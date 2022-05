Nouveaux cas de monkeypox au Royaume-Uni, sans lien avec les voyages : « Événement rare et inhabituel »

Quelques jours après les 3 premiers cas de monkeypox, les autorités sanitaires britanniques en ont diagnostiqué 4 autres, mais sans lien avec un voyage en Afrique.

Quatre autres cas de monkeypox ont été identifiés au Royaume-Uni. Le nouveau chiffre, publié par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), porte à sept le nombre total de personnes infectées par le virus Monkeypox au cours des dix derniers jours au Royaume-Uni. Le détail le plus troublant de cet événement est que les quatre nouveaux cas n’ont aucun lien avec les trois premiers, qui étaient tous associés à un voyage au Nigeria. En fait, le monkeypox est endémique à l’Afrique de l’Ouest et est transmis par des animaux sauvages infectés, tels que les chiens de prairie et les rats gambiens. Normalement, les (quelques) cas enregistrés en Europe et aux États-Unis sont généralement liés à des voyages vers le continent africain, mais les quatre nouvelles infections – trois à Londres et une dans le nord-est de l’Angleterre – semblent être dues à des contacts étroits entre humains. Cependant, le virus ne se propage pas facilement parmi les personnes et, pour le moment, les autorités sanitaires britanniques indiquent que le risque pour la population reste faible.

Blessures liées à la variole du singe. Crédit : wikipédia

Bien qu’ils n’aient eu aucun contact avec les trois premiers cas enregistrés ces derniers jours, soit deux voyageurs et un agent de santé qui soignait l’un des patients, les experts de l’UKHSA ont trouvé un lien entre deux des quatre nouveaux cas : toutes les infections seraient vérifié à Londres. Comme le précise l’agence sanitaire dans un communiqué, les quatre personnes infectées sont des hommes homosexuels et/ou bisexuels ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes. Les scientifiques ont souligné qu’ils recherchaient tous les contacts proches des patients concernés, pour fournir des informations sur la prophylaxie et les mesures anti-contagion à respecter. « Les cas les plus récents impliquent des communautés gays, bisexuelles et autres HSH et, comme le virus se propage par contact étroit, nous conseillons à ces groupes de prêter attention à toute éruption cutanée ou lésion inhabituelle sur n’importe quelle partie de leur corps, en particulier sur les organes génitaux, et contacter un service de santé sexuelle en cas de doute », a précisé UKHSA. Les patients infectés par le virus de la variole du singe nécessitant des soins médicaux ont été admis dans les services des maladies infectieuses du Guy’s and St Thomas Hospital à Londres, du Royal Free Hospital et du Royal Victoria Infirmary à Newcastle.

Blessures liées à la variole du singe. 1 crédit

Heureusement, les sept cas ont été infectés par la souche du virus Western Monkeypox, qui provoque généralement une infection plus bénigne que la souche centrafricaine. Les symptômes de l’infection signalés par l’Institut national de la santé (ISS) comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés, de la fatigue et une éruption pustuleuse, le signe le plus caractéristique du monkeypox. Les lésions se propagent dans tout le corps (généralement en commençant par le visage) et évoluent comme la varicelle et la syphilis, jusqu’à ce qu’elles se croûtent et se décollent, laissant souvent des cicatrices. Après exposition à l’agent pathogène, la période d’incubation (apparition des premiers symptômes) varie de 5 à 21 jours. La transmission peut également se produire en entrant en contact avec la literie ou la literie d’une personne infectée.

Le fait que les nouveaux cas n’aient aucun lien avec un voyage en Afrique a été qualifié de « rare et inhabituel » par le Dr Susan Hopkins, directrice médicale de l’agence de santé britannique. «L’UKHSA enquête rapidement sur la source de ces infections car les preuves suggèrent qu’il pourrait y avoir une transmission du virus de la variole du singe dans la communauté, propagée par contact étroit. Nous exhortons particulièrement les hommes homosexuels et bisexuels à être conscients de toute éruption ou lésion cutanée inhabituelle et à contacter sans délai un service de santé sexuelle », a déclaré le scientifique, soulignant qu’ils contactent des contacts étroits pour fournir toutes les informations nécessaires. Les autorités britanniques sont en contact avec d’autres pays pour voir s’il y a des augmentations anormales du monkeypox ailleurs.