AMD affirme que ses cartes graphiques offrent de meilleures performances et une meilleure consommation d’énergie par dollar que les GPU Nvidia

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AMD est peut-être très en retard sur Nvidia en ce qui concerne la popularité des cartes graphiques, mais l’équipe rouge vient de publier un graphique prétendant illustrer un domaine dans lequel Jensen & Co. a battu : les performances par dollar.

Frank Azor, architecte en chef des solutions de jeu et du marketing d’AMD, tweeté qu’en tant que joueur, il est reconnaissant de voir une concurrence renouvelée dans le segment des cartes graphiques haut de gamme. Il a également publié un graphique prétendant montrer comment la gamme Radeon d’AMD se compare aux équivalents de prix similaires de Nvidia en termes de performances par dollar (FPS/$) et d’images par watt (FPS/Watt).

Selon le graphique, la gamme RDNA 2 d’AMD offre jusqu’à 89 % de performances en plus par dollar que les cartes Nvidia – ce chiffre compare le RX 6400 au GTX 1050 Ti. Le produit phare d’AMD, le RX 6950 XT, offre quant à lui 80 % de FPS/$ en plus que le RTX 3090 et 22 % de FPS/Watt en plus grâce à la consommation d’énergie inférieure de 15 W de la carte Radeon.

En ce qui concerne la consommation d’énergie, AMD a tous sauf le RX 6750 XT (contre le RTX 3070) et le RX 6500 XT (contre le GTX 1650) devant Nvidia en termes de performances par watt.

Nous ne devrions pas trop tenir compte d’un tableau marketing AMD, bien sûr. Premièrement, il n’y a aucune mention des jeux utilisés pour les tests FPS, mais vous pouvez garantir qu’ils auraient été sélectionnés pour favoriser le matériel AMD. Jetez un œil à notre propre comparaison des RTX 3060 Ti et RX 6700 XT sur 50 jeux à 1440p :

Ensuite, il y a les prix. Le graphique indique qu’il utilise les prix Newegg au 10 mai, mais comme nous le savons, les cartes se rapprochent chaque jour du PDSF. AMD a le RTX 3070 Ti à 750 $, par exemple, mais il y a actuellement un Asus TUF 3070 Ti à 699 $ sur Newegg.

Vous remarquerez peut-être également que le RX 6800 XT a un TBP de 280 W, mais les spécifications officielles indiquent qu’il est de 300 Watts.

Pour une comparaison impartiale de cartes similaires, consultez nos propres séries par rapport à nos séries, y compris le RTX 3060 contre RX 6600 XT, le RTX 3060 Ti contre RX 6700 XT et le RTX 3080 contre RX 6800 XT.