Coeur rose, maracas et jacinthe : voici les 21 nouveaux emojis qui arrivent en 2023

Un nouvel ensemble d’emojis arrive pour 2023. Pour le moment, 21 sont pris en considération par Unicode, le groupe chargé d’approuver les nouveaux emojis, qui peuvent être demandés en remplissant un formulaire à envoyer avant le 31 juillet 2022. Malgré des délais encore longs, Unicode a anticipé certains des le futur émoji.

Ils vont de la méduse, en passant par le Khanda (symbole du sikhisme) et l’icône de la connexion sans fil, jusqu’à un simple cœur rose. Ce dernier fait partie des emojis les plus demandés par les utilisateurs, notamment sur Twitter. « Si jamais nous obtenons le simple Emoji Coeur Rose, je n’arrêterai jamais de l’utiliser » ou « Parce qu’il n’y a pas d’Emoji Coeur Rose simple, honnêtement, je n’utiliserais rien d’autre si nous avions cette option » ne sont que quelques-uns des exemples de tweets qui prouvent à quel point c’est bon cet emoji convoité. Il existe déjà plusieurs coeurs roses, mais ce sont des variantes plus articulées que des coeurs simples, pour l’instant uniquement disponibles en rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, noir, blanc et marron. En plus du cœur rose, il est probable que le gris et le bleu seront également ajoutés. Parmi les 21 émojis approuvés, maracas, flûte, cure-dent, éventail pliant, expression tremblante et jacinthe sont également mentionnés.

Au lieu de cela, il existe une catégorie d’emoji exclue des évaluations, à savoir les drapeaux. « Les drapeaux Emoji ont toujours été soumis à des critères spéciaux en raison de leur nature ouverte, de leur utilisation peu fréquente et de la charge de mise en œuvre », a déclaré Jennifer Daniel, présidente du sous-comité Unicode. Pour qu’un emoji soit accepté, il doit avoir de multiples usages, être utilisé de manière séquentielle, ouvrir de nouveaux horizons, être distinctif, être compatible et être utilisé fréquemment. Sur les centaines de drapeaux emoji disponibles, seulement une vingtaine sont utilisés fréquemment. D’où la décision de ne pas examiner de nouvelles propositions à cet égard. « Tout ajout d’emojis doit tenir compte de la fréquence d’utilisation, des compromis avec d’autres choix, de la taille du fichier de police et de la charge pesant sur les développeurs (et les utilisateurs !) Pour faciliter l’envoi et la réception d’emojis », a ajouté Daniel.