Radeon Preview Driver 2022 : boost de performances ou pas ?

Plus tôt ce mois-ci, AMD a publié un nouveau pilote Adrenalin Edition 22.5.1, qui est le même pilote que nous avons utilisé pour tester tous les GPU pour les nouveaux modèles de rafraîchissement Radeon, y compris les 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT. Les points forts des notes de version du pilote étaient qu’il ajoutait la prise en charge des nouveaux modèles Radeon et rien d’autre, mais le même jour, AMD a publié un deuxième pilote appelé « AMD Software Preview Driver May 2022 », et les notes de version de ce pilote étaient assez intéressant.

Les notes de publication d’AMD affirment que l’optimisation DirectX 11 pour les GPU de la série Radeon RX 6000 pourrait entraîner une amélioration des performances jusqu’à 8 % pour la Radeon RX 6950 XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.5.1. Et bien qu’ils aient utilisé le 6950 XT comme exemple, l’affirmation est que tous les GPU RX 6000 devraient voir des performances DX11 améliorées.

Les notes revendiquent également des optimisations pour SAM (Smart Access Memory) dans Death Stranding et Watch Dogs Legion, avec des gains pouvant atteindre 24%. Ce sont des améliorations assez substantielles qui pourraient aider à améliorer les performances de la série Radeon RX 6000 et les aider à mieux se comparer à la concurrence GeForce.

Pour déterminer à quel point le nouveau pilote fait une différence, nous avons pris notre gamme de 50 jeux pour comparer la version 22.5.1 du pilote Radeon et le nouveau pilote de prévisualisation utilisant la Radeon RX 6700 XT. Idéalement, nous aurions dû tester plus de GPU, mais pour un échantillon de 50 jeux, je pense que vous comprendrez pourquoi nous avons limité les tests à une seule carte graphique.

Pour tous les tests, Resizable BAR a été activé – c’est SAM pour les GPU Radeon – et nous utilisons un système alimenté par le Ryzen 9 5950X avec 32 Go de mémoire double canal et double rang. Les 50 jeux ont été évalués à des résolutions de 1080p, 1440p et 4K. Comme d’habitude, nous examinerons les performances des 50 jeux, mais avant cela, nous passerons en revue les données de quelques jeux individuellement.

Repères

AMD a revendiqué une amélioration des performances de 6% à 24% dans Watch Dogs Legion avec SAM activé, selon le GPU utilisé. Ici, nous avons la Radeon 6700 XT qui était jusqu’à 17% plus rapide en utilisant le pilote de prévisualisation, vue à 1440p où les fréquences d’images ont été augmentées de 82 ips à 96 ips. Il s’agit d’une solide augmentation qui a vu le 6700 XT devancer le RTX 3070 de 9 % alors qu’auparavant il était 7 % plus lent.

L’autre jeu qui prétendait offrir une amélioration des performances en utilisant SAM était Death Stranding et c’est un autre titre que nous testions déjà. AMD a revendiqué jusqu’à 12 % d’augmentation et avec la Radeon 6700 XT, nous avons observé une augmentation de 11 % à 1080p, 14 % à 1440p, puis seulement 5 % à 4K.

C’est bon pour le 6700 XT dans son combat avec le RTX 3070 car auparavant à 1440p le GPU Radeon était 4% plus lent, mais maintenant il est 9% plus rapide avec le pilote de prévisualisation.

Passons maintenant à la découverte de certains des gains les plus impressionnants que nous avons constatés avec le pilote de prévisualisation dans des titres qui n’étaient pas mentionnés dans les notes de publication.

Ici, nous avons The Witcher 3, où le pilote de prévisualisation a augmenté les performances jusqu’à 10 % à 1440p. C’est un gain appréciable qui a aidé le 6700 XT à rivaliser avec le RTX 3070 plus cher. Auparavant, il était 12 % plus lent que le GPU GeForce, il n’est plus que 3 % plus lent.

Passant à Apex Legends, nous trouvons un boost de 9% à 1080p, 8% à 1440p puis 6% à 4K. Encore une fois, là où la Radeon était plus lente que la RTX 3070 à 1080p et 1440p, elle est désormais capable de l’égaler.

Fait intéressant, Call of Duty Vanguard, qui utilise par défaut DX12, a encore vu une amélioration des performances avec le pilote de prévisualisation. À 1080p, les fréquences d’images ont été améliorées de 9%, puis de 5% plus doux à 1440p et de 7% à 4K. C’était suffisant pour donner au 6700 XT un avantage en termes de performances à 1080p et 1440p alors qu’il rattrapait le RTX 3070 à 4K.

Shadow of the Tomb Raider est un autre jeu que nous testons avec DX12, mais même ici, le pilote de prévisualisation a offert quelques améliorations. À 1080p, les performances ont été augmentées de 7%, puis de seulement 4% à 1440p et 4K. Les gains ont été constants tout au long de nos tests et, bien qu’ils ne soient certainement pas énormes, ils ont aidé le 6700 XT à se rapprocher du RTX 3070, le rendant 6% plus lent à 1440p contre 10% plus lent.

Battlefield V fonctionne mieux avec l’API DX11 et c’est donc généralement ainsi que nous testons le jeu. Le nouveau pilote de prévisualisation a amélioré les performances et bien que les gains aient été produits de manière constante, ils sont également plutôt faibles.

Nous envisageons 4% en 1080p, 3% en 1440p et 4K. Ce ne sont pas exactement des résultats qui changent la donne, mais ce sont des performances gratuites.

Nous testons également PUBG en utilisant DX11 et ici les GPU Radeon sont généralement écrasés par la concurrence GeForce et le pilote de prévisualisation n’a pas beaucoup aidé à changer cela. Nous recherchons 3 à 4 % de performances en plus, ce qui n’est pratiquement rien si l’on considère que le RTX 3070 est toujours 30 % plus rapide à 1080p.

Microsoft Flight Simulator est également testé avec DirectX 11 et comme beaucoup de jeux, nous n’avons trouvé aucun gain de performances.

War Thunder est un autre titre DX11 qui n’a vu aucune amélioration des performances avec le pilote de prévisualisation, et c’est un autre titre où Nvidia n’a pas un avantage substantiel en termes de performances.

Résumé des performances

Nous avons vu un peu de tout, des gains impressionnants à des changements plutôt infimes, puis rien du tout. Par conséquent, la grande question est de savoir à quel point ce nouveau pilote aide dans une large gamme de jeux et pour répondre à cela, nous passerons à la comparaison de 50 jeux en 1080p, 1440p et 4K…

À partir de 1080p, nous constatons que, aussi impressionnants que soient certains des gains, l’image globale n’est pas modifiée avec une amélioration des performances de 3 % en moyenne. Le seul jeu où les performances ont vraiment reculé était Godfall et cela pourrait n’être qu’un bug, mais même ainsi, si nous devions supprimer ce résultat, la marge reste à 3%.

Bien que les gains de performances SAM dans Watch Dogs Legion et Death Stranding aient été très impressionnants et que l’amélioration de jeux tels que Apex Legends et Vanguard ait également été excellente, nous envisageons pour la plupart des gains de 4% ou moins. En fait, 36 des 50 jeux testés ont vu un changement de performances de 4% ou moins.

Le passage à 1440p voit la marge globale réduite à 2% en faveur du pilote de prévisualisation et maintenant nous n’avons que trois jeux où les performances ont été améliorées à deux chiffres, ce qui est toujours très impressionnant, mais cela ne change pas grand-chose à l’image globale .

À 4K, nous constatons une amélioration globale de 2 %, mais pas un seul jeu avec des gains à deux chiffres et seulement 5 titres où l’amélioration des performances a dépassé 5 %.

Avant cette version du pilote, nous avons constaté que le RTX 3070 était 11 % plus rapide que le 6700 XT en moyenne et bien que nous calculions les marges dans l’ordre inverse ici, vous pouvez voir que dans l’ensemble, le 6700 XT est maintenant 7 % plus lent, donc un quelques pourcentages de changement basés sur les prix actuels font du GPU Radeon le choix le plus attrayant pour cette correspondance particulière.

Amélioration des performances ou pas ?

C’est toujours formidable de voir des performances supplémentaires fournies sans frais supplémentaires et c’est ce que nous avons vu ici dans quelques cas. Malheureusement, les gains du DX11 ne sont pas visibles dans tous les domaines et ils étaient pour la plupart assez faibles. Les jeux où les GPU Radeon ont du mal par rapport aux concurrents GeForce restent inchangés, tels que PUBG et The Outer Worlds.

Dans l’ensemble, nous dirions que le pilote de prévisualisation est une grande étape pour AMD et ce n’était pas quelque chose que nous nous attendions à voir. Cela dit, nous pensons que ces résultats décevront certains d’entre vous après avoir regardé les gros titres qui brossent un tableau beaucoup plus positif, les joueurs s’attendant à au moins 4% sur l’ensemble avec des gains souvent beaucoup plus élevés dans certains titres.

Certes, si vous vous concentrez sur des jeux tels que Watch Dogs Legion, Death Stranding, The Witcher, Apex Legends, Forza et Vanguard, pour citer quelques bons exemples, vous envisagez une amélioration de 10 % en moyenne, ce qui est une amélioration très substantielle. à partir d’une mise à jour du pilote.

Mais lorsqu’il s’agit de nos 50 batailles en tête-à-tête, les gains ne sont en moyenne que de quelques pour cent, voire inférieurs à la comparaison des résultats SAM on vs off. Là encore, chaque petit geste compte et avec les GPU Radeon déjà plus abordables que la concurrence, cela peut faire pencher davantage l’équation de valeur en faveur d’AMD.

En fin de compte, nous ne nous attendons pas à ce que ce pilote modifie les recommandations GPU des examinateurs, mais nous ne voulons pas atténuer les gains vus car certains d’entre eux étaient vraiment impressionnants. Dans l’ensemble, de bonnes choses d’AMD.

