GDDR6 à 768 Go/s – Perf vs 6900XT : calcul 2,25x, RT 2,7x, jeu 4k 2,25x.#AMD #pcgaming pic.twitter.com/cZR2hZP2oU — AMDGPU (@AMDGPU_) 17 mai 2022

Le GCD sera fabriqué sur l’un des nœuds de processus 5 nm de TSMC, les MCD étant relégués à un nœud 6 nm. Les processeurs Zen 3 d’AMD utilisent une conception similaire, car les matrices d’E / S utilisent un processus GlobalFoundries moins avancé.

La Radeon RX 7900 XT sera probablement le SKU le plus haut de gamme basé sur le Navi 31 (au moins jusqu’à ce qu’un rafraîchissement arrive). Il arriverait au troisième ou au quatrième trimestre, avec des rumeurs selon lesquelles ses performances de jeu seraient plus de deux fois supérieures à celles du 6900XT.